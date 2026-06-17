Η εταιρεία επενδύει κάθε χρόνο περίπου 9 εκατ. ευρώ σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης.
Πέθανε ο πατέρας της Ούμα Θέρμαν, Ρόμπερτ: Ήταν συγγραφέας και διακεκριμένος μελετητής του βουδισμού
Πέθανε ο πατέρας της Ούμα Θέρμαν, Ρόμπερτ: Ήταν συγγραφέας και διακεκριμένος μελετητής του βουδισμού
Ο πατέρας της ηθοποιού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών
Πέθανε σε ηλικία 84 ετών ο πατέρας της Ούμα Θέρμαν, Ρόμπερτ που ήταν συγγραφέας και διακεκριμένος μελετητής του βουδισμού.
Η είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε την Τετάρτη 17 Ιουνίου από τον επίσημο λογαριασμό στα social media του Tibet House US, ενός μη κερδοσκοπικού πολιτιστικού οργανισμού, του οποίου ήταν ιδρυτής και ο εκλιπών. Στη σχετική ανάρτηση αναφέρεται ότι ο Ρόμπερτ Θέρμαν, ένας από τους πλέον γνωστούς Αμερικανούς μελετητές του Θιβετιανού Βουδισμού, πέθανε το πρωί της Τρίτης στο Γούντστοκ της Νέας Υόρκης. Παράλληλα τονίστηκε ότι η οικογένειά του ζήτησε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της.
Πιο αναλυτικά, στην ανάρτηση αναγράφεται: «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο Ρόμπερτ Θέρμαν διακεκριμένος Αμερικανός μελετητής του Βουδισμού, συνιδρυτής του Tibet House US, συγγραφέας και μεταφραστής, του οποίου οι διδασκαλίες επηρέασαν αμέτρητες ζωές, πέθανε το πρωί της Τρίτης 16 Ιουνίου, στο Γούντστοκ της Νέας Υόρκης. Η οικογένεια Θέρμαν ζητά να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της αυτή την περίοδο».
Δείτε την ανάρτηση
Ο Θέρμαν υπηρέτησε επί τρεις δεκαετίες ως καθηγητής Ινδο-Θιβετιανών Βουδιστικών Σπουδών στο Τμήμα Θρησκειολογίας του Columbia University, έως το 2020. Είχε χαρακτηριστεί από τους New York Times ως ο κορυφαίος Αμερικανός ειδικός στον Θιβετιανό Βουδισμό, ενώ το περιοδικό TIME τον είχε συμπεριλάβει το 1997 στους 25 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε αναφερθεί με ιδιαίτερη αγάπη στην κόρη του, δηλώνοντας: «Φυσικά, το να έχει κανείς μια υπέροχη κόρη όπως η Ούμα είναι ένα κομμάτι καλού κάρμα, και είμαστε πολύ περήφανοι για εκείνη».
Ο Ρόμπερτ Θέρμαν ήταν παντρεμένος με τη μητέρα της Ούμα Θέρμαν, Νένα από το 1967 έως τον θάνατό του. Μαζί απέκτησαν τέσσερα παιδιά. Ο εκλιπών είχε επίσης αποκτήσει μία κόρη από τον προηγούμενο γάμο του με την ενδυματολόγο και κληρονόμο Κριστόφ ντε Μενίλ.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Η είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε την Τετάρτη 17 Ιουνίου από τον επίσημο λογαριασμό στα social media του Tibet House US, ενός μη κερδοσκοπικού πολιτιστικού οργανισμού, του οποίου ήταν ιδρυτής και ο εκλιπών. Στη σχετική ανάρτηση αναφέρεται ότι ο Ρόμπερτ Θέρμαν, ένας από τους πλέον γνωστούς Αμερικανούς μελετητές του Θιβετιανού Βουδισμού, πέθανε το πρωί της Τρίτης στο Γούντστοκ της Νέας Υόρκης. Παράλληλα τονίστηκε ότι η οικογένειά του ζήτησε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της.
Πιο αναλυτικά, στην ανάρτηση αναγράφεται: «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο Ρόμπερτ Θέρμαν διακεκριμένος Αμερικανός μελετητής του Βουδισμού, συνιδρυτής του Tibet House US, συγγραφέας και μεταφραστής, του οποίου οι διδασκαλίες επηρέασαν αμέτρητες ζωές, πέθανε το πρωί της Τρίτης 16 Ιουνίου, στο Γούντστοκ της Νέας Υόρκης. Η οικογένεια Θέρμαν ζητά να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της αυτή την περίοδο».
Δείτε την ανάρτηση
Ο Θέρμαν υπηρέτησε επί τρεις δεκαετίες ως καθηγητής Ινδο-Θιβετιανών Βουδιστικών Σπουδών στο Τμήμα Θρησκειολογίας του Columbia University, έως το 2020. Είχε χαρακτηριστεί από τους New York Times ως ο κορυφαίος Αμερικανός ειδικός στον Θιβετιανό Βουδισμό, ενώ το περιοδικό TIME τον είχε συμπεριλάβει το 1997 στους 25 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε αναφερθεί με ιδιαίτερη αγάπη στην κόρη του, δηλώνοντας: «Φυσικά, το να έχει κανείς μια υπέροχη κόρη όπως η Ούμα είναι ένα κομμάτι καλού κάρμα, και είμαστε πολύ περήφανοι για εκείνη».
Ο Ρόμπερτ Θέρμαν ήταν παντρεμένος με τη μητέρα της Ούμα Θέρμαν, Νένα από το 1967 έως τον θάνατό του. Μαζί απέκτησαν τέσσερα παιδιά. Ο εκλιπών είχε επίσης αποκτήσει μία κόρη από τον προηγούμενο γάμο του με την ενδυματολόγο και κληρονόμο Κριστόφ ντε Μενίλ.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
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