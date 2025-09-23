Αλέκος Συσσοβίτης: Δεν ήταν δυνατόν να κάνω μια πορεία στην Αμερική, είχα παθολογική εξάρτηση από τη μητέρα μου
Δεν ήταν καθαρά επιλογή μου, ήταν μία επιταγή από τη δυαδική μας σχέση, εξήγησε ο ηθοποιός
Τη σχέση του με τη μητέρα του περιέγραψε ο Αλέκος Συσσοβίτης, τονίζοντας ότι υπήρχε παθολογική εξάρτηση από τη μεριά του. Ο ηθοποιός δήλωσε πως η έντονη αγάπη που ένιωθε για εκείνη δεν του επέτρεψε να αποκοπεί και να ακολουθήσει τη δική του πορεία στην Αμερική. Όπως είπε, δεν ήταν ζήτημα προσωπικής επιλογής, αλλά αποτέλεσμα της βαθιάς τους σχέσης.
Ο Αλέκος Συσσοβίτης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα», το πρωί της 23ης Σεπτεμβρίου και εξομολογήθηκε: «Δεν υπάρχει πιο δυνατό πράγμα από τη μάνα. Από μωρό παιδί πήγαινα μαζί με τη μητέρα μου στους γιατρούς, οπότε έκανα μία έμμεση σπουδή σε αυτό που λέγεται ψυχολογία. Δεν ήταν δυνατόν μέσα από αυτήν την παθολογική εξάρτηση και αγάπη που είχα μαζί με τη μητέρα μου να μπορέσω να κόψω αυτό το συναίσθημα -δεν μπορείς να κόψεις τα συναισθήματά σου- και να κάνω τη δική μου πορεία στην Αμερική. Δεν μπορούσα να το κάνω. Δεν ήταν καθαρά επιλογή μου, ήταν αν θέλεις μία επιταγή από τη δυαδική μας σχέση».
Αναφερόμενος στο αλτσχάιμερ, τη νόσο από την οποία έπασχε η μητέρα του, ο Αλέκος Συσσοβίτης επισήμανε πως πρόκειται για μια ασθένεια που εξελίσσεται ραγδαία. Πιο αναλυτικά, είπε: «Το αλτσχάιμερ είναι πάρα πολύ δύσκολη ασθένεια και ραγδαία αναπτυσσόμενη. Είναι καμιά φορά πιο δύσκολο γι’ αυτόν που είναι δίπλα στον άνθρωπο που το βιώνει. Όταν περνούν αυτά τα κύματα, αυτό που μένει είναι ένα πολύ βαθύ συναίσθημα. Και νομίζω ότι όλοι κερδίζουμε από αυτό, ακόμα και όσοι ταλαιπωρούνται δίπλα στους ανθρώπους που έχουν αλτσχάιμερ. Μαθαίνουν πολλά για τον ίδιο τους τον εαυτό αλλά και για τη ζωή».
