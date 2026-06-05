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Γεράσιμος Γεννατάς: Μεταμορφώνεται σε Μανώλη Χιώτη για τις ανάγκες μιας παράστασης
Γεράσιμος Γεννατάς: Μεταμορφώνεται σε Μανώλη Χιώτη για τις ανάγκες μιας παράστασης
Το έργο «MANOLIS | καρδιά σε τέσσερις χορδές» θα παρουσιάζεται, από τις 11 Ιουνίου μέχρι και τον Σεπτέμβριο, στο Αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»
Ένα ξεχωριστό ταξίδι στη ζωή και τη διαδρομή του Μανώλη Χιώτη, του συνθέτη-μουσικού που σφράγισε ανεξίτηλα το λαϊκό τραγούδι και το ταξίδεψε στα πέρατα του κόσμου αποτελεί η παράσταση «MANOLIS | καρδιά σε τέσσερις χορδές» που θα παρουσιάζεται, από τις 11 Ιουνίου μέχρι και τον Σεπτέμβριο, στο Αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», σε νέα σκηνοθεσία της Ιόλης Ανδρεάδη και με τον Γεράσιμο Γεννατά στον κεντρικό ρολο.
Το έργο, που αποτελεί το πρώτο θεατρικό για τον Μανώλη Χιώτη, έγραψαν η Ιόλη Ανδρεάδη και ο Άρης Ασπρούλης, παρουσιάστηκε αρχικά στην Θεσσαλονίκη, με διαφορετικό καστ ηθοποιών και τώρα ανεβαίνει στην Αθήνα με πρωταγωνιστή τον Γεράσιμο Γεννατά, την Πίτσα Παπαδοπούλου στον ρόλο της μητέρας του Χιώτη, την Πέννυ Μπαλτατζή ως Μαίρη Λίντα, τους Βανέσα Αδαμοπούλου, Αργύρη Αγγέλου, Βασίλη Μαργέτη, Ελένη Μισχοπούλου, Κωνσταντίνο Μουταφτσή, Θάνο Κόνιαρη και τους μουσικούς Παύλο Παφρανίδη, Βαγγέλη Καλαμάρα, Κατερίνα Σεγκούνα-Πλιόγκου, Κωνσταντίνο Σαπούνη και Κώστα Μπουντούρη.
Πάνω σε ένα μαγικό πάλκο, μέσα σε έναν κόσμο μεταξύ πραγματικότητας και ονείρου, ο Μανώλης Χιώτης και τα κοντινά στη ζωή του πρόσωπα, μιλούν σε πρώτο ενικό. Εξομολογούνται. Όχι φήμες. Όχι ψευδείς ιστορίες. Εξομολογούνται τον πυρήνα του ήθους και του σύμπαντος που αποτέλεσε ο σπουδαίος αυτός δημιουργός. Έναν πυρήνα σημαδεμένο από την απώλεια, τον πόνο, τον φθόνο, τη σκληρή δουλειά, αλλά και την επιτυχία, την αναγνώριση, την έμπνευση, τον έρωτα, την τόλμη, την πρωτοπορία, την τιμιότητα και την ανθρωπιά.
Το έργο παρακολουθεί τη ζωή του Μανώλη Χιώτη από τη γέννηση μέχρι το θάνατό του, με σταθμούς-κλειδιά και μεγάλες στιγμές στην καλλιτεχνική του πορεία, αλλά και στην προσωπική του ζωή, εκεί όπου, ιδιωτικά, κρίνεται η επαφή του ανθρώπου με το θείο και το αν ο κάθε άνθρωπος πήρε και έδωσε εκείνο το μερίδιο αγάπης για το οποίο ήταν προορισμένος.
Με την παρουσία σημαντικών τραγουδιών, όπως «Περασμένες μου αγάπες», «Ηλιοβασιλέματα», «Ο Πασατέμπος», «Το γκαρσόνι», «Σβήσε τη Φλόγα», «Απόψε φίλα με», «Μοιάζεις κι εσύ σαν Θάλασσα» και άλλων μεγάλων επιτυχιών, στη νέα σκηνοθεσία της Ιόλης Ανδρεάδη ένα ανσάμπλ ηθοποιών και μουσικών καταδύεται στην ψυχή του παγκόσμιου και αιώνιου Μανώλη Χιώτη.
Σε μια σκηνοθετική πρόταση, όπου ο αληθινός με τον θεατρικό χρόνο περιπλέκονται, οι ηλικίες και οι χρονολογίες μηδενίζονται μαγικά, οι φωνές των ζωντανών και των νεκρών ηχούν ισότιμα και τα όνειρα των ανθρώπων δεν γνωρίζουν τελειωμό.
Ο γιος του Μανώλη Χιώτη, Διαμαντής Χιώτης, γράφει για το θεατρικό έργο: «Όπως ένα τραγούδι εξομολογείται μια ιστορία, έτσι και η Ιόλη Ανδρεάδη με τον Άρη Ασπρούλη αγκάλιασαν σταθμούς της ζωής του Μανώλη και τους επένδυσαν με τα τραγούδια του. Γίνονται αναφορές μέσω ενός ονείρου σε κάποιες καταστάσεις που ήταν ’απείραχτες’, με ευγένεια, χωρίς να προσβάλλει. Όπως και διορθώνει κάποιους μαέστρους της σαχλαμάρας που έχουν ξεπηδήσει κατά καιρούς “γνωρίζοντας”. Η Ιόλη και ο Άρης εργάστηκαν με αφομοίωση, κατανόηση, στοργική μεταχείριση στα του Μανώλη και τον έντυσαν με το πανωφόρι του σεβασμού, ραμμένο με την τέχνη τους. Αυτά τα κομμάτια της ζωής του Μανώλη έχουν περιτυλιχτεί με αγάπη και αλήθεια, και σαν θεατρικό έργο παρασύρεται σε υψηλότερο κραδασμό με την καθοδήγηση της σκηνοθέτιδας Ιόλης και τις ευαισθησίες των ηθοποιών».
Ημέρες παραστάσεων
11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28 Iουνίου
Το έργο, που αποτελεί το πρώτο θεατρικό για τον Μανώλη Χιώτη, έγραψαν η Ιόλη Ανδρεάδη και ο Άρης Ασπρούλης, παρουσιάστηκε αρχικά στην Θεσσαλονίκη, με διαφορετικό καστ ηθοποιών και τώρα ανεβαίνει στην Αθήνα με πρωταγωνιστή τον Γεράσιμο Γεννατά, την Πίτσα Παπαδοπούλου στον ρόλο της μητέρας του Χιώτη, την Πέννυ Μπαλτατζή ως Μαίρη Λίντα, τους Βανέσα Αδαμοπούλου, Αργύρη Αγγέλου, Βασίλη Μαργέτη, Ελένη Μισχοπούλου, Κωνσταντίνο Μουταφτσή, Θάνο Κόνιαρη και τους μουσικούς Παύλο Παφρανίδη, Βαγγέλη Καλαμάρα, Κατερίνα Σεγκούνα-Πλιόγκου, Κωνσταντίνο Σαπούνη και Κώστα Μπουντούρη.
Πάνω σε ένα μαγικό πάλκο, μέσα σε έναν κόσμο μεταξύ πραγματικότητας και ονείρου, ο Μανώλης Χιώτης και τα κοντινά στη ζωή του πρόσωπα, μιλούν σε πρώτο ενικό. Εξομολογούνται. Όχι φήμες. Όχι ψευδείς ιστορίες. Εξομολογούνται τον πυρήνα του ήθους και του σύμπαντος που αποτέλεσε ο σπουδαίος αυτός δημιουργός. Έναν πυρήνα σημαδεμένο από την απώλεια, τον πόνο, τον φθόνο, τη σκληρή δουλειά, αλλά και την επιτυχία, την αναγνώριση, την έμπνευση, τον έρωτα, την τόλμη, την πρωτοπορία, την τιμιότητα και την ανθρωπιά.
Το έργο παρακολουθεί τη ζωή του Μανώλη Χιώτη από τη γέννηση μέχρι το θάνατό του, με σταθμούς-κλειδιά και μεγάλες στιγμές στην καλλιτεχνική του πορεία, αλλά και στην προσωπική του ζωή, εκεί όπου, ιδιωτικά, κρίνεται η επαφή του ανθρώπου με το θείο και το αν ο κάθε άνθρωπος πήρε και έδωσε εκείνο το μερίδιο αγάπης για το οποίο ήταν προορισμένος.
Με την παρουσία σημαντικών τραγουδιών, όπως «Περασμένες μου αγάπες», «Ηλιοβασιλέματα», «Ο Πασατέμπος», «Το γκαρσόνι», «Σβήσε τη Φλόγα», «Απόψε φίλα με», «Μοιάζεις κι εσύ σαν Θάλασσα» και άλλων μεγάλων επιτυχιών, στη νέα σκηνοθεσία της Ιόλης Ανδρεάδη ένα ανσάμπλ ηθοποιών και μουσικών καταδύεται στην ψυχή του παγκόσμιου και αιώνιου Μανώλη Χιώτη.
Σε μια σκηνοθετική πρόταση, όπου ο αληθινός με τον θεατρικό χρόνο περιπλέκονται, οι ηλικίες και οι χρονολογίες μηδενίζονται μαγικά, οι φωνές των ζωντανών και των νεκρών ηχούν ισότιμα και τα όνειρα των ανθρώπων δεν γνωρίζουν τελειωμό.
Ο γιος του Μανώλη Χιώτη, Διαμαντής Χιώτης, γράφει για το θεατρικό έργο: «Όπως ένα τραγούδι εξομολογείται μια ιστορία, έτσι και η Ιόλη Ανδρεάδη με τον Άρη Ασπρούλη αγκάλιασαν σταθμούς της ζωής του Μανώλη και τους επένδυσαν με τα τραγούδια του. Γίνονται αναφορές μέσω ενός ονείρου σε κάποιες καταστάσεις που ήταν ’απείραχτες’, με ευγένεια, χωρίς να προσβάλλει. Όπως και διορθώνει κάποιους μαέστρους της σαχλαμάρας που έχουν ξεπηδήσει κατά καιρούς “γνωρίζοντας”. Η Ιόλη και ο Άρης εργάστηκαν με αφομοίωση, κατανόηση, στοργική μεταχείριση στα του Μανώλη και τον έντυσαν με το πανωφόρι του σεβασμού, ραμμένο με την τέχνη τους. Αυτά τα κομμάτια της ζωής του Μανώλη έχουν περιτυλιχτεί με αγάπη και αλήθεια, και σαν θεατρικό έργο παρασύρεται σε υψηλότερο κραδασμό με την καθοδήγηση της σκηνοθέτιδας Ιόλης και τις ευαισθησίες των ηθοποιών».
Ημέρες παραστάσεων
11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28 Iουνίου
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30, 31 Ιουλίου
2, 3, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 Αυγούστου
4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20 Σεπτεμβρίου
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2, 3, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 Αυγούστου
4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20 Σεπτεμβρίου
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