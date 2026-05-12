Δείτε βίντεο: Η εμφάνιση του Ακύλα με το Ferto στον Α' Ημιτελικό της Eurovision

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eurovision Song Contest (@eurovision)

Τις εντυπώσεις έκλεψε ο Ακύλας στον Α' Ημιτελικό της Eurovision. Με μία εντυπωσιακή σκηνική παρουσία που έφερε την υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας τραγούδησε το Ferto στο Wiener Stadthalle, αποσπώντας το δυνατό χειροκρότημα του κοινού.Επί σκηνής ξεδιπλώθηκε ένα ψηφιακό παραμύθι, ένα videogame που απέδωσε τα μηνύματα του Ferto για τον υπερκαταναλωτισμό, ενώ τον Ακύλα συνόδευσαν οι Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρίστος Νικολάου και Κωνσταντίνος Μακρυπίδη.