Η Johnson & Johnson προσφέρει έως $5,5 δισ. για να κλείσει τις αγωγές για το βρεφικό ταλκ

Πρόταση διακανονισμού ύψους έως 5,5 δισ. δολαρίων κατέθεσε η Johnson & Johnson (J&J), επιδιώκοντας να δώσει τέλος σε δεκάδες χιλιάδες αγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες που συνδέουν το βρεφικό ταλκ με την εμφάνιση καρκίνου των ωοθηκών. Η εταιρεία εξακολουθεί να απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι τα προϊόντα της είναι ασφαλή.

Η αμερικανική φαρμακευτική και υγειονομική εταιρεία Johnson & Johnson ανακοίνωσε ότι είναι διατεθειμένη να καταβάλει έως 5,5 δισ. δολάρια για την επίλυση μιας από τις μεγαλύτερες δικαστικές διαμάχες στην ιστορία της, η οποία αφορά ισχυρισμούς ότι προϊόντα ταλκ προκάλεσαν καρκίνο των ωοθηκών σε χιλιάδες καταναλώτριες.

Η υπόθεση εκκρεμεί εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία και έχει αποτελέσει σημαντικό βάρος για την εταιρεία, η οποία αντιμετωπίζει δεκάδες χιλιάδες αγωγές σε ομοσπονδιακά και πολιτειακά δικαστήρια των ΗΠΑ.

Η πρόταση διακανονισμού

Σύμφωνα με την εταιρεία, η συμφωνία προβλέπει την καταβολή έως και 3 δισ. δολαρίων μέσα στο επόμενο έτος, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές δεν θα πραγματοποιηθούν πριν από το 2028.

Για να τεθεί σε ισχύ ο διακανονισμός, θα πρέπει να εγκριθεί από δικηγορικά γραφεία που εκπροσωπούν το 95% των αγωγών που αφορούν περιπτώσεις καρκίνου των ωοθηκών.

Ο αντιπρόεδρος του νομικού τμήματος της εταιρείας, Έρικ Χας, χαρακτήρισε τις κατηγορίες «αβάσιμες» , επισημαίνοντας ότι η Johnson & Johnson προχωρά στην πρόταση διακανονισμού προκειμένου να κλείσει οριστικά μια πολυετή δικαστική εκκρεμότητα.

Όπως ανέφερε, «η εταιρεία είναι πεπεισμένη ότι τελικά θα επικρατούσε στις δικαστικές αίθουσες, όπως έχει συμβεί στην πλειονότητα των υποθέσεων που έχουν ήδη εκδικαστεί» . Πρόσθεσε ακόμη ότι η συμφωνία θα επιτρέψει στην εταιρεία να αφήσει πίσω της την υπόθεση και να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη φαρμάκων και ιατρικών συσκευών που σώζουν ζωές.

Οι καταγγελίες

Οι αγωγές κατά της Johnson & Johnson ξεκίνησαν ήδη από το 2009. Οι ενάγουσες υποστηρίζουν ότι το βρεφικό ταλκ και άλλα προϊόντα της εταιρείας περιείχαν αμίαντο, γεγονός που συνέβαλε στην εμφάνιση καρκίνου των ωοθηκών.

Ο τάλκης που χρησιμοποιείται στα εν λόγω προϊόντα είναι φυσικό ορυκτό που αποτελείται από μαγνήσιο, πυρίτιο, οξυγόνο και υδρογόνο και χρησιμοποιείται ευρέως σε προϊόντα προσωπικής φροντίδας λόγω της λεπτής υφής του. Ωστόσο, επειδή εξορύσσεται σε περιοχές όπου συχνά συνυπάρχει με τον αμίαντο –γνωστό καρκινογόνο υλικό– έχει αποτελέσει αντικείμενο έντονων επιστημονικών και νομικών αντιπαραθέσεων.

Η Johnson & Johnson απορρίπτει διαχρονικά τις κατηγορίες, επιμένοντας ότι οι επιστημονικές μελέτες αποδεικνύουν πως ο τάλκης που χρησιμοποιήθηκε στα προϊόντα της είναι ασφαλής, δεν περιέχει αμίαντο και δεν προκαλεί καρκίνο.

Νωρίτερα μέσα στον Ιούλιο, η εταιρεία πέτυχε σημαντική δικαστική νίκη, όταν ομοσπονδιακό δικαστήριο αμφισβήτησε κατά πόσο οι ενάγουσες μπορούσαν να αποδείξουν ότι το ταλκ της Johnson & Johnson αποτέλεσε την άμεση αιτία εμφάνισης καρκίνου των ωοθηκών.