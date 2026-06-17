Η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη της και τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα
Η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη της και τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα
Η κόρη που απέκτησε με τον Κωνσταντίνο Αργυρό θα ονομαστεί «Μιράντα»
Μία κοινή φωτογραφία της μητέρας της, Μιράντας Πατέρα με τη νεογέννητη κόρη της, δημοσίευσε η Αλεξάνδρα Νίκα.
Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού, που έγινε πριν από λίγες ημέρες μητέρα για δεύτερη φορά, έκανε την Τετάρτη 17 Ιουνίου ένα Instagram story, στο οποίο εμφανίζεται η μητέρα της να κοιτάει χαμογελαστή την εγγονή της. Στη λεζάντα του story, η Αλεξάνδρα Νίκα έγραψε «οι δύο Μιράντες» καθώς, όπως έχει γίνει γνωστό, η μικρή θα πάρει το όνομα της γιαγιάς της.
Δείτε τη φωτογραφία
Το ζευγάρι απέκτησε τον πρώτο του γιο, Βασίλη, τον Νοέμβριο του 2024 και στις 8 Ιουνίου ήρθε στη ζωή η κόρη του. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 11 Ιουνίου η Αλεξάνδρα Νίκα πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της. Από τη μεριά του ο τραγουδιστής σχολίασε για τη γέννηση του δεύτερου παιδιού τους: «Δεν υπάρχει ωραιότερο συναίσθημα στον κόσμο. Ήμουν σε όλη τη διάρκεια του τοκετού, δεν γινόταν να το χάσω αυτό».
Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού, που έγινε πριν από λίγες ημέρες μητέρα για δεύτερη φορά, έκανε την Τετάρτη 17 Ιουνίου ένα Instagram story, στο οποίο εμφανίζεται η μητέρα της να κοιτάει χαμογελαστή την εγγονή της. Στη λεζάντα του story, η Αλεξάνδρα Νίκα έγραψε «οι δύο Μιράντες» καθώς, όπως έχει γίνει γνωστό, η μικρή θα πάρει το όνομα της γιαγιάς της.
Δείτε τη φωτογραφία
Το ζευγάρι απέκτησε τον πρώτο του γιο, Βασίλη, τον Νοέμβριο του 2024 και στις 8 Ιουνίου ήρθε στη ζωή η κόρη του. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 11 Ιουνίου η Αλεξάνδρα Νίκα πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της. Από τη μεριά του ο τραγουδιστής σχολίασε για τη γέννηση του δεύτερου παιδιού τους: «Δεν υπάρχει ωραιότερο συναίσθημα στον κόσμο. Ήμουν σε όλη τη διάρκεια του τοκετού, δεν γινόταν να το χάσω αυτό».
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