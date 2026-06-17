Ο Κέβιν Χαρτ έκανε διακοπές στη Σαντορίνη με τη σύζυγό του, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
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Κέβιν Χαρτ Σαντορίνη Σύζυγος

Ο Κέβιν Χαρτ έκανε διακοπές στη Σαντορίνη με τη σύζυγό του, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Μαζί τους και ο ράπερ Ludacris και η δική του σύζυγος - Έμειναν σε πολυτελές σκάφος

Ο Κέβιν Χαρτ έκανε διακοπές στη Σαντορίνη με τη σύζυγό του, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ιωάννα Μαρίνου
4 ΣΧΟΛΙΑ
Διακοπές στη Σαντορίνη έκανε ο Κέβιν Χαρτ μαζί με τη σύζυγό του και το ζευγάρι δημοσίευσε πλούσιο φωτογραφικό υλικό και βίντεο στα social media από το ταξίδι τους.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ηθοποιός βρίσκεται στην Ελλάδα, καθώς στο παρελθόν έχει ταξιδέψει ξανά στη χώρα για να απολαύσει τα ελληνικά νησιά. Το 2024, μάλιστα, είχε γιορτάσει και τα 45α γενέθλιά του στη Μύκονο. Αυτή τη φορά, όμως, μαζί τους βρισκόταν και ο ράπερ Ludacris, με τη δική του σύζυγο.

Όπως φαίνεται από τις αναρτήσεις τους, έμειναν σε πολυτελές σκάφος, το οποίο διαθέτει και χώρο παιχνιδιών στο κατάστρωμα και απόλαυσαν βόλτες στο νησί, παρακολουθώντας τα εντυπωσιακά ηλιοβασιλέματα. Οι τέσσερίς τους απόλαυσαν επίσης τη νυχτερινή ζωή της Σαντορίνης.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες



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Ο Κέβιν Χαρτ έκανε διακοπές στη Σαντορίνη με τη σύζυγό του, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο Κέβιν Χαρτ έκανε διακοπές στη Σαντορίνη με τη σύζυγό του, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο Κέβιν Χαρτ έκανε διακοπές στη Σαντορίνη με τη σύζυγό του, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο Κέβιν Χαρτ έκανε διακοπές στη Σαντορίνη με τη σύζυγό του, δείτε βίντεο και φωτογραφίες


Ο Κέβιν Χαρτ έκανε διακοπές στη Σαντορίνη με τη σύζυγό του, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο Κέβιν Χαρτ έκανε διακοπές στη Σαντορίνη με τη σύζυγό του, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ο Κέβιν Χαρτ έκανε διακοπές στη Σαντορίνη με τη σύζυγό του, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο Κέβιν Χαρτ έκανε διακοπές στη Σαντορίνη με τη σύζυγό του, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ιωάννα Μαρίνου
4 ΣΧΟΛΙΑ

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