Δεν ήταν σε άμυνα ο 41χρονος όταν τραυμάτισε θανάσιμα την νοσηλεύτρια του ΕΚΑΒ στη Σύρο, λέει η δικηγόρος της οικογένειάς της

Η δικηγόρος Μαρία Καζαντζάκη

Είναι λοιπόν πολύ πιθανότερο, καταδιώκοντάς την με αυτό το μαχαίρι και ενώ δεν βρίσκεται πια σε άμυνα, αλλά της επιτίθεται εκείνος, να της καταφέρνει το μοιραίο χτύπημα με αυτό εκτός της κατοικίας, πενήντα με εβδομήντα μέτρα από αυτήν.Ένα τέτοιο χτύπημα σε καμία περίπτωση δεν είναι αμυντικό, αλλά άκρως επιθετικό, που κατέληξε, όπως αποδείχτηκε, δυστυχώς θανατηφόρο. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση ο θάνατός της οφείλεται «σε κακώσεις θώρακα από νήσον και τέμνον όργανο». Η έκθεση εκτιμά ότι η μαχαιριά ήταν το θανατηφόρο χτύπημα που της στέρησε τη ζωή, καθώς προκάλεσε διάτρηση στον πνεύμονα.Η οικογένεια της θανούσης αναζητά δικαίωση για την άδικη απώλεια της μονάκριβης κόρης τους και έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη ότι αυτή θα αποδοθεί.