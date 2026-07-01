Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Στη spin-off σειρά της «Εκδίκησης της Ξανθιάς» η τελευταία εμφάνισή του στη μικρή οθόνη
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Στη spin-off σειρά της «Εκδίκησης της Ξανθιάς» η τελευταία εμφάνισή του στη μικρή οθόνη
Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο σε ηλικία 48 ετών από καρκίνο του παχέος εντέρου
Στη σειρά «Elle», το spin-off της ταινίας «Η εκδίκηδη της Ξανθιάς» έμελλε να κάνει την τελευταία του εμφάνιση στη μικρή οθόνη ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ.
Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο σε ηλικία 48 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου. Οι συντελεστές της σειράς του Prime Videο απέτισαν μάλιστα φόρο τιμής στον Βαν Ντερ Μπικ.
Ο χαρακτήρας, τον οποίο υποδύθηκε, ο Ντιν Γουίλσον, εμφανίζεται για πρώτη φορά στο τρίτο επεισόδιο του «Elle». Αφού ολοκληρώνεται, πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους, εμφανίζεται στην οθόνη μια κάρτα που γράφει: «Στη μνήμη του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ». Ο Ντιν Γουίλσον είναι ένας υποψήφιος δήμαρχος της περιοχής, ο οποίος γίνεται φίλος με τη μητέρα της Έλ, Εύα, την οποία υποδύεται η Τζουν Νταϊάν Ράφαελ.
Ο ηθοποιός του «Elle», Τζέικομπ Μόσκοβιτς, δήλωσε στην Post: «Δεν είχαμε πάρα πολλές κοινές σκηνές, αλλά καθόταν και έτρωγε μεσημεριανό μαζί μας και μιλούσε μαζί μας. Ήταν πραγματικά ένα φως στο πλατό μας και μας λείπει πάρα πολύ. Είναι μεγάλη μας τιμή που ήταν μέρος της σειράς».
Με τη σειρά της η Ράφαελ δήλωσε στο TV Insider ότι θυμάται τον Βαν Ντερ Μπικ «να μιλά συνεχώς για την οικογένειά του», προσθέτοντας: «Κάθε φορά που υπήρχε ένα διάλειμμα στο πλατό, μοιραζόταν ιστορίες για τα παιδιά του, για το πόσο υπέροχα είναι και για όσα περνούσαν. Μπορούσα να καταλάβω τι είδους πατέρας ήταν, αλλά και τι είδους σύζυγος ήταν». Επίσης, σημείωσε ότι όταν μιλούσε για τη σύζυγό του, Κίμπερλι, με την οποία παντρεύτηκε το 2010, «μπορούσες να καταλάβεις ότι ήταν ακόμη βαθιά ερωτευμένοι».
Ο ηθοποιός του «Varsity Blues» έδινε μάχη με καρκίνο σταδίου 3 από τον Αύγουστο του 2023. Μερικούς μήνες πριν τον θάνατό του, ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ είχε μοιραστεί ότι η θεραπεία για τον καρκίνο είχε επιβαρύνει οικονομικά την οικογένειά του. Αυτός είναι και ο λόγος που είχε αναγκαστεί να πουλήσει αναμνηστικά από τις σειρές «Dawson’s Creek» και «Varsity Blues», στις οποίες είχε πρωταγωνιστήσει προκειμένου να καλύψει μέρος των ιατρικών του εξόδων.
Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο σε ηλικία 48 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου. Οι συντελεστές της σειράς του Prime Videο απέτισαν μάλιστα φόρο τιμής στον Βαν Ντερ Μπικ.
Ο χαρακτήρας, τον οποίο υποδύθηκε, ο Ντιν Γουίλσον, εμφανίζεται για πρώτη φορά στο τρίτο επεισόδιο του «Elle». Αφού ολοκληρώνεται, πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους, εμφανίζεται στην οθόνη μια κάρτα που γράφει: «Στη μνήμη του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ». Ο Ντιν Γουίλσον είναι ένας υποψήφιος δήμαρχος της περιοχής, ο οποίος γίνεται φίλος με τη μητέρα της Έλ, Εύα, την οποία υποδύεται η Τζουν Νταϊάν Ράφαελ.
Ο ηθοποιός του «Elle», Τζέικομπ Μόσκοβιτς, δήλωσε στην Post: «Δεν είχαμε πάρα πολλές κοινές σκηνές, αλλά καθόταν και έτρωγε μεσημεριανό μαζί μας και μιλούσε μαζί μας. Ήταν πραγματικά ένα φως στο πλατό μας και μας λείπει πάρα πολύ. Είναι μεγάλη μας τιμή που ήταν μέρος της σειράς».
How ‘Elle’ paid tribute to James Van Der Beek for his final role https://t.co/pvT8Lxk9uM pic.twitter.com/jksDGkk2tT— Page Six (@PageSix) July 1, 2026
Ο ηθοποιός του «Varsity Blues» έδινε μάχη με καρκίνο σταδίου 3 από τον Αύγουστο του 2023. Μερικούς μήνες πριν τον θάνατό του, ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ είχε μοιραστεί ότι η θεραπεία για τον καρκίνο είχε επιβαρύνει οικονομικά την οικογένειά του. Αυτός είναι και ο λόγος που είχε αναγκαστεί να πουλήσει αναμνηστικά από τις σειρές «Dawson’s Creek» και «Varsity Blues», στις οποίες είχε πρωταγωνιστήσει προκειμένου να καλύψει μέρος των ιατρικών του εξόδων.
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