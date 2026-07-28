Δεν ήταν σε άμυνα ο 41χρονος όταν τραυμάτισε θανάσιμα την νοσηλεύτρια του ΕΚΑΒ στη Σύρο, λέει η δικηγόρος της οικογένειάς της
Δεν ήταν σε άμυνα ο 41χρονος όταν τραυμάτισε θανάσιμα την νοσηλεύτρια του ΕΚΑΒ στη Σύρο, λέει η δικηγόρος της οικογένειάς της
Το σκεπτικό της εστιάζει στον μικρό χρόνο - 7 δευτερόλεπτα - που έμεινε μέσα στο σπίτι στη Σύρο η 41χρονη γράφοντας ότι το χτύπημα του δράστη «δεν ήταν αμυντικό αλλά άκρως επιθετικό»
Ανακοίνωση με την οποία σχολιάζει τα όσα έχουν έρθει στη δημοσιότητα σχετικά με τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο εξέδωσε η δικηγόρος της οικογένειάς της υποστηρίζοντας ότι ο 41χρονος που τη μαχαίρωσε δεν ήταν σε άμυνα όταν την τραυμάτισε θανάσιμα.
Σύμφωνα με την κυρία Μαρία Καζαντάκη το χτύπημα του 41χρονου «δεν ήταν αμυντικό αλλά άκρως επιθετικό».
Το σκεπτικό της εστιάζει στον μικρό χρόνο - 7 δευτερόλεπτα - που έμεινε μέσα στο σπίτι στη Σύρο η 41χρονη γράφοντας ότι «κατά την κοινή λογική, μέσα σε αυτά τα επτά (7) δευτερόλεπτα, κάποιος που αιφνιδιάζεται δεν προλαβαίνει να κάνει όλες τις υποτιθέμενες αμυντικές κινήσεις που φέρεται να έκανε ο φερόμενος δράστης».
Επικαλούμενη το βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στη δημοσιότητα, η δικηγόρος της οικογένειας της 41χρονης υποστηρίζει ότι ο 41χρονος «αντί να φοβηθεί την υποτιθέμενη εισβολέα, με θάρρος και αυτοπεποίθηση τρέχει ξωπίσω της, της εκσφενδονίζει καρέκλα με ορμή, την οποία πιθανότατα η θανούσα καταφέρνει να αποφύγει, καθώς αυτή έγινε κομμάτια πέφτοντας σε τοίχο (ενώ σε περίπτωση που την πετύχαινε, το σώμα της θα είχε αποτρέψει το διαμελισμό της) και συνεχίζει να την καταδιώκει, κινούμενος ταχύτατα, κρατώντας καθαρά στο χέρι του μαχαίρι (πράσινου χρώματος)».
«Η οικογένεια της θανούσης αναζητά δικαίωση για την άδικη απώλεια της μονάκριβης κόρης τους και έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη ότι αυτή θα αποδοθεί» καταλήγει στην ανακοίνωσή της η δικηγόρος της οικογένειας της διασώστριας του ΕΚΑΒ.
Η οικογένεια του θύματος, μετά την αξιολόγηση του οπτικοακουστικού υλικού που βρίσκεται στη δικογραφία και διέρρευσε προ ολίγων ωρών στον Τύπο, διαπιστώνει ότι, ανεξάρτητα από το λόγο που η θανούσα μετέβη στην κατοικία των φερομένων δραστών, ο χρόνος που παρέμεινε εντός αυτής ήταν απειροελάχιστος (μόνο ακριβώς επτά (7) δευτερόλεπτα).
Κατά την κοινή λογική, μέσα σε αυτά τα επτά (7) δευτερόλεπτα, κάποιος που αιφνιδιάζεται δεν προλαβαίνει να κάνει όλες τις υποτιθέμενες αμυντικές κινήσεις που φέρεται να έκανε ο φερόμενος δράστης.
Στο ίδιο βίντεο, φαίνεται ξεκάθαρα η θανούσα να βγαίνει από την κατοικία των κατηγορουμένων ταχύτατα και πολύ ευέλικτα, να σκύβει άνετα και να αρπάζει το σακίδιο της με το δεξί της χέρι (από την πλευρά δηλαδή που επήλθε το θανατηφόρο χτύπημα), με ιδιαίτερα ευκίνητες και γρήγορες κινήσεις, να κατεβαίνει τα σκαλάκια της αυλής δύο – δύο, κάνοντας σπριντ, χωρίς να δείχνει το παραμικρό ίχνος ενόχλησης, πόνου ή τραυματισμού
Απορίας άξιο είναι πώς καταφέρνει αυτές τις κινήσεις, εάν το χτύπημα επήλθε εντός της οικίας.
Μέχρι λοιπόν του σημείου που απομακρύνεται από την κατοικία των κατηγορουμένων, καταδιωκόμενη από το φερόμενο δράστη, δε δείχνει σε κανένα σημείο και με κανένα τρόπο να είναι τραυματισμένη.
Αντίθετα, στο οπτικοακουστικό υλικό διαπιστώνεται ότι εκείνος, αντί να φοβηθεί την υποτιθέμενη εισβολέα, με θάρρος και αυτοπεποίθηση τρέχει ξωπίσω της, της εκσφενδονίζει καρέκλα με ορμή, την οποία πιθανότατα η θανούσα καταφέρνει να αποφύγει, καθώς αυτή έγινε κομμάτια πέφτοντας σε τοίχο (ενώ σε περίπτωση που την πετύχαινε, το σώμα της θα είχε αποτρέψει το διαμελισμό της) και συνεχίζει να την καταδιώκει, κινούμενος ταχύτατα, κρατώντας καθαρά στο χέρι του μαχαίρι (πράσινου χρώματος).
Σύμφωνα με την κυρία Μαρία Καζαντάκη το χτύπημα του 41χρονου «δεν ήταν αμυντικό αλλά άκρως επιθετικό».
Το σκεπτικό της εστιάζει στον μικρό χρόνο - 7 δευτερόλεπτα - που έμεινε μέσα στο σπίτι στη Σύρο η 41χρονη γράφοντας ότι «κατά την κοινή λογική, μέσα σε αυτά τα επτά (7) δευτερόλεπτα, κάποιος που αιφνιδιάζεται δεν προλαβαίνει να κάνει όλες τις υποτιθέμενες αμυντικές κινήσεις που φέρεται να έκανε ο φερόμενος δράστης».
Επικαλούμενη το βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στη δημοσιότητα, η δικηγόρος της οικογένειας της 41χρονης υποστηρίζει ότι ο 41χρονος «αντί να φοβηθεί την υποτιθέμενη εισβολέα, με θάρρος και αυτοπεποίθηση τρέχει ξωπίσω της, της εκσφενδονίζει καρέκλα με ορμή, την οποία πιθανότατα η θανούσα καταφέρνει να αποφύγει, καθώς αυτή έγινε κομμάτια πέφτοντας σε τοίχο (ενώ σε περίπτωση που την πετύχαινε, το σώμα της θα είχε αποτρέψει το διαμελισμό της) και συνεχίζει να την καταδιώκει, κινούμενος ταχύτατα, κρατώντας καθαρά στο χέρι του μαχαίρι (πράσινου χρώματος)».
«Η οικογένεια της θανούσης αναζητά δικαίωση για την άδικη απώλεια της μονάκριβης κόρης τους και έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη ότι αυτή θα αποδοθεί» καταλήγει στην ανακοίνωσή της η δικηγόρος της οικογένειας της διασώστριας του ΕΚΑΒ.
Η ανακοίνωση της δικηγόρου της οικογένεια της 41χρονης που δολοφονήθηκε στη Σύρο
Η οικογένεια του θύματος, μετά την αξιολόγηση του οπτικοακουστικού υλικού που βρίσκεται στη δικογραφία και διέρρευσε προ ολίγων ωρών στον Τύπο, διαπιστώνει ότι, ανεξάρτητα από το λόγο που η θανούσα μετέβη στην κατοικία των φερομένων δραστών, ο χρόνος που παρέμεινε εντός αυτής ήταν απειροελάχιστος (μόνο ακριβώς επτά (7) δευτερόλεπτα).
Κατά την κοινή λογική, μέσα σε αυτά τα επτά (7) δευτερόλεπτα, κάποιος που αιφνιδιάζεται δεν προλαβαίνει να κάνει όλες τις υποτιθέμενες αμυντικές κινήσεις που φέρεται να έκανε ο φερόμενος δράστης.
Στο ίδιο βίντεο, φαίνεται ξεκάθαρα η θανούσα να βγαίνει από την κατοικία των κατηγορουμένων ταχύτατα και πολύ ευέλικτα, να σκύβει άνετα και να αρπάζει το σακίδιο της με το δεξί της χέρι (από την πλευρά δηλαδή που επήλθε το θανατηφόρο χτύπημα), με ιδιαίτερα ευκίνητες και γρήγορες κινήσεις, να κατεβαίνει τα σκαλάκια της αυλής δύο – δύο, κάνοντας σπριντ, χωρίς να δείχνει το παραμικρό ίχνος ενόχλησης, πόνου ή τραυματισμού
Απορίας άξιο είναι πώς καταφέρνει αυτές τις κινήσεις, εάν το χτύπημα επήλθε εντός της οικίας.
Μέχρι λοιπόν του σημείου που απομακρύνεται από την κατοικία των κατηγορουμένων, καταδιωκόμενη από το φερόμενο δράστη, δε δείχνει σε κανένα σημείο και με κανένα τρόπο να είναι τραυματισμένη.
Αντίθετα, στο οπτικοακουστικό υλικό διαπιστώνεται ότι εκείνος, αντί να φοβηθεί την υποτιθέμενη εισβολέα, με θάρρος και αυτοπεποίθηση τρέχει ξωπίσω της, της εκσφενδονίζει καρέκλα με ορμή, την οποία πιθανότατα η θανούσα καταφέρνει να αποφύγει, καθώς αυτή έγινε κομμάτια πέφτοντας σε τοίχο (ενώ σε περίπτωση που την πετύχαινε, το σώμα της θα είχε αποτρέψει το διαμελισμό της) και συνεχίζει να την καταδιώκει, κινούμενος ταχύτατα, κρατώντας καθαρά στο χέρι του μαχαίρι (πράσινου χρώματος).
Είναι λοιπόν πολύ πιθανότερο, καταδιώκοντάς την με αυτό το μαχαίρι και ενώ δεν βρίσκεται πια σε άμυνα, αλλά της επιτίθεται εκείνος, να της καταφέρνει το μοιραίο χτύπημα με αυτό εκτός της κατοικίας, πενήντα με εβδομήντα μέτρα από αυτήν.
Ένα τέτοιο χτύπημα σε καμία περίπτωση δεν είναι αμυντικό, αλλά άκρως επιθετικό, που κατέληξε, όπως αποδείχτηκε, δυστυχώς θανατηφόρο. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση ο θάνατός της οφείλεται «σε κακώσεις θώρακα από νήσον και τέμνον όργανο». Η έκθεση εκτιμά ότι η μαχαιριά ήταν το θανατηφόρο χτύπημα που της στέρησε τη ζωή, καθώς προκάλεσε διάτρηση στον πνεύμονα.
Η οικογένεια της θανούσης αναζητά δικαίωση για την άδικη απώλεια της μονάκριβης κόρης τους και έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη ότι αυτή θα αποδοθεί.
Ένα τέτοιο χτύπημα σε καμία περίπτωση δεν είναι αμυντικό, αλλά άκρως επιθετικό, που κατέληξε, όπως αποδείχτηκε, δυστυχώς θανατηφόρο. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση ο θάνατός της οφείλεται «σε κακώσεις θώρακα από νήσον και τέμνον όργανο». Η έκθεση εκτιμά ότι η μαχαιριά ήταν το θανατηφόρο χτύπημα που της στέρησε τη ζωή, καθώς προκάλεσε διάτρηση στον πνεύμονα.
Η οικογένεια της θανούσης αναζητά δικαίωση για την άδικη απώλεια της μονάκριβης κόρης τους και έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη ότι αυτή θα αποδοθεί.
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