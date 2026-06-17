Η εταιρεία επενδύει κάθε χρόνο περίπου 9 εκατ. ευρώ σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης.
Άγιος Έρωτας: Πόσα εκατομμύρια κόστισε η σειρά του Alpha
Άγιος Έρωτας: Πόσα εκατομμύρια κόστισε η σειρά του Alpha
Εγκρίθηκε επιχορήγηση άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΚΚΟΜΕΔ
Σε ένα από τα πιο ακριβά τηλεοπτικά εγχειρήματα της εγχώριας αγοράς οπτικοακουστικών παραγωγών αναδεικνύεται η σειρά μυθοπλασίας του Alpha «Άγιος Έρωτας» αφού το συνολικό κόστος για την υλοποίηση των 150 επεισοδίων της άγγιξε τα 7,7 εκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με επίσημο έγγραφο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών ΜΕΣΩΝ και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ) το οποίο αναρτήθηκε και στη Διαύγεια, το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών για τα 150 επεισόδια της σειράς ανήλθε ακριβώς στο ποσό των 7.788.983,12 €.
Από αυτό το ποσό, εγκρίθηκε η επιστροφή του 40% από το ΕΚΚΟΜΕΔ. Δηλαδή η εταιρεία παραγωγής PRIMA VISIONE AΕ, θα λάβει επιχορήγηση ύψους 3.115.593,25 €.
Η συγκεκριμένη πράξη, αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και ολοκληρώνει τον διοικητικό και οικονομικό έλεγχο του φακέλου, δίνοντας πλέον το πράσινο φως για την εκταμίευση της κρατικής ενίσχυσης προς τον φορέα παραγωγής.
Σύμφωνα με επίσημο έγγραφο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών ΜΕΣΩΝ και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ) το οποίο αναρτήθηκε και στη Διαύγεια, το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών για τα 150 επεισόδια της σειράς ανήλθε ακριβώς στο ποσό των 7.788.983,12 €.
Από αυτό το ποσό, εγκρίθηκε η επιστροφή του 40% από το ΕΚΚΟΜΕΔ. Δηλαδή η εταιρεία παραγωγής PRIMA VISIONE AΕ, θα λάβει επιχορήγηση ύψους 3.115.593,25 €.
Η συγκεκριμένη πράξη, αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και ολοκληρώνει τον διοικητικό και οικονομικό έλεγχο του φακέλου, δίνοντας πλέον το πράσινο φως για την εκταμίευση της κρατικής ενίσχυσης προς τον φορέα παραγωγής.
Άγιος Έρωτας: Φινάλε για την σειράΗ σειρά του Alpha, «Άγιος Έρωτας» και ο έρωτας του πατρός Νικολάου με τη Χλόη κέρδισαν τη μάχη με την τηλεθέαση. Το πρόγραμμα φτάνει προς το τέλος του με το μεγάλο φινάλε να έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 23 Ιουνίου και τους ήρωες να οδηγούνται στην κάθαρσή τους μέσα από έναν δρόμο που δεν θα είναι αναμενόμενος.
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