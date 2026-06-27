Η σύζυγος του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ ανέβασε τρυφερές φωτογραφίες τους 4 μήνες μετά τον θανατό του και έγραψε «Η αγάπη δεν πεθαίνει»
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Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ Σύζυγος

Η σύζυγος του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ ανέβασε τρυφερές φωτογραφίες τους 4 μήνες μετά τον θανατό του και έγραψε «Η αγάπη δεν πεθαίνει»

Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών από καρκίνο του παχέος εντέρου τρίτου σταδίου και η Κίμπερλι Βαν Ντερ Μπικ θέλησε να δείξει με την ανάρτησή της πως ούτε ο θάνατος μπορεί να τους χωρίσει

Η σύζυγος του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ ανέβασε τρυφερές φωτογραφίες τους 4 μήνες μετά τον θανατό του και έγραψε «Η αγάπη δεν πεθαίνει»
Γεωργία Κοτζιά
Τέσσερις μήνες μετά τον θάνατο του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, η σύζυγός του ανέβασε τρυφερές φωτογραφίες τους και έγραψε πως η αγάπη δεν πεθαίνει.

Ο ηθοποιός του «Dawson’s Creek» έφυγε από τη ζωή στις 11 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 48 ετών, χάνοντας τη μάχη με καρκίνο του παχέος εντέρου τρίτου σταδίου, και η Κίμπερλι Βαν Ντερ Μπικ συνεχίζει να πενθεί και τιμά τη μνήμη του μέσα από αναρτήσεις της στα social media.

Το Σάββατο 27 Ιουνίου η ίδια δημοσίευσε στο Instagram στιγμιότυπα από το παρελθόν, με τους δυο τους να είναι αγκαλιασμένοι και να ανταλλάσσουν φιλιά, σημειώνοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της πως ακόμη και ο θάνατος δεν μπορεί να τους χωρίσει: «Μωρό μου, η αγάπη δεν πεθαίνει. Ο θάνατος δεν χωρίζει».

Δείτε τις φωτογραφίες


Η σύζυγος του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ ανέβασε τρυφερές φωτογραφίες τους 4 μήνες μετά τον θανατό του και έγραψε «Η αγάπη δεν πεθαίνει»
Η σύζυγος του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ ανέβασε τρυφερές φωτογραφίες τους 4 μήνες μετά τον θανατό του και έγραψε «Η αγάπη δεν πεθαίνει»
Η σύζυγος του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ ανέβασε τρυφερές φωτογραφίες τους 4 μήνες μετά τον θανατό του και έγραψε «Η αγάπη δεν πεθαίνει»
Η σύζυγος του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ ανέβασε τρυφερές φωτογραφίες τους 4 μήνες μετά τον θανατό του και έγραψε «Η αγάπη δεν πεθαίνει»
Η σύζυγος του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ ανέβασε τρυφερές φωτογραφίες τους 4 μήνες μετά τον θανατό του και έγραψε «Η αγάπη δεν πεθαίνει»
Γεωργία Κοτζιά

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