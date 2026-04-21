Αφαιρέθηκε σκηνή με τη Σίντνεϊ Σουίνι από το σίκουελ της ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada»
Η 28χρονη ηθοποιός θα εμφανιζόταν σε μία σκηνή με την Έμιλι Μπλαντ στην οποία θα υποδυόταν τον εαυτό της
Ένα πέρασμα της Σίντνεϊ Σουίνι στο σίκουελ της ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada», θα έβλεπαν οι θεατές, αλλά τελικά η 28χρονη ηθοποιός δεν θα εμφανιστεί στο πολυσηζητημένο φιλμ.
Η Σουίνι είχε γυρίσει μια σκηνή διάρκειας τριών περίπου λεπτών που προοριζόταν για την αρχή της ταινίας, όμως, όπως αποκάλυψε το Entertainment Weekly, κόπηκε από την τελική εκδοχή για λόγους δομής, καθώς «δεν λειτουργούσε» στο σύνολο της αφήγησης.
Η σκηνή εκτυλισσόταν στα γραφεία του οίκου Dior, με τη Σίντνεϊ Σουίνι να υποδύεται τον εαυτό της και να ζητά τη βοήθεια της Έμιλι Τσάρλτον, την οποία ενσαρκώνει η Έμιλι Μπλαντ.
Αν και η σκηνή δεν φαινόταν να λειτουργεί, οι συντελεστές της ταινίας δηλώνουν ευγνώμονες για τη συμμετοχή της Σουίνι, γεγονός που έκανε δύσκολη την απόφαση να αφαιρεθεί το απόσπασμα.
Sydney Sweeney's Cameo Has Been Cut From The Devil Wears Prada 2 https://t.co/fd9ikCdBmJ— HuffPost UK (@HuffPostUK) April 21, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα