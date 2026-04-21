Κάιλι Τζένερ: Αντιμέτωπη με αγωγή από πρώην οικιακή βοηθό της
H Influencer περιλαμβάνεται ανάμεσα στους εναγομένους, αν και οι κατηγορίες για διακρίσεις λόγω θρησκείας και καταγωγής δεν στρέφονται άμεσα κατά της ίδιας
Πρώην οικιακή βοηθός της Κάιλι Τζένερ κατάθεσε αγωγή σε βάρος της, υποστηρίζοντας ότι υπέστη διακρίσεις λόγω της θρησκείας της και της καταγωγής της.
Σύμφωνα με τα νομικά έγγραφα, που κατατέθηκαν την περασμένη εβδομάδα στο Λος Άντζελες από την Αντζέλικα Βάσκες και εξασφάλισε το TMZ, η άλλοτε υπάλληλος της Influencer υποστηρίζει ότι ξεκίνησε να εργάζεται για την Κάιλι ως οικιακή βοηθός στην κατοικία της στο Μπέβερλι Χιλς στις 10 Σεπτεμβρίου 2024 και μία εβδομάδα αργότερα μεταφέρθηκε στην κατοικία της στο Hidden Hills, όπου, όπως λέει, λογοδοτούσε σε μία γυναίκα ονόματι Έλσι και στην επικεφαλής των οικιακών βοηθών, Πάτσι.
Επίσης, υποστηρίζει ότι «αντιμετωπίστηκε με εχθρότητα και αποκλεισμό», μόλις ξεκίνησε την εργασία της και ότι υπέστη «σοβαρή και διαρκή παρενόχληση» από την Πάτσι, την Έλσι και άλλα μέλη του προσωπικού. Ειδικότερα, ισχυρίζεται ότι «υποτιμήθηκε και εξευτελίστηκε μπροστά σε συναδέλφους» εξαιτίας της φυλής, της εθνικής της καταγωγής και των θρησκευτικών της πεποιθήσεων.
Η Αντζέλικα Βάσκες, η οποία δηλώνει ότι είναι από το Ελ Σαλβαδόρ και καθολική, υποστηρίζει ότι της έλεγαν πως «οι Καθολικοί είναι φρικτοί άνθρωποι» και ότι δεχόταν χλευασμό ή εκφοβισμό επειδή ήταν μετανάστρια. Υποστηρίζει επίσης ότι έγιναν σε βάρος της σχόλια που παρέπεμπαν στην απέλαση ανθρώπων με το δικό της υπόβαθρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Πέρα από το φερόμενο μπούλιγνκ, ισχυρίζεται ότι της ανατίθενταν οι χειρότερες δουλειές, ότι αποκλειόταν σκόπιμα από την ομάδα καθαριότητας και ότι της μιλούσαν με απαξιωτικό τρόπο, φτάνοντας να της φωνάζουν συστηματικά. Μάλιστα, αναφέρει ότι σε μία περίπτωση μία προϊσταμένη της πέταξε κρεμάστρες ενώ την επέπληττε, αφότου εκείνη διαμαρτυρήθηκε για τη μεταχείριση που δεχόταν.
Εξαιτίας των συνθηκών εργασίας, προσθέτει, εμφάνισε άγχος και «συμπτώματα συμβατά με μετατραυματική διαταραχή στρες», κάτι που, όπως λέει, οδήγησε σε ακόμη μεγαλύτερο εκφοβισμό, ενώ τελικά αναγκάστηκε να παραιτηθεί τον Αύγουστο του 2025, καθώς οι καταγγελίες της, όπως υποστηρίζει, δεν αντιμετωπίστηκαν.
Η πρώην οικιακή βοηθός της Κάιλι Τζένερ ζητεί αποζημίωση για απλήρωτους μισθούς και ηθική βλάβη. Πηγές με γνώση του περιβάλλοντός της ανέφεραν ότι η ενάγουσα ήταν νεότερο μέλος του προσωπικού καθαριότητας και αντιμετώπιζε ζητήματα παρουσίας στην εργασία, μεταξύ άλλων προβλημάτων στον χώρο δουλειάς.
Αξίζει να σημειωθεί ότι καμία από αυτές τις καταγγελίες δεν φαίνεται να στρέφεται άμεσα κατά της ίδιας της Κάιλι, αλλά περισσότερο κατά μελών του προσωπικού της και της αποτυχίας, κατά τους ισχυρισμούς της αγωγής, να αντιμετωπιστούν οι σχετικές διαμαρτυρίες και ανησυχίες, αν και η επιχειρηματίας περιλαμβάνεται στους εναγόμενους.
😳 EXCLUSIVE: Kylie Jenner is sued for national origin & religious discrimination by a former housekeeper.— TMZ (@TMZ) April 21, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα