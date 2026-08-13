Φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής: Η συγκλονιστική μάχη για τον απεγκλωβισμό 481 ανθρώπων από την παραλία, ολονύχτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις, δείτε βίντεο

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, δύο σκάφη της Πυροσβεστικής, τρία αλιευτικά, ιδιωτικά σκάφη και το Speedrunner Jet





Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον γενικό συντονισμό του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) και με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων (Κ.ΕΠΙΧ.) του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακή. Ο συντονισμός των επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος έγινε από το Κέντρο Επιχειρήσεων (Κ.ΕΠΙΧ.) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, δύο σκάφη της Πυροσβεστικής, τρία αλιευτικά, ιδιωτικά σκάφη και το Speedrunner Jet.





Συνολικά απομακρύνθηκαν 285 άτομα από την παραλία Σίβηρη και μεταφέρθηκαν στην Μαρίνα Σάνη, ενώ 196 άτομα επιβιβάστηκαν με τα μικρότερα σκάφη στο Επιβατηγό-Οχηματαγωγό-Ταχύπλοο Speedrunner Jet ΝΠ 11886 και μεταφέρονται στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.











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Δείτε ΕΔΩ πώς μετέδωσε live την εξέλιξη της φωτιάς στη Σίβηρη το protothema.gr.

Από την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι στη Σίβηρη και Φούρκα Χαλκιδικής έχουν σημειωθεί ζημιές σε σπίτια και στον βιολογικό καθαρισμό της περιοχής. Υπενθυμίζεται ότι εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής προκειμένου να εκκενώσουν τις περιοχές. Παράλληλα, δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν στη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης της πυρκαγιάς.





«Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν περιμετρικά της περιοχής, ενώ καταφθάνουν επιπλέον ενισχύσεις από όλες τις Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων της Επικράτειας που θα επιχειρούν κατά τη διάρκεια της νύχτας», ανέφερε ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος Αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης σε έκτακτη ενημέρωση από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων.



Εμφανώς βελτιωμένη χαρακτηρίζεται από την Πυροσβεστική η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στη Σίβηρη της Χαλκιδικής . Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις των πεζοπόρων τμημάτων, προκειμένου να επιχειρούν οργανωμένα καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας στα διάσπαρτα μέτωπα, ώστε να αποτραπούν μεγάλες αναζωπυρώσεις, για να τεθεί η πυρκαγιά υπό έλεγχο. Νωρίτερα, είχε οργανωθεί μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού προκειμένου να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι άνθρωποι που βρίσκονταν στην παραλία, καθώς απειλούνταν από την φωτιά Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον γενικό συντονισμό του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) και με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων (Κ.ΕΠΙΧ.) του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακή. Ο συντονισμός των επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος έγινε από το Κέντρο Επιχειρήσεων (Κ.ΕΠΙΧ.) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Στην επιχείρηση συμμετείχανΣυνολικά απομακρύνθηκαναπό την παραλία Σίβηρη και μεταφέρθηκαν στην Μαρίνα Σάνη, ενώεπιβιβάστηκαν με τα μικρότερα σκάφη στο Επιβατηγό-Οχηματαγωγό-ΤαχύπλοοΝΠ 11886 και μεταφέρονται στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.Στην περιοχή παραμένουν σε ετοιμότητα τρία Περιπολικά Σκάφη του Λιμενικού Σώματος, δύο Σκάφη της Πυροσβεστικής καθώς και ιδιωτικά σκάφη.Από την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι στη Σίβηρη και Φούρκα Χαλκιδικής έχουν σημειωθεί ζημιές σε σπίτια και στον βιολογικό καθαρισμό της περιοχής. Υπενθυμίζεται ότι εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής προκειμένου να εκκενώσουν τις περιοχές. Παράλληλα, δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν στη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης της πυρκαγιάς.«Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν περιμετρικά της περιοχής, ενώ καταφθάνουν επιπλέον ενισχύσεις από όλες τις Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων της Επικράτειας που θα επιχειρούν κατά τη διάρκεια της νύχτας», ανέφερε ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος Αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης σε έκτακτη ενημέρωση από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων.

Συγκεκριμένα στο πεδίο επιχειρούν αυτή την ώρα 227 πυροσβέστες με 13 ομάδες πεζοπόρων από τις ΕΜΟΔΕ της Επικράτειας, και 57 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 12 πυροσβεστών με 3 οχήματα από τη Μολδαβία, που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Κασσάνδρας.

Επίσης δύο μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ) για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία. Για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις παραμένουν σε διασπορά δυνάμεις της ΕΛΑΣ. Το ΕΚΑΒ έχει διαθέσει 6 ασθενοφόρα οχήματα, 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα, 2 οχήματα μικρού όγκου και 3 μοτοσυκλέτες Άμεσης Επέμβασης, με διασώστες και ιατρικό προσωπικό.



Όπως ανέφερε ο κ. Βαθρακογιάννης στην έκτακτη ενημέρωση για τις πυρκαγιές που αντιμετώπισε σήμερα η πυροσβεστική σε όλη τη χώρα «το σημαντικότερο συμβάν που εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 2 το μεσημέρι, σε δασική περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Σίβηρη Χαλκιδικής».



Σχετικά με τον σχεδιασμό που υλοποιήθηκε καθώς η πυρκαγιά έλαβε γρήγορα διαστάσεις ο κ. Βαθρακογιάννης εξήγησε ότι «κρίθηκε απαραίτητη η έκδοση τεσσάρων μηνυμάτων από το 112 για την ενημέρωση και κυρίως για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς», ενώ «η κινητοποίηση όλων των φορέων ήταν άμεση σε στεριά και θάλασσα».



«Για την διευκόλυνση των οδικών μετακινήσεων αναπτύχθηκαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας. Επίσης, δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας με 6 ασθενοφόρα οχήματα, 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα και 3 μοτοσυκλέτες Άμεσης Επέμβασης, με διασώστες και ιατρικό προσωπικό περιπολούν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Με πλωτά μέσα, του Πυροσβεστικού Σώματος, του Λιμενικού Σώματος, αλλά και με ιδιωτικά σκάφη, μεταφέρθηκαν με απόλυτη ασφάλεια, 481 άτομα σε ασφαλές σημείο και συγκεκριμένα, 285 άτομα στην παραλία Σάνη και 196 άτομα στο πλοίο SPEED RUNNER JET που είχε πλεύσει από νωρίς στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή η εικόνα της πυρκαγιάς στη Χαλκιδική είναι βελτιωμένη», πρόσθεσε ο κ. Βαθρακογιάννης.



Ο ίδιος υπογράμμισε ότι και για αύριο, Παρασκευή 14 Αυγούστου, αναμένονται εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθώς οι πολύ ισχυροί και κατά περιόδους θυελλώδεις άνεμοι, διαμορφώνουν συνθήκες που μπορούν να ευνοήσουν την έναρξη και κυρίως την πολύ γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών.



Για τον λόγο αυτό, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για αύριο προβλέπει ότι οι περιοχές που βρίσκονται στην Κατηγορία Κινδύνου 4, θα αντιμετωπιστούν με την ίδια αυξημένη ετοιμότητα, με τις περιοχές της Κατηγορίας 5. Το σύνολο του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος θα συνεχίσει να βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής, με αυξημένες περιπολίες και διασπορά δυνάμεων στις περιοχές υψηλού κινδύνου.