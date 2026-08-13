Με τη Μπραν ο ΠΑΟΚ στα playoffs του Conference League
Με τη Μπραν ο ΠΑΟΚ στα playoffs του Conference League
Ο Δικέφαλος αποκλείστηκε από την Άντερλεχτ με δύο ήττες και πλέον θα παίξει το μέλλον του στην Ευρώπη κόντρα στην Μπραν, αρχικά στην Τούμπα στις 20 και στη συνέχεια στη Νορβηγία στις 27 Αυγούστου
Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε στο Βέλγιο απέναντι στην Άντερλεχτ και έτσι αποκλείστηκε από τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.
Έτσι το ευρωπαϊκό ταξίδι του Δικεφάλου συνεχίζεται στα playoffs του Conference League, εκεί όπου θα κοντραριστεί με την Μπραν.
Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 20 Αυγούστου του 2026 στην Τούμπα, ενώ το δεύτερο θα πραγματοποιηθεί μια εβδομάδα μετά στις 27 Αυγούστου 2026 εκτός έδρας.
Θυμίζουμε ότι οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί αντιμέτωπες στην περσινή League Phase του Europa League με το ματς να λήγει ισόπαλο 1-1 στην Τούμπα.
Έτσι το ευρωπαϊκό ταξίδι του Δικεφάλου συνεχίζεται στα playoffs του Conference League, εκεί όπου θα κοντραριστεί με την Μπραν.
Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 20 Αυγούστου του 2026 στην Τούμπα, ενώ το δεύτερο θα πραγματοποιηθεί μια εβδομάδα μετά στις 27 Αυγούστου 2026 εκτός έδρας.
Θυμίζουμε ότι οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί αντιμέτωπες στην περσινή League Phase του Europa League με το ματς να λήγει ισόπαλο 1-1 στην Τούμπα.
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