Ο Σρέντερ έβαλε τέλος στα σενάρια μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό: «Ποτέ μη λες ποτέ, αλλά στην πραγματικότητα... ποτέ»
SPORTS
Ντένις Σρέντερ Γερμανία Παναθηναϊκός Euroleague

Ο Σρέντερ έβαλε τέλος στα σενάρια μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό: «Ποτέ μη λες ποτέ, αλλά στην πραγματικότητα... ποτέ»

O Γερμανός παρόλα αυτά τόνισε ότι θεωρεί τον Παναθηναϊκό φοβερό σύλλογο αλλά απέκλεισε τα σενάρια μεταγραφής του

Ο Σρέντερ έβαλε τέλος στα σενάρια μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό: «Ποτέ μη λες ποτέ, αλλά στην πραγματικότητα... ποτέ»
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Την καριέρα του στο ΝΒΑ συνεχίζει ο Ντένις Σρέντερ, ο οποίος όμως βλέπει και τις φήμες γύρω από το όνομα του.

Ο Γερμανός σταρ απάντησε σε σενάριο που τον συνέδεε με τον Παναθηναϊκό, αποκλείοντας το συγκεκριμένο ενδεχόμενο.

Ένας χρήστης μέσω ενός reel τόνισε πως ο Σρέντερ αποτελεί στόχο των πρασίνων και τάγκαρε τον παίκτη των Καβς, ο οποίος δεν άργησε να απαντήσει.

«Ποτέ μην λες «ποτέ», αλλά στην πραγματικότητα ποτέ! Με όλο το σεβασμό προς τον Παναθηναϊκό... φοβερός σύλλογος», έγραψε ο Σρέντερ που έχει σαρώσει τα πάντα με την Γερμανία τα τελευταία χρόνια.
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