Η Τέιλορ Σουίφτ απάντησε στις φήμες για υποτιθέμενη κόντρα με τον Τζακ Αντόνοφ
Φήμες ήθελαν την τραγουδίστρια να μην έχει καλή σχέση με τον παραγωγό της, επειδή δεν συμμετείχε στο πρόσφατο άλμπουμ της
Στις φήμες που τη θέλουν να έχει έρθει σε σύγκρουση με τον Τζακ Αντόνοφ τοποθετήθηκε η Τέιλορ Σουίφτ, δίνοντας τη δική της εικόνα για τη μεταξύ τους επαγγελματική σχέση.
Η ποπ σταρ έχει συνεργαστεί με τον επικεφαλής του συγκροτήματος Bleachers σε αρκετά άλμπουμ, ξεκινώντας από το επιτυχημένο «1989» του 2014, ενώ πιο πρόσφατη κοινή τους δουλειά αποτελεί το «The Tortured Poets Department» του 2024. Στο άλμπουμ της ωστόσο για το 2025 με τίτλο «The Life Of A Showgirl» η τραγουδίστρια συνεργάστηκε με τους παραγωγούς Max Martin και Shellback, γεγονός που πυροδότησε σενάρια περί έντασης μεταξύ τους.
Σε συνέντευξή της στο «New York Times Magazine», η ίδια ξεκαθάρισε τη θέση της για τον Αντόνοφ, τονίζοντας: «Ο Τζακ Αντόνοφ είναι συνεργάτης μου και ένας από τους καλύτερους φίλους μου». Αναφερόμενη στον τρόπο που δουλεύουν μαζί, εξήγησε: «Δημιουργήσαμε αυτό που μας αρέσει να κάνουμε και το ονομάζουμε γέφυρα παραληρήματος». Και πρόσθεσε: «Είναι βασικά σαν ένα ρεύμα συνείδησης, μια ατελείωτη εκφόρτιση συναισθημάτων, ενοχλητικές σκέψεις, αναμεμειγμένες με μεταφορές, με συζήτηση, με φωνές», υπογραμμίζοντας πως στόχος τους είναι η ένταση του συναισθήματος και η κορύφωσή του μέσα στο τραγούδι.
Η γνωριμία της Σουίφτ με τον Αντόνοφ χρονολογείται στο 2012, με τους δύο να εξελίσσονται σε στενούς φίλους και συνεργάτες, ξεκινώντας τη συνεργασία τους με το τραγούδι «Sweeter Than Fiction» το 2013. Από την πλευρά του, ο Τζακ Αντόνοφ μίλησε για την απουσία του στο νέο άλμπουμ της τραγουδίστριας, σε εμφάνισή του στο «The Howard Stern Show», επισημαίνοντας ότι δεν τον απασχολεί η συνεργασία της με άλλους δημιουργούς.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν νομίζω ότι είναι φυσιολογικό να έχω τους ίδιους συνεργάτες ξανά και ξανά» και συμπλήρωσε: «και όταν το βιώνω με ανθρώπους, νομίζω ότι είναι ένα περίεργο θαύμα». Τόνισε επίσης, τη σημασία της ποικιλίας στις συνεργασίες, λέγοντας: «Νιώθω ευγνώμων μόνο για τη δουλειά που έχει γίνει» και εξήγησε: «Ίσως οφείλεται στο ότι γράφω τα δικά μου τραγούδια και τα τραγουδάω, αλλά καταλαβαίνω ότι πρέπει να έχω διαφορετικούς συνεργάτες και να αλληλεπιδρώ».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
She has been beset by fan rumors that she allegedly has bad blood with her longtime producer Jack Antonoff after he wasn't featured on her most recent album
