Η Μπέττυ Μαγγίρα, ο Μιχάλης Μαρίνος και η Κατερίνα Βρανά ετοιμάζουν εκπομπή πριν και μετά τους ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό της Eurovision
Μέσα από το «Eurovision Night» θα μεταφέρουν το κλίμα του διαγωνισμού και όλες τις εξελίξεις

Η Μπέττυ Μαγγίρα, η Κατερίνα Βρανά και ο Μιχάλης Μαρίνος βάζουν τους τηλεθεατές στο κλίμα της μεγαλύτερης μουσικής γιορτής της Ευρώπης μέσα από το «Eurovision Night», ζωντανά στην ΕΡΤ1. Η εκπομπή έρχεται ως το απόλυτο τηλεοπτικό «ζέσταμα» πριν από κάθε live show της Eurovision 2026, αλλά και ως η πιο απολαυστική after–party παρέα αμέσως μετά από κάθε διαγωνιστική βραδιά, στις 12, 14 και 16 Μαΐου.

Με αποκλειστικά βίντεο και συνεντεύξεις, πλούσιο παρασκήνιο, backstage στιγμές, ζωντανές συνδέσεις και σχόλια με χιούμορ, το «Eurovision Night» θα μεταφέρει τον παλμό του διαγωνισμού με ρυθμό, γέλιο και αυθεντική Eurovision ατμόσφαιρα. Τις βραδιές του Α’ και Β’ Ημιτελικού, η εκπομπή θα μεταδοθεί την Τρίτη 12 και την Πέμπτη 14 Μαΐου στις 21:00, λίγο πριν από την έναρξη των live shows, αλλά και αμέσως μετά, στις 24:00 για τον σχολιασμό των αποτελεσμάτων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η βραδιά του Μεγάλου Τελικού, το Σάββατο 16 Μαΐου, όπου στις 20:45 και στη 01:30 ο Μιχάλης Μαρίνος από την Αθήνα θα συνδεθεί ζωντανά με το Wiener Stadthalle και με την Μπέττυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά, που θα έχουν ταξιδέψει στη Βιέννη για να μεταφέρουν την ατμόσφαιρα της μεγάλης βραδιάς σε πραγματικό χρόνο.

Και τις τρεις βραδιές, η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης θα μεταδίδουν με ζωντανές συνδέσεις απευθείας από τη Βιέννη όλο το κλίμα, τις εξελίξεις και το παρασκήνιο της 70ής επετειακής διοργάνωσης, ενώ από το «Media Centre» της αυστριακής πρωτεύουσας η Κέλλυ Βρανάκη και ο Θάνος Παπαχάμος θα συμπληρώνουν το ρεπορτάζ με ξεχωριστές στιγμές και παρεμβάσεις – και φυσικά όλα τα τελευταία νέα σχετικά με τον Ακύλα και το εκρηκτικό «Ferto», που ήδη ξεχωρίζει και συγκαταλέγεται στα φαβορί του φετινού διαγωνισμού, ανεβάζοντας τις προσδοκίες και τον ενθουσιασμό.
