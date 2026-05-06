Η Λίζα Κούντροου απάντησε στο αν η Ρέιτσελ και ο Ρος «ήταν τελικά σε διάλειμμα» στα Φιλαράκια
Η Λίζα Κούντροου απάντησε στο αν η Ρέιτσελ και ο Ρος «ήταν τελικά σε διάλειμμα» στα Φιλαράκια
Η ηθοποιός πήρε ξεκάθαρη θέση για το πολυσυζητημένο σκηνικό της σειράς - «Ο Ρος ήταν κακός σύντροφος», είπε
Αν η Ρέιτσελ και ο Ρος στα Φιλαράκια «ήταν τελικά σε διάλειμμα» όταν εκείνος κοιμήθηκε με άλλη γυναίκα, απάντησε η Λίζα Κούντροου.
Η ηθοποιός, που υποδύθηκε τη Φοίβη Μπουφέι στη σειρά, μίλησε στην εκπομπή The Tonight Show τη Δευτέρα 4 Μαΐου και πήρε ξεκάθαρη θέση για το πολυσυζητημένο σκηνικό που αφορά στον χαρακτήρα του Ντέιβιντ Σουίμερ και την τηλεοπτική του σχέση του με την Τζένιφερ Άνιστον.
Απαντώντας στο ερώτημα αν ο Ρος και η Ρέιτσελ ήταν όντως «σε διάλειμμα», η Κούντροου ξεκαθάρισε: «Όχι. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Ο Ρος ήταν κακός σύντροφος».
Δείτε το βίντεο
Η τοποθέτησή της έρχεται σε αντίθεση με άλλες απόψεις των πρωταγωνιστών. Ο ίδιος ο Σουίμερ έχει δηλώσει στο παρελθόν πως «ήταν ξεκάθαρα σε διάλειμμα», ενώ η Άνιστον έχει υποστηρίξει το αντίθετο.
Η ηθοποιός, που υποδύθηκε τη Φοίβη Μπουφέι στη σειρά, μίλησε στην εκπομπή The Tonight Show τη Δευτέρα 4 Μαΐου και πήρε ξεκάθαρη θέση για το πολυσυζητημένο σκηνικό που αφορά στον χαρακτήρα του Ντέιβιντ Σουίμερ και την τηλεοπτική του σχέση του με την Τζένιφερ Άνιστον.
Απαντώντας στο ερώτημα αν ο Ρος και η Ρέιτσελ ήταν όντως «σε διάλειμμα», η Κούντροου ξεκαθάρισε: «Όχι. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Ο Ρος ήταν κακός σύντροφος».
Δείτε το βίντεο
Η Κούντροου εξήγησε πως, ανεξάρτητα από το αν το ζευγάρι είχε χωρίσει προσωρινά, η συμπεριφορά του Ρος ήταν προβληματική: «Δεν με νοιάζει αν κοιμήθηκε με άλλες ή όχι. Εκείνη περνούσε κρίση στη δουλειά και εκείνος αντέδρασε υπερβολικά».
@fallontonight Lisa Kudrow has changed her mind on if Ross & Rachel were on a break 👀 @Friends #FallonTonight #TonightShow #LisaKudrow #Friends #JimmyFallon ♬ original sound - FallonTonight
Η τοποθέτησή της έρχεται σε αντίθεση με άλλες απόψεις των πρωταγωνιστών. Ο ίδιος ο Σουίμερ έχει δηλώσει στο παρελθόν πως «ήταν ξεκάθαρα σε διάλειμμα», ενώ η Άνιστον έχει υποστηρίξει το αντίθετο.
Η χαρακτηριστική σκηνή στα Φιλαράκια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα