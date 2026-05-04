Η Σίντνεϊ Σουίνι σκαρφάλωσε στη γέφυρα του Σίδνεϊ με τον πατέρα της, δείτε φωτογραφίες
Η ηθοποιός βρέθηκε στη μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας από όπου πήρε το όνομά της

Τη γέφυρα του Σίδνεϊ της Αυστραλίας, γνωστή ως Sydney Harbour Bridge, σκαρφάλωσε η Σίντνεϊ Σουίνι μαζί με τον πατέρα της.

Η 28χρονη μοιράστηκε στιγμιότυπα από την εμπειρία της στα social media, δείχνοντας τον ενθουσιασμό της καθώς στεκόταν στην κορυφή της εμβληματικής γέφυρας, με θέα την Όπερα του Σίδνεϊ.

Το ταξίδι αυτό είχε ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, καθώς, όπως αποκάλυψε, ο πατέρας της ήταν εκείνος που την ονόμασε Σίντνεϊ, εμπνευσμένος από την πόλη, και αυτό ήταν ένα όνειρο ζωής για εκείνον: «Και ο μπαμπάς μου. Ήταν ένα ταξίδι bucket list για εκείνον και μου έδωσε το όνομά μου από αυτό το μέρος, οπότε έπρεπε επιτέλους να έρθει να το δει, σωστά;», έγραψε στην ανάρτησή της η Σίντνεϊ Σουίνι.

Πατέρας και κόρη εμφανίστηκαν με ασορτί look για λόγους ασφαλείας, φορώντας φόρμες, καπέλα και εξοπλισμό αναρρίχησης, ενώ πόζαραν χαμογελαστοί στην κορυφή της γέφυρας. Η ηθοποιός στη συνέχεια πόζαρε και μόνη της.

