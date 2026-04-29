Η Λίζα Κούντροου αποκάλυψε το ποσό που συνεχίζουν να κερδίζουν οι πρωταγωνιστές από «Τα Φιλαράκια» 20 χρόνια μετά το φινάλε
Η ηθοποιός που επί δέκα σεζόν υποδύθηκε τη Φοίβη Μπουφέι εξήγησε πως και οι έξι ήρωες της σειράς διαπραγματεύτηκαν από κοινού τις αμοιβές τους
Το ποσό που συνεχίζουν να κερδίζουν οι πρωταγωνιστές από «Τα Φιλαράκια» 20 χρόνια μετά το φινάλε, από τα δικαιώματα επαναπροβολής, αποκάλυψε η Λίζα Κούντροου.
Σύμφωνα με όσα δήλωσε η ηθοποιός στο The Times, η οποία για δέκα σεζόν, από το 1994 μέχρι και το 2004 υποδυόταν τη Φοίβη Μπουφέι, η ίδια αλλά και η Τζένιφερ Άνιστον, η Κόρτνεϊ Κοξ, ο Ντέιβιντ Σουίμερ και ο Ματ ΛεΜπλανκ κερδίζουν περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο.
Όπως ανέφερε, και οι έξι, μαζί με τον Μάθιου Πέρι, διαπραγματεύτηκαν από κοινού τις αμοιβές τους και έφτασαν στο σημείο να λαμβάνουν έως και 1 εκατομμύριο δολάρια ανά επεισόδιο στις δύο τελευταίες σεζόν, από τα 22.500 δολάρια που φέρεται πως λάμβαναν ανά επεισόδιο στην πρώτη σεζόν.
Η Λίζα Κούντροου, στην ίδια συνέντευξη, μίλησε για την επιτυχία του ρόλου της, αλλά και της σειράς γενικότερα, επισημαίνοντας πως οφείλεται στη μοναδική χημεία της παρέας που είχαν δημιουργήσει οι πρωταγωνιστές μεταξύ τους.
Η ηθοποιός ανέφερε πως δυσκολευόταν να παρακολουθήσει «Τα Φιλαράκια» καθώς επικεντρωνόταν μόνο στα δικά της λάθη ή σε όσα θα μπορούσε να είχε κάνει καλύτερα. Παρόλα αυτά και το έκανε ξανά μετά τον θάνατο του Μάθιου Πέρι τον Οκτώβριο του 2023 σε ηλικία 54 ετών. Τότε εκτίμησε για πρώτη φορά πραγματικά το πόσο σπουδαία ήταν και αναγνώρισε την ποιότητα της δουλειάς αυτής. «Γιατί υπήρχε μια ιδιοφυΐα πίσω από αυτό. Και ό,τι κι αν κάνουμε στο μέλλον, δεν θα ξαναζήσουμε ποτέ κάτι παρόμοιο», είπε και συμπλήρωσε: «Νομίζω ότι τα πήγα καλά, αλλά η Τζένιφερ και η Κόρτνεϊ; Καταπληκτικές. Ο Ντέιβιντ και ο Ματ; Με έκαναν να γελάω ασταμάτητα. Και μετά ο Μάθιου... ήταν απλώς σε άλλο επίπεδο από όλους μας».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Lisa Kudrow Seemingly Confirms Shocking Amount of Money Friends Cast Still Makes Every Year https://t.co/5FVEmlziOP— E! News (@enews) April 28, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα