Σάρον Στόουν: Οι γονείς μου έζησαν ακραία φτώχεια, η παιδική μου ηλικία δεν ήταν καθόλου φυσιολογική
Σάρον Στόουν: Οι γονείς μου έζησαν ακραία φτώχεια, η παιδική μου ηλικία δεν ήταν καθόλου φυσιολογική
Ο πατέρας της καταγόταν από μία εύπορη οικογένεια με βασιλικές ρίζες, που όμως καταστράφηκε οικονομικά, ενώ η μητέρα της προερχόταν από τρομερή φτώχεια και απομακρύνθηκε από το σπίτι της λόγω κακοποίησης παιδιού
Το οικογενειακό υπόβαθρο των γονιών της περιέγραψε η Σάρον Στόουν. Σύμφωνα με όσα είπε η διάσημη ηθοποιός, ο πατέρας της καταγόταν από μία εύπορη οικογένεια με βασιλικές ρίζες, που όμως καταστράφηκε οικονομικά. Αντιθέτως, η μητέρα της βρέθηκε αντιμέτωπη από την αρχή με μεγάλες δυσκολίες. Το γεγονός ότι βίωσαν και οι δύο τις συνέπειες της Μεγάλης 'Υφεσης είχε ως συνέπεια να δημιουργήσουν μία οικογένεια που υπήρξε δυσλειτουργική.
Η σταρ του Χόλιγουντ βρέθηκε στο talk show της Ντρου Μπάριμορ, στο οποίο διευκρίνισε ότι ο πατέρας της μεγάλωσε σε εύπορη οικογένεια με δεσμούς με βασιλική γενιά, αλλά δεν κληρονόμησε τίποτα λόγω παλαιών οικογενειακών κανόνων. Αυτό τον ανάγκασε να κάνει χαμηλόμισθες δουλειές στην αγροτική Πενσιλβάνια, καθώς η οικογένεια μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια, με ελάχιστες ανέσεις. Η Στόουν γεύτηκε για πρώτη φορά την οικονομική άνεση μόνο όταν μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να εργαστεί ως μοντέλο υψηλής μόδας.
«Ο πατέρας μου προερχόταν από απίστευτο πλούτο», εξήγησε η ηθοποιός στην Μπάριμορ. «Προερχόταν, στην πραγματικότητα, από μια μακρά γραμμή βασιλικής καταγωγής και ήρθε στην Αμερική. Στο οικογενειακό του δέντρο, ήταν οι πρώτοι γεωτρυπανιστές πετρελαίου στο Oil City της Πενσιλβάνια», περιέγραψε.
Στη συνέχεια, όμως, ήρθε μια τραγική ανατροπή της μοίρας. «Έκαναν γεώτρηση σε μια πετρελαιοπηγή, εκείνη εξερράγη και σκοτώθηκαν όλοι. Ξαφνικά, η μητέρα του και τα τρία παιδιά της δεν πήραν τα χρήματα, γιατί τα χρήματα δεν πήγαιναν στις γυναίκες. Οι γυναίκες δεν είχαν δικαιώματα».
«Έτσι, τα χρήματα πήγαν στον μεγαλύτερο άντρα συγγενή, που ήταν ένα 18χρονο αγόρι, ένας από τους θείους μου. Και ένας 18χρονος δεν θα έπρεπε να παίρνει όλα τα χρήματα από το πετρέλαιο». Όπως εξήγησε, η οικογένεια αναγκάστηκε να δουλέψει: «Έτσι, όλα χάθηκαν και η γιαγιά μου πήγε να γίνει νοσοκόμα σε άσυλο. Πήρε την κόρη της και τον πατέρα μου, που ήταν τεσσάρων ετών, και πήγαν να ζήσουν στον στάβλο κάποιου και να δουλέψουν. Ο πατέρας μου δούλευε και τελικά ξαναγόρασε το οικογενειακό σπίτι, που τότε ήταν ένα αρχοντικό σε ερείπια».
Όσον αφορά στη μητέρα της, εκείνη είχε ακόμη πιο δύσκολη ζωή: «Η μητέρα μου προερχόταν από τρομερή φτώχεια και απομακρύνθηκε από το σπίτι της λόγω κακοποίησης παιδιού. Την έδωσαν σε κάποιον στα εννέα της για να είναι υπηρέτρια, πλύστρα, μαγείρισσα. Έτσι μεγάλωσε, μέχρι που παντρεύτηκαν στα 16 και στα 17. Ήταν ενήλικες από τότε που ήταν μικρά παιδιά».
Η Στόουν σημείωσε επίσης ότι η παιδική της ηλικία δεν ήταν καθόλου φυσιολογική. «Υπήρχε δυσλειτουργία στην οικογένειά μου. Και οι δύο γονείς μου ήταν σαν ορφανοί, ήταν και οι δύο άνθρωποι της εποχής της Μεγάλης Ύφεσης, οπότε έζησαν και οι δύο την κρίση του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου μέσα σε μια ακραία φτώχεια, χωρίς να υπάρχει τίποτα διαθέσιμο», κατέληξε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Η σταρ του Χόλιγουντ βρέθηκε στο talk show της Ντρου Μπάριμορ, στο οποίο διευκρίνισε ότι ο πατέρας της μεγάλωσε σε εύπορη οικογένεια με δεσμούς με βασιλική γενιά, αλλά δεν κληρονόμησε τίποτα λόγω παλαιών οικογενειακών κανόνων. Αυτό τον ανάγκασε να κάνει χαμηλόμισθες δουλειές στην αγροτική Πενσιλβάνια, καθώς η οικογένεια μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια, με ελάχιστες ανέσεις. Η Στόουν γεύτηκε για πρώτη φορά την οικονομική άνεση μόνο όταν μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να εργαστεί ως μοντέλο υψηλής μόδας.
«Ο πατέρας μου προερχόταν από απίστευτο πλούτο», εξήγησε η ηθοποιός στην Μπάριμορ. «Προερχόταν, στην πραγματικότητα, από μια μακρά γραμμή βασιλικής καταγωγής και ήρθε στην Αμερική. Στο οικογενειακό του δέντρο, ήταν οι πρώτοι γεωτρυπανιστές πετρελαίου στο Oil City της Πενσιλβάνια», περιέγραψε.
Στη συνέχεια, όμως, ήρθε μια τραγική ανατροπή της μοίρας. «Έκαναν γεώτρηση σε μια πετρελαιοπηγή, εκείνη εξερράγη και σκοτώθηκαν όλοι. Ξαφνικά, η μητέρα του και τα τρία παιδιά της δεν πήραν τα χρήματα, γιατί τα χρήματα δεν πήγαιναν στις γυναίκες. Οι γυναίκες δεν είχαν δικαιώματα».
Sharon Stone, 67, claims to be a descendant of rich royals but still grew up dirt poor thanks to a terrible twist of fate https://t.co/l4Pl93cBOf— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 29, 2026
Όσον αφορά στη μητέρα της, εκείνη είχε ακόμη πιο δύσκολη ζωή: «Η μητέρα μου προερχόταν από τρομερή φτώχεια και απομακρύνθηκε από το σπίτι της λόγω κακοποίησης παιδιού. Την έδωσαν σε κάποιον στα εννέα της για να είναι υπηρέτρια, πλύστρα, μαγείρισσα. Έτσι μεγάλωσε, μέχρι που παντρεύτηκαν στα 16 και στα 17. Ήταν ενήλικες από τότε που ήταν μικρά παιδιά».
Η Στόουν σημείωσε επίσης ότι η παιδική της ηλικία δεν ήταν καθόλου φυσιολογική. «Υπήρχε δυσλειτουργία στην οικογένειά μου. Και οι δύο γονείς μου ήταν σαν ορφανοί, ήταν και οι δύο άνθρωποι της εποχής της Μεγάλης Ύφεσης, οπότε έζησαν και οι δύο την κρίση του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου μέσα σε μια ακραία φτώχεια, χωρίς να υπάρχει τίποτα διαθέσιμο», κατέληξε.
Φωτογραφία: Shutterstock
