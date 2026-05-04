Αλέκος Συσσοβίτης: Δεν χρειάζεται να ξέρει ο κόσμος για την προσωπική μας ζωή, προξενιά θα κάνουμε;
Γιατί να θεωρούμε ότι ο κόσμος έχει πολύ μεγάλη ανάγκη να μάθει; αναρωτήθηκε ο ηθοποιός
Τον λόγο που επιλέγει να μη μιλάει δημόσια για τα προσωπικά του αποσαφήνισε ο Αλέκος Συσσοβίτης. Σύμφωνα με τον ηθοποιό, δεν χρειάζεται ο κόσμος να είναι ενήμερος για κάθε πτυχή της ζωής ενός δημόσιου προσώπου. Παράλληλα, ο ίδιος θεωρεί ότι το να δέχεται ερωτήσεις για το αν είναι σχέση ή όχι, για το αν είναι μονογαμικό ή όχι, αποτελέι για μία μορφή «αστυνόμευσης».
«Νομίζω κανείς άνθρωπος αν ερωτηθεί ''είσαι παντρεμένος, δεν είσαι, είσαι single, είσαι μονογαμικός, πολυγαμικός'', δεν χαίρεται να απαντήσει. Νιώθει ότι αστυνομεύεται εκείνη τη στιγμή», είπε αρχικά ο Αλέκος Συσσοβίτης στην εκπομπή «Happy Day», τη Δευτέρα 5 Μαΐου.
«Νομίζω ότι, αντιστοίχως, αν θέσω εγώ την ερώτηση σε σένα, το ίδιο άβολα θα νιώσεις κι εσύ. Γιατί να θεωρούμε ότι ο κόσμος έχει πολύ μεγάλη ανάγκη να μάθει για την προσωπική μας ιδιωτική ζωή; Τι προξενιά θα κάνουμε; Δηλαδή τι θα βγει; Δεν χρειάζεται να ξέρει τα πάντα για εμάς ο κόσμος», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Στην ίδια συνέντευξη, ο ηθοποιός θυμήθηκε τις τελευταίες στιγμές που πέρασε στο πλευρό των γονιών του, πριν φύγουν από τη ζωή, φροντίζοντάς του και βάζοντας τότε σε δεύτερη μέρα τη δουλειά του. «Έκλεισα τις δουλειές μου, πήγα στη Θεσσαλονίκη, και κάθισα 4 μήνες στο κρεβάτι με τον πατέρα μου. Δεν τον άφησα από κοντά, ούτε λεπτό. Θεωρώ ότι είναι από τις σημαντικότερες στιγμές στη ζωή μου. Αντίστοιχα με τη μητέρα μου, που έφυγε από Αλτσχάιμερ, φροντίσαμε κι εγώ κι η αδελφή μου να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, όσο αντέχαμε και μπορούσαμε, μέχρι να βρούμε μια γυναίκα που πραγματικά έκατσε 24 ώρες δίπλα της, αλλά εμείς ήμασταν πάντα εκεί. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο για μένα από αυτή την περίοδο», περιέγραψε.
Συνεχίζοντας, ο ηθοποιός εξομολογήθηκε εκείνη η περίοδος ήταν ένα «δώρο», ενώ η αφοσίωσή του στη μητέρα του και τον πατέρα του ήταν ό,τι σημαντικότερο έχει κάνει. «Ότι κλείνεις έτσι αυτό τον κύκλο πώς να το πω… Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο από αυτή την περίοδο. Το λέω με συγκίνηση, είναι ό,τι σημαντικότερο έχω κάνει στη ζωή μου. Γιατί ουσιαστικά, δεν το κάνεις γι’ αυτούς, το κάνεις για σένα, ευχαριστώντας αυτούς. Η συνέχειά τους είμαστε. Δεν είμαστε τίποτα παραπάνω, είμαστε η συνέχειά τους», κατέληξε.
