Ο Ράσελ Κρόου «έκραξε» το σίκουελ του «Μονομάχου»

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός που πρωταγωνίστησε στην πρώτη ταινία κατηγόρησε και τους δημιουργούς

Ράσελ Κρόου εξηγώντας τους λόγους που δεν του άρεσε το σίκουελ της ταινίας.



Πιο αναλυτικά, ο ηθοποιός υποστήριξε ότι το σίκουελ του Ρίντλεϊ Σκοτ αποτελεί «ένα πραγματικά ατυχές παράδειγμα» δημιουργών που δεν αντιλήφθηκαν ποτέ τι έκανε το πρώτο φιλμ ξεχωριστό. Μιλώντας στον αυστραλιανό ραδιοφωνικό σταθμό «Triple J», ο ηθοποιός που ταυτίστηκε με τον ρόλο του Μαξίμους στην αρχική ταινία «Μονομάχος» και κέρδισε Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του, πήρε αποστάσεις από τη νέα ταινία, η οποία κυκλοφόρησε το 2024 χωρίς τη συμμετοχή του.



Ράσελ Κρόου: «Νομίζω ότι το πρόσφατο σίκουελ που δεν χρειάζεται καν να το ονομάσουμε, είναι ένα πραγματικά ατυχές παράδειγμα ανθρώπων, ακόμη και μέσα στο ίδιο τον “μηχανοστάσιο” της ταινίας, που στην πραγματικότητα δεν καταλαβαίνουν τι έκανε το πρώτο τόσο ξεχωριστό. Δεν ήταν η μεγαλοπρέπεια. Δεν ήταν η επισημότητα. Δεν ήταν η δράση. Ήταν ο ηθικός πυρήνας».



Ο Κρόου εξήγησε ότι, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της πρώτης ταινίας έδινε καθημερινές μάχες για να κρατήσει τον Μαξίμους συνεπή σε αυτή την ηθική βάση. «Το θέμα είναι ότι γινόταν καθημερινός αγώνας σε εκείνο το πλατό. Ήταν καθημερινή μάχη για να διατηρήσουμε τον ηθικό πυρήνα του χαρακτήρα», τόνισε. Όπως αποκάλυψε, υπήρχαν διαρκώς προτάσεις να προστεθούν σκηνές σεξ, τις οποίες εκείνος θεωρούσε καταστροφικές για τη δύναμη του ρόλου: «Πόσες φορές πρότειναν σκηνές σεξ και τέτοια πράγματα για τον Μαξίμους. Είναι σαν να του αφαιρείς την ισχύ. Δηλαδή λες ότι την ίδια στιγμή που είχε αυτή τη σχέση με τη γυναίκα του, έκανε έρωτα και με κάποια άλλη; Τι λέτε; Είναι τρέλα».



Δείτε βίντεο από τη συνέντευξή του



View this post on Instagram

Στο πρωτότυπο φιλμ, σημαντικό μέρος της δραματουργίας βασίζεται στο γεγονός ότι η σύζυγος και το παιδί του Μαξίμους δολοφονούνται, γεγονός που τον βάζει σε τροχιά εκδίκησης. Η απόλυτη αφοσίωσή του στη μνήμη της γυναίκας του λειτουργεί ως κινητήρια δύναμη και δώσει βάρος στις επιλογές του. Για τον Κρόου, η ιδέα ότι ο χαρακτήρας θα είχε παράλληλες σχέσεις ή σεξουαλικές επαφές με άλλες γυναίκες, ακύρωνε πλήρως αυτόν τον πυρήνα.



Ο Ράσελ Κρόου στον «Μονομάχο» Κλείσιμο



Εκεί ακριβώς έρχεται η κριτική του προς τον «Μονομάχο 2». Στο σίκουελ αποκαλύπτεται ότι ο Μαξίμους είχε παλαιότερα ερωτική σχέση με τη Λουσίλα (Κόνι Νίλσεν), από την οποία γεννήθηκε ο Λούσιος, ο ήρωας που υποδύεται ο Πολ Μεσκάλ. Με αυτό τον τρόπο, η συνέχεια της ιστορίας «ξαναγράφει» τη ζωή του Μαξίμους, τοποθετώντας στο παρελθόν του μια εξωσυζυγική σχέση, κάτι που ο Κρόου θεωρεί ότι διαβρώνει την ηθική συνέπεια που ο ίδιος είχε υπερασπιστεί.



Δείτε το τρέιλερ του «Μονομάχος 2»





Κατά του « Μονομάχου 2 » στράφηκε οΠιο αναλυτικά, ο ηθοποιός υποστήριξε ότι το σίκουελ του Ρίντλεϊ Σκοτ αποτελεί «ένα πραγματικά ατυχές παράδειγμα» δημιουργών που δεν αντιλήφθηκαν ποτέ τι έκανε το πρώτο φιλμ ξεχωριστό. Μιλώντας στον αυστραλιανό ραδιοφωνικό σταθμό «Triple J», ο ηθοποιός που ταυτίστηκε με τον ρόλο του Μαξίμους στην αρχική ταινία «Μονομάχος» και κέρδισε Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του, πήρε αποστάσεις από τη νέα ταινία, η οποία κυκλοφόρησε το 2024 χωρίς τη συμμετοχή του.Όπως είπε ο«Νομίζω ότι το πρόσφατο σίκουελ που δεν χρειάζεται καν να το ονομάσουμε, είναι ένα πραγματικά ατυχές παράδειγμα ανθρώπων, ακόμη και μέσα στο ίδιο τον “μηχανοστάσιο” της ταινίας, που στην πραγματικότητα δεν καταλαβαίνουν τι έκανε το πρώτο τόσο ξεχωριστό. Δεν ήταν η μεγαλοπρέπεια. Δεν ήταν η επισημότητα. Δεν ήταν η δράση. Ήταν ο ηθικός πυρήνας».Ο Κρόου εξήγησε ότι, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της πρώτης ταινίας έδινε καθημερινές μάχες για να κρατήσει τον Μαξίμους συνεπή σε αυτή την ηθική βάση. «Το θέμα είναι ότι γινόταν καθημερινός αγώνας σε εκείνο το πλατό. Ήταν καθημερινή μάχη για να διατηρήσουμε τον ηθικό πυρήνα του χαρακτήρα», τόνισε. Όπως αποκάλυψε, υπήρχαν διαρκώς προτάσεις να προστεθούν σκηνές σεξ, τις οποίες εκείνος θεωρούσε καταστροφικές για τη δύναμη του ρόλου: «Πόσες φορές πρότειναν σκηνές σεξ και τέτοια πράγματα για τον Μαξίμους. Είναι σαν να του αφαιρείς την ισχύ. Δηλαδή λες ότι την ίδια στιγμή που είχε αυτή τη σχέση με τη γυναίκα του, έκανε έρωτα και με κάποια άλλη; Τι λέτε; Είναι τρέλα».Στο πρωτότυπο φιλμ, σημαντικό μέρος της δραματουργίας βασίζεται στο γεγονός ότι η σύζυγος και το παιδί του Μαξίμους δολοφονούνται, γεγονός που τον βάζει σε τροχιά εκδίκησης. Η απόλυτη αφοσίωσή του στη μνήμη της γυναίκας του λειτουργεί ως κινητήρια δύναμη και δώσει βάρος στις επιλογές του. Για τον Κρόου, η ιδέα ότι ο χαρακτήρας θα είχε παράλληλες σχέσεις ή σεξουαλικές επαφές με άλλες γυναίκες, ακύρωνε πλήρως αυτόν τον πυρήνα.Εκεί ακριβώς έρχεται η κριτική του προς τον «Μονομάχο 2». Στο σίκουελ αποκαλύπτεται ότι ο Μαξίμους είχε παλαιότερα ερωτική σχέση με τη Λουσίλα (Κόνι Νίλσεν), από την οποία γεννήθηκε ο Λούσιος, ο ήρωας που υποδύεται ο Πολ Μεσκάλ. Με αυτό τον τρόπο, η συνέχεια της ιστορίας «ξαναγράφει» τη ζωή του Μαξίμους, τοποθετώντας στο παρελθόν του μια εξωσυζυγική σχέση, κάτι που ο Κρόου θεωρεί ότι διαβρώνει την ηθική συνέπεια που ο ίδιος είχε υπερασπιστεί.

Ο ηθοποιός υπενθύμισε ότι, πριν από την κυκλοφορία του σίκουελ, ούτε ο Ρίντλεϊ Σκοτ ούτε κάποιος από την παραγωγή επικοινώνησαν μαζί του για να ζητήσουν τη γνώμη του ή να τον συμβουλευτούν, παρότι ο νέος κεντρικός χαρακτήρας είναι, σεναριακά, γιος του Μαξίμους. Είχε ξεκαθαρίσει, μάλιστα, ότι δεν περίμενε κάποια κίνηση από τον Πολ Μεσκάλ, καθώς «στο σύμπαν της ταινίας ο Μαξίμους είναι νεκρός». Ωστόσο, σταδιακά η ενόχλησή του για τον τρόπο που αξιοποιήθηκε η κληρονομιά του πρώτου φιλμ έγινε πιο εμφανής.



Φωτογραφία άρθρου: Getty Images/ Ideal Image