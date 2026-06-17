Πέθανε ο πατέρας της Ούμα Θέρμαν, Ρόμπερτ: Ήταν συγγραφέας και διακεκριμένος μελετητής του βουδισμού

σε ηλικία 84 ετών

οικογένειά του ζήτησε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της.



Πιο αναλυτικά, στην ανάρτηση αναγράφεται: «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο Ρόμπερτ Θέρμαν διακεκριμένος Αμερικανός μελετητής του Βουδισμού, συνιδρυτής του Tibet House US, συγγραφέας και μεταφραστής, του οποίου οι διδασκαλίες επηρέασαν αμέτρητες ζωές, πέθανε το πρωί της Τρίτης 16 Ιουνίου, στο Γούντστοκ της Νέας Υόρκης. Η οικογένεια Θέρμαν ζητά να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της αυτή την περίοδο».

