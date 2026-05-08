Ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου για δέκατη χρονιά στον σχολιασμό της Eurovision, αναχώρησαν για Βιέννη
«Πάμε να δώσουμε μια πρώτη μάχη στον ημιτελικό», δήλωσαν για την ελληνική αποστολή και τον Ακύλα
Το αγαπημένο δίδυμο της Eurovision επιστρέφει για δέκατη φορά στην ΕΡΤ. Η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης αναλαμβάνουν και φέτος τη μετάδοση του κορυφαίου μουσικού γεγονότος της Ευρώπης, μεταφέροντας στους τηλεθεατές της ΕΡΤ τον μοναδικό παλμό του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, που θα διεξαχθεί στη Βιέννη της Αυστρίας στις 12, 14 και 16 Μαΐου.
Με πολυετή εμπειρία, βαθιά γνώση της ιστορίας του θεσμού και τη χαρακτηριστική τους χημεία, η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης αποτελούν για το ελληνικό κοινό τη «φωνή» της Eurovision. Με χιούμορ, αμεσότητα και εύστοχες παρατηρήσεις, έχουν δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια μια ξεχωριστή σχέση με τους τηλεθεατές.
Η σχέση τους με τον Διαγωνισμό ξεκινά από το 2006, όταν η Μαρία Κοζάκου ανέλαβε τη ραδιοφωνική μετάδοση και ο Γιώργος Καπουτζίδης τον τηλεοπτικό σχολιασμό της Eurovision που φιλοξενήθηκε στην Αθήνα. Η Μαρία Κοζάκου συνέχισε τις παρουσιάσεις για το ραδιόφωνο μέχρι το 2011 οπότε και έγινε η φωνή της τηλεοπτικής μετάδοσης. Από το 2013 που ένωσαν για πρώτη φορά τις φωνές και τις πένες τους, ανέλαβαν για εννέα διοργανώσεις τον από κοινού σχολιασμό, υπογράφοντας μία από τις πιο επιτυχημένες συνεργασίες στην ιστορία των ελληνικών μεταδόσεων του θεσμού.
Ενημερωμένοι και απόλυτα «διαβασμένοι», με ξεχωριστά κείμενα και πληροφορίες για κάθε συμμετοχή και χώρα, αλλά και πάντα έτοιμοι να σχολιάσουν οτιδήποτε αναπάντεχο μπορεί να συμβεί live στη σκηνή της Eurovision, καταφέρνουν να συνδυάζουν την πληροφορία με την ψυχαγωγία με τον δικό τους μοναδικό τρόπο.
Η δέκατή τους συνάντηση τούς βρίσκει στο Wiener Stadthalle στη Βιέννη, όπου η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης δίνουν και φέτος ραντεβού με το κοινό της ΕΡΤ για την απευθείας μετάδοση των δύο Ημιτελικών, την Τρίτη 12 και την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026 και του Μεγάλου Τελικού του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, το Σάββατο 16 Μαΐου 2026.
Οι δυο τους αναχώρησαν για Βιέννη την Παρασκευή 8 Μαΐου και λίγο πριν μπουν στο αεροπλάνο έκαναν δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno».
«Αισθάνομαι χαρούμενη και με μεγάλο ενθουσιασμό. Και με μεγάλη αγωνία. Αισθάνομαι ότι είναι η τελευταία στροφή πριν την τελική ευθεία», είπε αρχικά η Μαρία Κοζάκου, η οποία πρόσθεσε για την ελληνική αποστολή: «Εμείς πάμε τώρα για να δώσουμε μια πρώτη μάχη στον ημιτελικό. Να περάσουμε στον τελικό. Όλα τα υπόλοιπα είναι καλοδεχούμενα. Ο Ακύλας είναι καταπληκτικός. Θα έχει μια πάρα πολύ ωραία σκηνική παρουσία και ελπίζουμε να αρέσει στον κόσμο όσο αρέσει και σε εμάς».
Ο Γιώργος Καπουτζίδης πήρε στη συνέχεια τον λόγο και δήλωσε: «Εγώ δεν είμαι πολύ αντικειμενικός, οπότε θα σας μιλήσω. Το λατρεύω αυτό το τραγούδι. Το λάτρεψα από την πρώτη στιγμή που το άκουσα. Αξίζει η πρώτη θέση. Είναι υπέροχο. Για μένα η Eurovision πάντοτε ήταν αυτό. Ήταν ένα παράθυρο στον κόσμο, ένα παράθυρο μέσα στη μοναξιά ή στη μοναχικότητα που είχα, γιατί δεν ήξερα που να κατευθυνθώ και σιγά σιγά έβρισκα και άλλους ανθρώπους που να τους άρεσε μέχρι που έγινε μια πολύ μεγάλη παρέα. Αυτό ήταν για μένα η Eurovision. Γι’ αυτό δεν μπορώ να συζητάω προγνωστικά και τέτοια και νομίζω ότι και ο Ακύλας η διαδρομή του μέχρι να φτάσει εκεί είναι πολύ παρεμφερής. Είναι ένα παιδί το οποίο κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Αυτό το βρίσκω εξαιρετικά συγκινητικό».
Για το απόσπασμα των 30 δευτερολέπτων από την πρόβα του Ακύλα, η Μαρία Κοζάκου σχολίασε: «Νομίζω ότι κρύβονται και άλλες εκπλήξεις. Αυτό έχω να πω. Ότι είδαμε ένα μικρό απόσπασμα, έτσι τοποθετημένο και δημοσιευμένο ώστε να εντυπωσιαστούμε από αυτό που συνολικά θα δούμε την Τρίτη το βράδυ».
Ο Γιώργος Καπουτζίδης συμπλήρωσε: «Ξέρω ότι είναι ένα υπέροχο θέαμα. Έχουν φτιάξει ένα καταπληκτικό παραμύθι. Video game. Δεν ξέρω πώς να το πείτε. Έχουν ταιριάξει αυτοί οι άνθρωποι δημιουργικά και νομίζω ότι πάει και ένα βήμα παραπάνω αυτό το οποίο συνηθίζουμε να λέμε "αστείο τραγούδι, τρολ τραγούδι, joke entry", τα οποία τα αγαπάει ο κόσμος, αλλά συνήθως αυτά τα τραγούδια λίγο επαναπαύονται στο ”έλα μας συμπαθούν”. Εδώ έχει πέσει πολλή δουλειά και πολύς κόπος τον οποίο θα το δείτε να ξεδιπλώνεται στα επόμενα 2,5 λεπτά που δεν έχετε δει έτσι. Είναι μια ιστορία. Είναι μια ιστορία με αρχή, μέση και τέλος».
