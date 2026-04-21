Σίντνεϊ Σουίνι: Άντρες ηθοποιοί που παίζουν γυμνοί κερδίζουν Όσκαρ και επαινούνται, αλλά όταν το κάνει μια γυναίκα υποβαθμίζεται
Η ηθοποιός στο τελευταίο επεισόδιο του Euphoria εμφανίστηκε ολόγυμνη και δέχτηκε κριτική για το γεγονός αυτό

Γεωργία Κοτζιά
Για την ανισότητα στον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι  ηθοποιοί όταν παίζουν γυμνοί σε σκηνές μίλησε η Σίντνεϊ Σουίνι, τονίζοντας πως οι άντρες παίρνουν Όσκαρ και επαινούνται, ενώ οι γυναίκες υποβαθμίζονται.

Η ηθοποιός, η οποία στο τελευταίο επεισόδιο του Euphoria εμφανίστηκε ολόγυμνη και δέχτηκε κριτική για το γεγονός αυτό, μιλώντας στο Grazia, είπε αναλυτικά: «Υπάρχουν ολόκληρα αφιερώματα με διάσημους άνδρες ηθοποιούς σε γυμνές σκηνές που κερδίζουν Όσκαρ και επαινούνται για τη δουλειά τους. Όμως όταν το κάνει μια γυναίκα, υποβαθμίζεται».



Όσον αφορά στην κριτική που έχει δεχτεί, η ηθοποιός υποστήριξε ότι ο ρόλος της Κάσι στο Euphoria ενίσχυσε την αυτοπεποίθησή της, παρόλο που πολλοί δεν την πήραν σοβαρά ακριβώς εξαιτίας των γυμνών σκηνών της: «Δεν νομίζω ότι πολλοί με πήραν τόσο στα σοβαρά στο Euphoria επειδή έβγαλα τη μπλούζα μου. Είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ειλικρινά ελπίζω να μπορέσω να συμβάλω έστω και λίγο στο να αλλάξει αυτό».

Η Σουίνι αποκάλυψε επίσης ότι στο παρελθόν είχε αμφιβολίες για τις γυμνές σκηνές που έχει γυρίσει. Όταν είδε για πρώτη φορά την ταινία The Voyeurs στην οποία πρωταγωνιστεί, σκέφτηκε πως ίσως ήταν υπερβολική: «Αναρωτήθηκα αν είχα κάνει υπερβολές και έψαχνα άλλους ηθοποιούς για να νιώσω καλύτερα», τόνισε.

Η ίδια δήλωσε ότι πλέον έχει καταφέρει να αποστασιοποιηθεί από τις σκηνές αυτές: «Όταν βλέπω τέτοιες εικόνες, είναι σαν να βλέπω κάποιον άλλον χαρακτήρα, όχι εμένα», είπε.
