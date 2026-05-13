Η Σάρον Στόουν έχασε και τον δεύτερο αδελφό της μέσα σε τρία χρόνια, η ανάρτησή της
Ο Μάικ Στόουν έφυγε από τη ζωή στα 74 του χρόνια από «μακρά ασθένεια»
Ο αδελφός της Σάρον Στόουν, Μάικ, πέθανε σε ηλικία 74 ετών. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η ηθοποιός μέσα από τα social media, την Τετάρτη 13 Μαΐου.
Αφού δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram μία φωτογραφία του εκλιπόντος αδερφού της, έγραψε στη λεζάντα: «Ο Μάικ Στόουν, ο μεγαλύτερος αδελφός μου, έφυγε από τη ζωή. Έπειτα από μακρά ασθένεια. Του ευχόμαστε γαλήνη. Σάρον, Ρόαν, Λερντ & Κουίν».
Παρότι ο Μάικ Στόουν έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ήταν και εκείνος ηθοποιός, όπως η αδελφή του. Το υποκριτικό του ντεμπούτο το έκανε στην ταινία End of the Night το 1990. Το 1995 συμπρωταγωνίστησε με την αδελφή του στην ταινία The Quick and the Dead.
Η 68χρονη Σάρον είχε χάσει και τον μικρότερο αδελφό της, Πάτρικ, το 2023. Σε ηλικία μόλις 57 ετών, είχε φύγει από τη ζωή από καρδιακή προσβολή. «Χάσαμε χθες τον αδελφό μου, Πάτρικ Τζόζεφ Στόουν, από καρδιακή προσβολή», είχε ανακοινώσει τότε η ίδια σε βίντεο στο Instagram. «Όπως κάθε οικογένεια, σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξή σας αυτή την περίοδο ανείπωτης θλίψης και εκτιμούμε όλα τα συλλυπητήριά σας», είχε προσθέσει.
