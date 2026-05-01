Ο Πιτ Ντέιβιντσον και η Έλσι Χιούιτ προσπαθούν να ξεπεράσουν τα προβλήματα στη σχέση τους λίγους μήνες μετά τη γέννηση της κόρης τους
Προτεραιότητα είναι το παιδί τους, αναφέρει πρόσωπο από το περιβάλλον τους
Προκλήσεις φαίνεται να αντιμετωπίζουν ο Πιτ Ντέιβιντσον και η Έλσι Χιούιτ στη σχέση τους, πέντε μήνες μετά τη γέννηση της κόρης τους, με πηγή να αναφέρει ότι το ζευγάρι προσπαθεί να διαχειριστεί τα ζητήματα που έχουν προκύψει, δίνοντας προτεραιότητα στο παιδί τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το περιοδικό People, το ζευγάρι βρίσκεται σε διαδικασία επίλυσης δυσκολιών που έχουν εμφανιστεί στη σχέση του, ενώ παράλληλα προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα της καθημερινότητας ως γονείς. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η πηγή: «Υπάρχουν ζητήματα, αλλά προσπαθούν να τα λύσουν μαζί. Προσαρμόζονται στη γονεϊκότητα και διαχειρίζονται όλη αυτή τη διαδικασία». Το ίδιο πρόσωπο υπογράμμισε ακόμη ότι, παρά τις δυσκολίες, κοινός τους άξονας παραμένει το παιδί τους, σημειώνοντας: «Η κόρη τους είναι η απόλυτη προτεραιότητά τους».
Ο Πιτ Ντέιβιντσον και η Έλσι Χιούιτ είναι μαζί από τον Μάρτιο του 2025, ενώ τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς ανακοίνωσαν ότι περιμένουν το πρώτο τους παιδί. Η κόρη τους, Σκότι Ρόουζ, γεννήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου και πήρε το όνομά της από τον πατέρα του Ντέιβιντσον, Σκοτ Μάθιου Ντέιβιντσον, πυροσβέστη στη Νέα Υόρκη που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου.
Σε παλαιότερη συνέντευξή του, τον Μάρτιο, ο ηθοποιός είχε μιλήσει για τη νέα του καθημερινότητα ως πατέρας, περιγράφοντας την εμπειρία ως έντονη και γεμάτη συναισθήματα: «Η ζωή ως μπαμπάς είναι απίστευτη. Είναι εξαντλητική και ταυτόχρονα ανταποδοτική και γλυκιά. Και είμαι πολύ τυχερός, γιατί η Έλσι είναι φανταστική μητέρα και δεν μπορώ να τονίσω πόσο τυχερός είμαι».
Στην ίδια συνέντευξη είχε αναφερθεί και στο ένστικτο προστασίας που έχει αναπτύξει, εξηγώντας: «Είναι αστείο. Είναι σαν να μην το καταλάβαινα αυτό. Είσαι απλώς έτοιμος να τα βάλεις με οποιονδήποτε» και πρόσθεσε: «Έχεις μια υπερπροστατευτικότητα, σαν να λες "αν εμφανιστεί κάποιος παπαράτσι, θα τον δείρω". Και αυτό είναι περίεργο, γιατί δεν είμαι άνθρωπος που τσακώνεται».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Pete Davidson and Elsie Hewitt ‘Working Through’ Relationship ‘Issues’: Their Daughter Is ‘Top Priority,’ Source Says https://t.co/eNsb3boG47— People (@people) May 1, 2026
