Η Λίζα Κούντροου απάντησε στο αν η Ρέιτσελ και ο Ρος «ήταν τελικά σε διάλειμμα» στα Φιλαράκια
Η ηθοποιός πήρε ξεκάθαρη θέση για το πολυσυζητημένο σκηνικό της σειράς - «Ο Ρος ήταν κακός σύντροφος», είπε

Αν η Ρέιτσελ και ο Ρος στα Φιλαράκια «ήταν τελικά σε διάλειμμα» όταν εκείνος κοιμήθηκε με άλλη γυναίκα, απάντησε η Λίζα Κούντροου.

Η ηθοποιός, που υποδύθηκε τη Φοίβη Μπουφέι στη σειρά, μίλησε στην εκπομπή The Tonight Show τη Δευτέρα 4 Μαΐου και πήρε ξεκάθαρη θέση για το πολυσυζητημένο σκηνικό που αφορά στον χαρακτήρα του Ντέιβιντ Σουίμερ και την τηλεοπτική του σχέση του με την Τζένιφερ Άνιστον.

Απαντώντας στο ερώτημα αν ο Ρος και η Ρέιτσελ ήταν όντως «σε διάλειμμα», η Κούντροου ξεκαθάρισε: «Όχι. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Ο Ρος ήταν κακός σύντροφος».

@fallontonight Lisa Kudrow has changed her mind on if Ross & Rachel were on a break 👀 @Friends #FallonTonight #TonightShow #LisaKudrow #Friends #JimmyFallon ♬ original sound - FallonTonight
Η Κούντροου εξήγησε πως, ανεξάρτητα από το αν το ζευγάρι είχε χωρίσει προσωρινά, η συμπεριφορά του Ρος ήταν προβληματική: «Δεν με νοιάζει αν κοιμήθηκε με άλλες ή όχι. Εκείνη περνούσε κρίση στη δουλειά και εκείνος αντέδρασε υπερβολικά».

Η τοποθέτησή της έρχεται σε αντίθεση με άλλες απόψεις των πρωταγωνιστών. Ο ίδιος ο Σουίμερ έχει δηλώσει στο παρελθόν πως «ήταν ξεκάθαρα σε διάλειμμα», ενώ η Άνιστον έχει υποστηρίξει το αντίθετο.

