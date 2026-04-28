Κούντροου για «Τα Φιλαράκια»: Οι σεναριογράφοι ήταν κυρίως άντρες που συζητούσαν τις φαντασιώσεις τους με την Άνιστον και την Κοξ
Η ηθοποιός μίλησε για όσα συνέβαιναν στα παρασκήνια της σειράς, κάνοντας λόγο για σκληρή και προσβλητική συμπεριφορά

Ιωάννα Μαρίνου
Άντρες ήταν κυρίως οι σεναριογράφοι της σειράς «Τα Φιλαράκια», οι οποίοι συζητούσαν τις σεξουαλικές τους φαντασιώσεις με την Τζένιφερ Άνιστον και την Κόρτνεϊ Κοξ, σύμφωνα με τη Λίζα Κούντροου.

Η ηθοποιός, που έγινε γνωστή μέσα από τον ρόλο της Φοίβη Μπουφέι, μιλώντας στο The Times, έκανε λόγο για σκληρή συμπεριφορά πίσω από τις κάμερες, σημειώνοντας αρχικά πως τα γυρίσματα κάθε επεισοδίου –παρότι διαρκούσαν μόλις 22 λεπτά– μπορούσαν να φτάσουν έως και τις έξι ώρες, μπροστά σε ζωντανό κοινό εκατοντάδων ατόμων στο Λος Άντζελες.

Στη συνέχεια, η Κούντροου δήλωσε ότι οι σεναριογράφοι, που ήταν «κυρίως άνδρες», έμεναν ξύπνιοι μέχρι αργά τη νύχτα δουλεύοντας τα σενάρια, αλλά και συζητώντας, όπως ισχυρίζεται, τις σεξουαλικές τους φαντασιώσεις για τις συμπρωταγωνίστριές της, Τζένιφερ Άνιστον και Κόρτνεϊ Κοξ: «Οι άντρες έμεναν ξύπνιοι μέχρι αργά, συζητώντας τις σεξουαλικές τους φαντασιώσεις για την Τζένιφερ και την Κόρντεϊ. Ήταν έντονο», είπε.



Παράλληλα, έκανε λόγο και για προσβλητικά σχόλια σε περίπτωση λαθών κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, σημειώνοντας ότι η ατμόσφαιρα μπορούσε να γίνει «σκληρή» και «έντονη», ωστόσο, υιοθέτησε μια πιο αποστασιοποιημένη στάση, δηλώνοντας πως δεν την επηρέαζαν όσα λέγονταν πίσω από την πλάτη της: «Ναι, μπορούσε να γίνει σκληρό, αλλά αυτοί οι τύποι –και ήταν κυρίως άντρες εκεί μέσα– κάθονταν μέχρι τις 3:00 τα ξημερώματα προσπαθώντας να γράψουν τη σειρά. Οπότε η στάση μου ήταν “Πείτε ό,τι θέλετε για μένα πίσω από την πλάτη μου, γιατί έτσι δεν με επηρεάζει”».

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σχετικά Άρθρα

Όραμά μας να γίνουμε ο Νο 1 καινοτόμος διεθνής κόμβος εκπαίδευσης στη Νότια Ευρώπη

Όραμά μας να γίνουμε ο Νο 1 καινοτόμος διεθνής κόμβος εκπαίδευσης στη Νότια Ευρώπη

Ο Νίκος Σταθόπουλος, Πρόεδρος της BC Partners, βασικού μετόχου του Ομίλου Alphabet Education στον οποίον ανήκουν το Keele University Greece, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και η ΑΚΜΗ, μίλησε στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, τονίζοντας ότι επιθυμούν να προσφέρουν σε κάθε φοιτητή βιώσιμες, μεταβιβάσιμες δεξιότητες για να εξελιχθεί σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς.

Η Interamerican πρωταγωνιστεί στον διάλογο για τις προκλήσεις της νέας εποχής στο Delphi Economic Forum XI

Η ιστορική πόλη των Δελφών βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο ενός διαλόγου που ξεπερνά τα όρια μιας διοργάνωσης και αγγίζει τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας, συγκεντρώνοντας κορυφαίες προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό, πολιτικό και ακαδημαϊκό χώρο.

