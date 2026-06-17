Η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη της και τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα
GALA
Αλεξάνδρα Νίκα Μιράντα Πατέρα Κόρη

Η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη της και τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα

Η κόρη που απέκτησε με τον Κωνσταντίνο Αργυρό θα ονομαστεί «Μιράντα»

Η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη της και τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ
Μία κοινή φωτογραφία της μητέρας της, Μιράντας Πατέρα με τη νεογέννητη κόρη της, δημοσίευσε η Αλεξάνδρα Νίκα.

Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού, που έγινε πριν από λίγες ημέρες μητέρα για δεύτερη φορά, έκανε την Τετάρτη 17 Ιουνίου ένα Instagram story, στο οποίο εμφανίζεται η μητέρα της να κοιτάει χαμογελαστή την εγγονή της. Στη λεζάντα του story, η Αλεξάνδρα Νίκα έγραψε «οι δύο Μιράντες» καθώς, όπως έχει γίνει γνωστό, η μικρή θα πάρει το όνομα της γιαγιάς της.

Δείτε τη φωτογραφία

Η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη της και τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα

Το ζευγάρι απέκτησε τον πρώτο του γιο, Βασίλη, τον Νοέμβριο του 2024 και στις 8 Ιουνίου ήρθε στη ζωή η κόρη του. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 11 Ιουνίου η Αλεξάνδρα Νίκα πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της. Από τη μεριά του ο τραγουδιστής σχολίασε για τη γέννηση του δεύτερου παιδιού τους: «Δεν υπάρχει ωραιότερο συναίσθημα στον κόσμο. Ήμουν σε όλη τη διάρκεια του τοκετού, δεν γινόταν να το χάσω αυτό».
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ένα εξελιγμένο οικοσύστημα γνώσης που προετοιμάζει το αύριο

Σχολές και τμήματα, φιλοσοφία και προτεραιότητες, δυνατότητες και προοπτικές που συναποτελούν το ακαδημαϊκό οικοδόμημα του UNIC Athens και δίνουν το στίγμα του στη νέα, λαμπρή και συναρπαστική εποχή γνώσης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης