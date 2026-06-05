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Ο Σρέντερ έβαλε τέλος στα σενάρια μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό: «Ποτέ μη λες ποτέ, αλλά στην πραγματικότητα... ποτέ»
Ο Σρέντερ έβαλε τέλος στα σενάρια μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό: «Ποτέ μη λες ποτέ, αλλά στην πραγματικότητα... ποτέ»
O Γερμανός παρόλα αυτά τόνισε ότι θεωρεί τον Παναθηναϊκό φοβερό σύλλογο αλλά απέκλεισε τα σενάρια μεταγραφής του
Την καριέρα του στο ΝΒΑ συνεχίζει ο Ντένις Σρέντερ, ο οποίος όμως βλέπει και τις φήμες γύρω από το όνομα του.
Ο Γερμανός σταρ απάντησε σε σενάριο που τον συνέδεε με τον Παναθηναϊκό, αποκλείοντας το συγκεκριμένο ενδεχόμενο.
Ένας χρήστης μέσω ενός reel τόνισε πως ο Σρέντερ αποτελεί στόχο των πρασίνων και τάγκαρε τον παίκτη των Καβς, ο οποίος δεν άργησε να απαντήσει.
«Ποτέ μην λες «ποτέ», αλλά στην πραγματικότητα ποτέ! Με όλο το σεβασμό προς τον Παναθηναϊκό... φοβερός σύλλογος», έγραψε ο Σρέντερ που έχει σαρώσει τα πάντα με την Γερμανία τα τελευταία χρόνια.
Ο Γερμανός σταρ απάντησε σε σενάριο που τον συνέδεε με τον Παναθηναϊκό, αποκλείοντας το συγκεκριμένο ενδεχόμενο.
Ένας χρήστης μέσω ενός reel τόνισε πως ο Σρέντερ αποτελεί στόχο των πρασίνων και τάγκαρε τον παίκτη των Καβς, ο οποίος δεν άργησε να απαντήσει.
«Ποτέ μην λες «ποτέ», αλλά στην πραγματικότητα ποτέ! Με όλο το σεβασμό προς τον Παναθηναϊκό... φοβερός σύλλογος», έγραψε ο Σρέντερ που έχει σαρώσει τα πάντα με την Γερμανία τα τελευταία χρόνια.
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