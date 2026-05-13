Συγκινεί η σύζυγος του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ τρεις μήνες μετά τον θάνατό του: Το να πω ότι είμαι συντετριμμένη είναι πολύ λίγο
Ο ηθοποιός του «Dawson’s Creek» πέθανε σε ηλικία 48 ετών στις 11 Φεβρουαρίου χάνοντας τη μάχη με καρκίνο του παχέος εντέρου τρίτου σταδίου
Τρεις μήνες συμπληρώθηκαν από τον θάνατο του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ και η σύζυγός του Κίμπερλι, μίλησε για την απώλειά του, δηλώνοντας πως η λέξη «συντετριμμένη» είναι πολύ λίγη για να περιγράψει πως αισθάνεται.
Σε ανάρτησή της στο Instagram, η Κίμπερλι Βαν Ντερ Μπικ δημοσίευσε την Τρίτη 12 Μαΐου παλαιότερες φωτογραφίες του ηθοποιού με τα παιδιά τους και σημείωσε αρχικά: «Χθες συμπληρώθηκαν τρεις μήνες από τότε που τον χάσαμε. Το να πω ότι είμαι συντετριμμένη είναι πολύ λίγο. Οι λέξεις δεν μπορούν να αποτυπώσουν τι είναι το πένθος. Η παρηγοριά του σοκ έχει υποχωρήσει. Η πραγματικότητα αρχίζει να γίνεται αισθητή… και μου λείπει. Μας λείπει σε όλους».
Στη συνέχεια επισήμανε: «Υπάρχει όμως μια διαφορετική μορφή μαγείας στον αέρα. Τον νιώθω. Τον γνωρίζω πιο βαθιά. Η συνειδητή σύνδεσή μου με τον Θεό έχει ενισχυθεί. Τα πέπλα του σύμπαντος έχουν γίνει πιο λεπτά. Και εμπιστεύομαι ότι αυτός είναι ο δρόμος που ήταν πάντα γραφτό να ακολουθήσουμε με την οικογένειά μου».
Η ίδια ευχαρίστησε όσους βρέθηκαν στο πλευρό της ίδιας και των παιδιών της για τους στηρίξουν, τονίζοντας: «Η ανταπόκριση από οικογένεια, φίλους και ανθρώπους ήταν τεράστια. Δεν θα μπορούσα ποτέ να το περιμένω. Κράτησε την οικογένειά μας με τον πιο όμορφο τρόπο. Ξεπεράσατε κάθε προσδοκία στη στήριξη και την τιμή προς τον Τζέιμς. Είμαι βαθιά ευγνώμων. Υπάρχουν πολλά περισσότερα να μοιραστώ και με τον χρόνο θα το κάνω».
Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, γνωστός από τη σειρά «Dawson’s Creek», πέθανε σε ηλικία 48 ετών στις 11 Φεβρουαρίου στο Τέξας, έπειτα από μάχη με καρκίνο του παχέος εντέρου τρίτου σταδίου. Η διάγνωση είχε γίνει το 2023 και έγινε γνωστή δημόσια τον Νοέμβριο του 2024.
