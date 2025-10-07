Γιώργος Καραμίχος: Με πληγώνει που οι γονείς μου δεν δέχτηκαν ποτέ το ότι έγινα ηθοποιός
Αν εγώ ξεμείνω από λεφτά, δεν μπορώ να ζητήσω από τους δικούς μου, γιατί θα μου πουν «ορίστε, με τις επιλογές σου», δήλωσε
Το παράπονο που έχει από τους γονείς του εξέφρασε ο Γιώργος Καραμίχος, εξηγώντας πως ακόμα τον πονάει το γεγονός ότι δεν δέχτηκαν την απόφασή του να γίνει ηθοποιός. Ο ίδιος αναφέρθηκε επίσης, στο παιδί του και τις σχέσεις τους, εξηγώντας πως αυτό τον κρατάει στην Ελλάδα.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», ο Γιώργος Καραμίχος μίλησε αρχικά, για τον γιο του. «Αυτό που με κρατάει στην Ελλάδα είναι ότι είναι το παιδί μου εδώ. Γεννήθηκε στο Λος Άντζελες αλλά, όταν γυρίσαμε πίσω με την πανδημία, ξεκίνησε σχολείο εδώ και αρνήθηκε να πάει ξανά στην Αμερική. Αλλιώς δεν θα έμενα Ελλάδα για δουλειά, ίσως ήμουν στην Αγγλία», ανέφερε
Μιλώντας για τους γονείς του, ο Γιώργος Καραμίχος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, αποκαλύπτοντας ότι ποτέ δεν αποδέχτηκαν την επιλογή του να γίνει ηθοποιός. «Προφανώς και με πληγώνει που οι γονείς μου δεν δέχτηκαν ποτέ το ότι έγινα ηθοποιός, δεν είναι και η καλύτερή μου. Το να μην ξέρουν οι δικοί μου τι κάνω ακριβώς… ρωτάνε, αλλά θα ήθελαν να είμαι κάτι άλλο», είπε.
Δείτε το βίντεο
Αναφερόμενος στη σχέση τους σήμερα, σημείωσε πως η απόσταση λειτουργεί μερικές φορές προστατευτικά. «Είμαστε και μακριά πλέον, η απόσταση κάποιες φορές βοηθάει. Υπάρχει όμως ένα πολύ μεγάλο θέμα. Αν εγώ ξεμείνω, ας πούμε, από λεφτά, δεν μπορώ να ζητήσω από τους δικούς μου λεφτά, γιατί θα μου πουν "ορίστε, με τις επιλογές σου". Αν ήμουν όμως δημόσιος υπάλληλος και τους ζητούσα, θα έλεγαν απλώς ότι πιέζονται οι δημόσιοι υπάλληλοι».
Κλείνοντας, ο ηθοποιός τόνισε ότι οι νεότερες γενιές δείχνουν πλέον μεγαλύτερη αποδοχή στις καλλιτεχνικές επιλογές. «Ευτυχώς, αυτή η νοοτροπία έχει αλλάξει στη νέα γενιά, το βλέπω και από τους μαθητές μου. Οι γονείς μου δεν έβγαλαν ούτε καν το Δημοτικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.
