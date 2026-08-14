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Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου: Στην 6η θέση η Στεφανίδη στον τελικό του επί κοντώ με άλμα στα 4.60μ, δείτε βίντεο
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου: Στην 6η θέση η Στεφανίδη στον τελικό του επί κοντώ με άλμα στα 4.60μ, δείτε βίντεο
Στην 11η θέση κατετάγη η Αριάδνη Αδαμοπούλου με άλμα στα 4.30μ
Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν το μεγαλείο της Κατερίνας Στεφανίδη.
Η πιο παρασημοφορημένη Ελληνίδα αθλήτρια όλων των εποχών, διέψευσε στο Alexander Stadium προβλέψεις, εκτιμήσεις και τον ίδιο της τον εαυτό.
Αψήφισε το χρόνο και τη γλυκιά ταλαιπωρία της ανατροφής ενός μικρού παιδιού.
Ταξίδεψε στο Μπέρμιγχαμ για να λάβει μέρος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με το σύζυγο και προπονητή της Μιτς Κριρ και το γιο της να την ακολουθεί, ξυπόλυτος σε κάθε της βήμα.
Ο μικρούλης Τζορτζ δεν θα μπορούσε να λείπει και από τον τελικό του επί κοντώ, όπου η Κατερίνα Στεφανίδη πέρασε με φετινό ρεκόρ 4.50, έχοντας έρθει στην Αγγλία με πρόσφατο 4.25 από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.
Στον τελικό το μάτι της γυάλιζε και πάλεψε σαν το λιοντάρι. Αφού πέρασε τα 4.30 και τα 4.45 με την πρώτη, πέτυχε εκ νέου φετινό ρεκόρ ανεβαίνοντας στα 4.60 με ένα καταπλητικό τρίτο άλμα, μολονότι στα δύο πρώτα είχε δείξει ότι δύσκολα θα καταφέρει.
Με τα 4.60 μπήκε στην εξάδα και ανέβηκε στα 4.70 με τσαμπουκά για να πάρει άλλο ένα μετάλλιο, το έκτο, σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
Το πρώτο άλμα της ήταν ολοκληρωμένο, αλλά ο πήχης έπεσε. Στα άλλα δύο, αποκαμωμένη από την ένταση του τελικού, δεν κατάφερε να βάλει το κοντάρι.
Η πιο παρασημοφορημένη Ελληνίδα αθλήτρια όλων των εποχών, διέψευσε στο Alexander Stadium προβλέψεις, εκτιμήσεις και τον ίδιο της τον εαυτό.
Αψήφισε το χρόνο και τη γλυκιά ταλαιπωρία της ανατροφής ενός μικρού παιδιού.
Ταξίδεψε στο Μπέρμιγχαμ για να λάβει μέρος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με το σύζυγο και προπονητή της Μιτς Κριρ και το γιο της να την ακολουθεί, ξυπόλυτος σε κάθε της βήμα.
Ο μικρούλης Τζορτζ δεν θα μπορούσε να λείπει και από τον τελικό του επί κοντώ, όπου η Κατερίνα Στεφανίδη πέρασε με φετινό ρεκόρ 4.50, έχοντας έρθει στην Αγγλία με πρόσφατο 4.25 από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.
Στον τελικό το μάτι της γυάλιζε και πάλεψε σαν το λιοντάρι. Αφού πέρασε τα 4.30 και τα 4.45 με την πρώτη, πέτυχε εκ νέου φετινό ρεκόρ ανεβαίνοντας στα 4.60 με ένα καταπλητικό τρίτο άλμα, μολονότι στα δύο πρώτα είχε δείξει ότι δύσκολα θα καταφέρει.
Με τα 4.60 μπήκε στην εξάδα και ανέβηκε στα 4.70 με τσαμπουκά για να πάρει άλλο ένα μετάλλιο, το έκτο, σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
Το πρώτο άλμα της ήταν ολοκληρωμένο, αλλά ο πήχης έπεσε. Στα άλλα δύο, αποκαμωμένη από την ένταση του τελικού, δεν κατάφερε να βάλει το κοντάρι.
Ο τελικός έκλεισε για την Στεφανίδη με νέο φετινό ρεκόρ και μια έκτη θέση που έμοιαζε με μετάλλιο, ανώτερο και από χρυσό.
Η μεγάλη μάχη του επί κοντώ είχε διπλή ελληνική παρουσία, όπως τις – όχι και τόσο παλιές – ένδοξες εποχές.
Η Αριάδνη Αδαμοπούλου, στον πρώτο της τελικό σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ξεκίνησε καλά με περασμένο άλμα στα 4.30, αλλά στα 4.45, που ήταν το επόμενο ύψος, οι προσπάθειές της ήταν αποτυχημένες , με αποτέλεσμα να καταταγεί 11η.
Η αθλήτρια του Βασίλη Μεγαλοοικονόμου κρατά την παρουσία της σε ένα τελικό μεγάλης διοργάνωσης.
Θυμίζουμε ότι το 2024 στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι δεν κατάφερε, λόγω τραυματισμού, να απολαύσει τη χαρά της συμμετοχής της στον τελικό, αν και είχε περάσει από το σκόπελο του προκριματικού.
Η μεγάλη μάχη του επί κοντώ είχε διπλή ελληνική παρουσία, όπως τις – όχι και τόσο παλιές – ένδοξες εποχές.
Η Αριάδνη Αδαμοπούλου, στον πρώτο της τελικό σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ξεκίνησε καλά με περασμένο άλμα στα 4.30, αλλά στα 4.45, που ήταν το επόμενο ύψος, οι προσπάθειές της ήταν αποτυχημένες , με αποτέλεσμα να καταταγεί 11η.
Η αθλήτρια του Βασίλη Μεγαλοοικονόμου κρατά την παρουσία της σε ένα τελικό μεγάλης διοργάνωσης.
Θυμίζουμε ότι το 2024 στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι δεν κατάφερε, λόγω τραυματισμού, να απολαύσει τη χαρά της συμμετοχής της στον τελικό, αν και είχε περάσει από το σκόπελο του προκριματικού.
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