Παναθηναϊκός: Ζητά αναβολή της πρεμιέρας του στη Stoiximan Super League με την Κηφισιά λόγω Ευρώπης
SPORTS
Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε Κηφισιά Super League 1

Παναθηναϊκός: Ζητά αναβολή της πρεμιέρας του στη Stoiximan Super League με την Κηφισιά λόγω Ευρώπης

Ο Παναθηναϊκός θα καταθέσει αύριο (14/08) στη Super League αίτημα αναβολής του αγώνα με την Κηφισιά για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος λόγω των αγώνων για τα playoffs του Conference League με την Χράντετς

Παναθηναϊκός: Ζητά αναβολή της πρεμιέρας του στη Stoiximan Super League με την Κηφισιά λόγω Ευρώπης
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Ο Παναθηναϊκός θα καταθέσει αύριο στη Stoiximan Super League αίτημα αναβολής του αγώνα με την Κηφισιά για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Η αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένη για τις 23 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ, ωστόσο οι «πράσινοι» θέλουν να έχουν τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση ενόψει των δύο κρίσιμων αγώνων με τη Χράντετς Κράλοβε για τα playoffs του Conference League.

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την τσεχική ομάδα στο ΟΑΚΑ στις 20 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 27 Αυγούστου στην Τσεχία.

Στόχος του «Τριφυλλιού» είναι η πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης, με την ομάδα να επιλέγει έτσι να επικεντρωθεί αποκλειστικά στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις.

Το σχετικό δικαίωμα προβλέπεται για τις ομάδες που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με τον Παναθηναϊκό να αποφασίζει να το ενεργοποιήσει για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
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