Νέα επίθεση στα Στενά του Ορμούζ: Στόχος δύο πλοία της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας του Άμπου Ντάμπι

Δύο πλοία της Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) δέχθηκαν επίθεση το βράδυ της Πέμπτης, ενώ διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων WAM.Η ADNOC, η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Άμπου Ντάμπι και ένας από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς παραγωγούς παγκοσμίως, ανακοίνωσε ότι τα δύο πλοία της έγιναν στόχος ενώ βρίσκονταν εν πλω στα Στενά του Ορμούζ.Σύμφωνα με την εταιρεία, από τις επιθέσεις δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ η κατάσταση στα δύο πλοία έχει τεθεί υπό έλεγχο.Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι επιθέσεις ή την έκταση των ζημιών που ενδεχομένως προκλήθηκαν στα δύο πλοία.Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα «καταδίκασαν σθεναρά» χθες Παρασκευή την «εχθρική επίθεση» του Ιράν εναντίον δυο πλοίων συνδεόμενων με την εθνική εταιρεία πετρελαίου του Αμπού Ντάμπι (ADNOC) καθώς προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ.Το νέο συμβάν έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επιθέσεων που έχουν αποδοθεί στο Ιράν εναντίον πετρελαιοφόρων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τις αρχές του 2026.Περισσότερα από 17 πλοία έχουν δεχθεί πλήγματα στο πλαίσιο αυτής της σειράς περιστατικών, με τη νέα επίθεση να εντείνει εκ νέου την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.