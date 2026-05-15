Ο Πιτ Ντέιβιντσον και η Έλσι Χιούιτ χώρισαν πέντε μήνες μετά τη γέννηση της κόρης τους
Πηγές αναφέρουν ότι το ζευγάρι αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους, με βασικό παράγοντα το απαιτητικό επαγγελματικό πρόγραμμα του κωμικού
Πέντε μήνες μετά τη γέννησης της κόρης τους, χωριστούς δρόμους τράβηξαν ο Πιτ Ντέιβιντσον και η Έλσι Χιούιτ, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Sun, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι η απόφαση ελήφθη πρόσφατα και το πρώην ζευγάρι πλέον επικεντρώνεται στην ανατροφή του παιδιού του.
Όπως αναφέρεται στην εφημερίδα, η σχέση του 32χρονου κωμικού και πρώην μέλους του «Saturday Night Live» και του 30χρονου μοντέλου έφτασε στο τέλος της, καθώς το απαιτητικό επαγγελματικό πρόγραμμα του Ντέιβιντσον φέρεται να δημιούργησε απόσταση μεταξύ τους μετά τη γέννηση της κόρης τους, Σκότι, τον Δεκέμβριο του 2025.
«Ο Πιτ ταξιδεύει πολύ για τη δουλειά του, όμως η Έλσι χρειαζόταν περισσότερη στήριξη στο σπίτι μετά τη γέννηση της κόρης τους», ανέφερε πηγή στο ίδιο μέσο, προσθέτοντας: «Ήταν πολύ δύσκολο για εκείνον, γιατί προφανώς πρέπει να εργάζεται για να βγάζει χρήματα».
Σε ξεχωριστή τοποθέτηση, άλλο πρόσωπο που γνωρίζει και τις δύο πλευρές, σημείωσε ότι ο χωρισμός συνέβη πρόσφατα, υπογραμμίζοντας: «Αυτή τη στιγμή επικεντρώνονται 100% στη Σκότι». Όπως συμπλήρωσε η ίδια πηγή, «η εύρεση της καλύτερης λύσης για τη συνεπιμέλεια αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα» για το πρώην ζευγάρι.
Ο Πιτ Ντέιβιντσον και η Έλσι Χιούιτ ξεκίνησαν να είναι ζευγάρι τον Μάρτιο του 2025, όταν δημοσιεύματα ανέφεραν ότι βρίσκονταν σε σχέση. Λίγο αργότερα, το ζευγάρι αποφάσισε να κάνει δημόσιο τον δεσμό του, κατά τη διάρκεια διακοπών στο Παλμ Μπιτς, όπου εθεάθη σε τρυφερές στιγμές.
Η Χιούιτ αποκάλυψε την εγκυμοσύνη της τον Ιούλιο μέσω ανάρτησης στο Instagram, όπου σχολίασε με χιούμορ: «Τώρα όλοι ξέρουν ότι κάναμε σεξ», συνοδεύοντας τη δημοσίευση με φωτογραφίες από υπερηχογράφημα και κοινές στιγμές του ζευγαριού. Το ζευγάρι απέκτησε την κόρη του στις 12 Δεκεμβρίου, με την Έλσι Χιούιτ να ανακοινώνει τη γέννηση γράφοντας: «Το τέλειο αγγελούδι μας έφτασε στις 12/12/2025», αποκαλύπτοντας παράλληλα το πλήρες όνομά της, Σκότι Ρόουζ Χιούιτ Ντέιβιντσον.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Pete Davidson and Elsie Hewitt split 5 months after welcoming baby girl: report https://t.co/2yUu7zSXJ6 pic.twitter.com/tVIue8XUT7— New York Post (@nypost) May 14, 2026
