Κάιλι Τζένερ: Δεύτερη αγωγή από οικιακή βοηθό αντιμετωπίζει η influencer, καταγγέλλονται κακομεταχείριση και διακρίσεις
Η πρώην εργαζόμενη δεν κατηγορεί άμεσα την influencer, αλλά το προσωπικό της
Δεύτερη αγωγή από οικιακή βοηθό αντιμετωπίζει η Κάιλι Τζένερ, με την πρώην εργαζόμενη να καταγγέλλει κακομεταχείριση και διακρίσεις κατά τη διάρκεια της απασχόλησής της.
Η Χουάνα Ντελγκάδο Σότο κατέθεσε αγωγή σε βάρος της ιδρύτριας της Kylie Cosmetics, της εταιρείας της, της υπεύθυνης προσωπικού Ιτζέλ Σιμπριάν, καθώς και των εταιρειών Tri Star Services και La Maison Family Services, επικαλούμενη, μεταξύ άλλων, φυλετικές διακρίσεις, παρενόχληση, μη καταβολή δεδουλευμένων και αποτυχία αντιμετώπισης καταχρηστικών συμπεριφορών.
Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η Σότο εργαζόταν για την επιχειρηματία από το 2019 και υποστηρίζει ότι δεν έκανε τα προβλεπόμενα διαλείμματα. Όπως αναφέρει, η κατάσταση επιδεινώθηκε το 2023, όταν ανέλαβε καθήκοντα προϊσταμένης η Σιμπριάν.
Η ίδια καταγγέλλει ότι το 2024 απευθύνθηκε στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, κατηγορώντας τη συγκεκριμένη επόπτρια ότι τη χλεύαζε για την προφορά και την καταγωγή της, αποκαλώντας τη «χαζή». Αν και, όπως σημειώνεται, η Σιμπριάν απομακρύνθηκε προσωρινά, στη συνέχεια επανήλθε στη θέση της, με τη Σότο να ισχυρίζεται ότι ακολούθησαν αντίποινα, όπως μείωση αποδοχών, υπερβολικός φόρτος εργασίας και αλλαγές στο ωράριο.
Στην αγωγή περιλαμβάνονται και άλλοι ισχυρισμοί, όπως ότι αναγκάστηκε να ακυρώσει πάρτι-έκπληξη για τα γενέθλιά της προκειμένου να καλύψει επαγγελματικές υποχρεώσεις της εργοδότριάς της, καθώς και ότι δεν της δόθηκε επαρκής άδεια για να πενθήσει τον θάνατο του αδερφού της. Παράλληλα, αναφέρει ότι συνάδερφοι αμφισβητούσαν τον θάνατο του συγγενή της και την υποχρέωναν να μαζεύει σκουπίδια που πετούσαν επίτηδες.
Η υπόθεση κορυφώθηκε τον Απρίλιο του 2025, όταν η Σότο άφησε επιστολή προς την Κάιλι Τζένερ, περιγράφοντας την κατάσταση που, όπως υποστηρίζει, βίωνε. «Πρέπει να εκφράσω ότι υφίσταμαι ψυχολογική κακοποίηση σε τρομερό βαθμό. Ζητώ συγγνώμη που σας ενημερώνω για όλα αυτά, ξέρω ότι δεν θα το επιτρέπατε αν το γνωρίζατε», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με την αγωγή, την επόμενη ημέρα δέχτηκε απειλές για απόλυση, ενώ της επιβλήθηκαν περιορισμοί, όπως να μην κοιτάζει ή να μην απευθύνεται στην εργοδότριά της. «Οι εναγόμενοι της είπαν ότι δεν επιτρέπεται πλέον να κοιτάζει την Κάιλι, να της χαμογελά και ότι αν τη δει, θα πρέπει να “εξαφανίζεται”», αναφέρεται.
Τον Αύγουστο του 2025 υπέβαλε την παραίτησή της μέσω μηνύματος, γράφοντας: «Λυπάμαι, δεν μπορώ άλλο, κάθε μέρα με κακομεταχειρίζεστε, έχω φάει όλα μου τα νύχια, δεν μπορώ να κοιμηθώ τα βράδια και έχω συνεχώς άγχος λόγω του τρόπου που μου φέρεστε. Ό,τι κι αν έκανα, κανείς δεν με βοήθησε».
Εκπρόσωποι της Τζένερ δεν προχώρησαν σε σχόλιο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια δεν είχε δει ακόμη την αγωγή. Τη Σότο εκπροσωπεί η δικηγόρος Ντέλα Σέικερ, η οποία έχει αναλάβει και την υπόθεση της Αντζέλικα Βάσκεζ, δεύτερης οικιακής βοηθού που κατέθεσε πρόσφατα αγωγή με παρόμοιους ισχυρισμούς. Σημειώνεται ότι καμία από τις δύο αγωγές δεν στρέφεται άμεσα προσωπικά κατά της Κάιλι Τζένερ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Kylie Jenner Sued by Second Housekeeper Who Claims She Slipped Reality Star a Letter Detailing Claims of Abuse https://t.co/D0R12GNUvg— People (@people) May 1, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα