Η σύζυγος του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ ανέβασε τρυφερές φωτογραφίες τους 4 μήνες μετά τον θανατό του και έγραψε «Η αγάπη δεν πεθαίνει»
Η σύζυγος του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ ανέβασε τρυφερές φωτογραφίες τους 4 μήνες μετά τον θανατό του και έγραψε «Η αγάπη δεν πεθαίνει»
Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών από καρκίνο του παχέος εντέρου τρίτου σταδίου και η Κίμπερλι Βαν Ντερ Μπικ θέλησε να δείξει με την ανάρτησή της πως ούτε ο θάνατος μπορεί να τους χωρίσει
Τέσσερις μήνες μετά τον θάνατο του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, η σύζυγός του ανέβασε τρυφερές φωτογραφίες τους και έγραψε πως η αγάπη δεν πεθαίνει.
Ο ηθοποιός του «Dawson’s Creek» έφυγε από τη ζωή στις 11 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 48 ετών, χάνοντας τη μάχη με καρκίνο του παχέος εντέρου τρίτου σταδίου, και η Κίμπερλι Βαν Ντερ Μπικ συνεχίζει να πενθεί και τιμά τη μνήμη του μέσα από αναρτήσεις της στα social media.
Το Σάββατο 27 Ιουνίου η ίδια δημοσίευσε στο Instagram στιγμιότυπα από το παρελθόν, με τους δυο τους να είναι αγκαλιασμένοι και να ανταλλάσσουν φιλιά, σημειώνοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της πως ακόμη και ο θάνατος δεν μπορεί να τους χωρίσει: «Μωρό μου, η αγάπη δεν πεθαίνει. Ο θάνατος δεν χωρίζει».
Δείτε τις φωτογραφίες
Ο ηθοποιός του «Dawson’s Creek» έφυγε από τη ζωή στις 11 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 48 ετών, χάνοντας τη μάχη με καρκίνο του παχέος εντέρου τρίτου σταδίου, και η Κίμπερλι Βαν Ντερ Μπικ συνεχίζει να πενθεί και τιμά τη μνήμη του μέσα από αναρτήσεις της στα social media.
Το Σάββατο 27 Ιουνίου η ίδια δημοσίευσε στο Instagram στιγμιότυπα από το παρελθόν, με τους δυο τους να είναι αγκαλιασμένοι και να ανταλλάσσουν φιλιά, σημειώνοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της πως ακόμη και ο θάνατος δεν μπορεί να τους χωρίσει: «Μωρό μου, η αγάπη δεν πεθαίνει. Ο θάνατος δεν χωρίζει».
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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