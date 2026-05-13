Ο Ακύλας έστειλε μήνυμα νίκης μετά την πρόκριση στον τελικό της Eurovision: «Πάμε το Σάββατο να τους δείξουμε πώς γίνεται», δείτε βίντεο
Ο Ακύλας έστειλε μήνυμα νίκης μετά την πρόκριση στον τελικό της Eurovision: «Πάμε το Σάββατο να τους δείξουμε πώς γίνεται», δείτε βίντεο
Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στον μουσικό διαγωνισμό εμφανίστηκε ενθουσιασμένος μετά την ανακοίνωση της πρόκρισης και μίλησε για την ενέργεια που πήρε από το κοινό μέσα στο στάδιο
Τον ενθουσιασμό και τη συγκίνησή του για την πρόκριση της Ελλάδας στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 εξέφρασε ο Ακύλας αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ημιτελικού, μιλώντας στην εκπομπή της ΕΡΤ. Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στον μουσικό διαγωνισμό που διεξάγεται φέτος στη Βιέννη περιέγραψε την εμπειρία της εμφάνισής του στη σκηνή ως «μαγική», τονίζοντας πως η αντίδραση του κοινού μέσα στο στάδιο του έδωσε τεράστια δύναμη.
«Έζησα αρχικά αυτή την εμπειρία. Το πίστευα πολύ ότι θα καταφέρουμε να προκριθούμε αλλά είναι απίστευτο, τόσο μαγικό να είσαι πάνω σε αυτό το στέιτζ. Υπήρχε τόσος κόσμος από κάτω, τσίριζε, είδα ανθρώπους που φορούσαν σκουφάκια. Ήταν τρελό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πάμε το Σάββατο να τους δείξουμε πώς γίνεται μωρά μου. Let’s go!», δήλωσε στην ΕΡΤ1 αμέσως μετά την πρόκριση με το τραγούδι «Ferto».
«Δεν ξέρω, δεν κατάλαβα. Δηλαδή εγώ όταν κατέβηκα ήμουν σε φάση “τι έκανα;”. Δεν θυμάμαι τίποτα. Θέλω να πάω να δω το βίντεο, πώς τα πήγα, τι έγινε, αλλά το ένιωσα τόσο ωραία», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στην ενέργεια που πήρε από το κοινό μέσα στην αρένα, συγκρίνοντας τη βραδιά του ημιτελικού με τις πρόβες που είχαν προηγηθεί.
«Ο κόσμος ούρλιαζε και αυτό μου έδωσε τόση δύναμη. Δηλαδή καμία σχέση με τις πρόβες που είναι άδειος ο χώρος και είσαι μέσα. Ο κόσμος ήταν τρελός», είπε.
Μετά την πρόκριση από τον ημιτελικό, ο Ακύλας θα ανέβει ξανά στη σκηνή της Eurovision το Σάββατο, διεκδικώντας μία υψηλή θέση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.
«Έζησα αρχικά αυτή την εμπειρία. Το πίστευα πολύ ότι θα καταφέρουμε να προκριθούμε αλλά είναι απίστευτο, τόσο μαγικό να είσαι πάνω σε αυτό το στέιτζ. Υπήρχε τόσος κόσμος από κάτω, τσίριζε, είδα ανθρώπους που φορούσαν σκουφάκια. Ήταν τρελό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πάμε το Σάββατο να τους δείξουμε πώς γίνεται μωρά μου. Let’s go!», δήλωσε στην ΕΡΤ1 αμέσως μετά την πρόκριση με το τραγούδι «Ferto».
«Δεν θυμάμαι τίποτα από τη στιγμή που κατέβηκα»Σε ερώτηση της Κέλλυς Βρανάκη για το πώς βίωσε τη στιγμή πάνω στη σκηνή, ο Ακύλας παραδέχθηκε πως ακόμη δεν έχει συνειδητοποιήσει πλήρως όσα συνέβησαν.
«Δεν ξέρω, δεν κατάλαβα. Δηλαδή εγώ όταν κατέβηκα ήμουν σε φάση “τι έκανα;”. Δεν θυμάμαι τίποτα. Θέλω να πάω να δω το βίντεο, πώς τα πήγα, τι έγινε, αλλά το ένιωσα τόσο ωραία», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στην ενέργεια που πήρε από το κοινό μέσα στην αρένα, συγκρίνοντας τη βραδιά του ημιτελικού με τις πρόβες που είχαν προηγηθεί.
«Ο κόσμος ούρλιαζε και αυτό μου έδωσε τόση δύναμη. Δηλαδή καμία σχέση με τις πρόβες που είναι άδειος ο χώρος και είσαι μέσα. Ο κόσμος ήταν τρελός», είπε.
Μετά την πρόκριση από τον ημιτελικό, ο Ακύλας θα ανέβει ξανά στη σκηνή της Eurovision το Σάββατο, διεκδικώντας μία υψηλή θέση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα