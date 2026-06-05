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Χαμός σε μπαρ στη Νέα Αρτάκη: Μπήκαν στο μαγαζί εκσφενδόνισαν σκαμπό, καρέκλες και έσπασαν μπουκάλια
Χαμός σε μπαρ στη Νέα Αρτάκη: Μπήκαν στο μαγαζί εκσφενδόνισαν σκαμπό, καρέκλες και έσπασαν μπουκάλια
Οι αρχές αναφέρουν ότι οι δύο άνδρες είναι γνωστοί στην περιοχή για εμπλοκή σε εγκληματικές δραστηριότητες
Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν σε νυχτερινό κατάστημα στην Νέα Αρτάκη στην Χαλκίδα, όταν δύο άνδρες εισέβαλαν στο μπαρ, προκαλώντας φθορές και απειλώντας τον ιδιοκτήτη.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά και όπως καταγράφεται σε βίντεο, οι δύο δράστες μπήκαν στο κατάστημα, εκσφενδονίζοντας καρέκλες και σκαμπό, σπάζοντας μπουκάλια και εξαπολύοντας απειλές σε βάρος του ιδιοκτήτη. Οι αρχές αναφέρουν ότι οι δύο άνδρες είναι γνωστοί στην περιοχή για εμπλοκή σε εγκληματικές δραστηριότητες.
Όπως μετέδωσε το MEGA, αφορμή για το περιστατικό φέρεται να στάθηκε η απαίτησή τους να μην προχωρήσει ο ιδιοκτήτης στην πρόσληψη συγκεκριμένης υπαλλήλου στο κατάστημα.
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Το περιστατικό καταγράφηκε από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας, ενώ η αστυνομία έφτασε άμεσα στο σημείο και προχώρησε στη σύλληψη των δύο ανδρών, οι οποίοι προέβαλαν αντίσταση. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρονται να αποπειράθηκαν να επιτεθούν στους αστυνομικούς με μαχαίρι, ενώ στην κατοχή τους εντοπίστηκε και κατσαβίδι.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων, απειλή κατά της ζωής και συναφή αδικήματα, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες αρχές.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά και όπως καταγράφεται σε βίντεο, οι δύο δράστες μπήκαν στο κατάστημα, εκσφενδονίζοντας καρέκλες και σκαμπό, σπάζοντας μπουκάλια και εξαπολύοντας απειλές σε βάρος του ιδιοκτήτη. Οι αρχές αναφέρουν ότι οι δύο άνδρες είναι γνωστοί στην περιοχή για εμπλοκή σε εγκληματικές δραστηριότητες.
Όπως μετέδωσε το MEGA, αφορμή για το περιστατικό φέρεται να στάθηκε η απαίτησή τους να μην προχωρήσει ο ιδιοκτήτης στην πρόσληψη συγκεκριμένης υπαλλήλου στο κατάστημα.
Το περιστατικό καταγράφηκε από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας, ενώ η αστυνομία έφτασε άμεσα στο σημείο και προχώρησε στη σύλληψη των δύο ανδρών, οι οποίοι προέβαλαν αντίσταση. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρονται να αποπειράθηκαν να επιτεθούν στους αστυνομικούς με μαχαίρι, ενώ στην κατοχή τους εντοπίστηκε και κατσαβίδι.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων, απειλή κατά της ζωής και συναφή αδικήματα, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες αρχές.
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