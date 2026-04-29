Ο Γιάννης Τσορτέκης και η Έλενα Μαυρίδου στην πρώτη τους κοινή τηλεοπτική συνέντευξη, δείτε βίντεο
Γνωριστήκαμε το 2003 σε μια παράσταση, αλλά δεν είχαμε ξαναέρθει κοντά, ανέφεραν οι δύο ηθοποιοί που είναι σε σχέση εδώ και ενάμιση χρόνο
Την πρώτη του κοινή τηλεοπτική συνέντευξη παραχώρησαν ο Γιάννης Τσορτέκης και η Έλενα Μαυρίδου. Οι δύο ηθοποιοί είναι ζευγάρι εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο, με τη σχέση τους να ξεκινά λίγο καιρό μετά το διαζύγιο της Έλενας Μαυρίδου με τον Δημήτρη Λάλο.
Ο Γιάννης Τσορτέκης και η Έλενα Μαυρίδου ανέφεραν πως η γνωριμίας τους προέκυψε το 2003 στο πλαίσιο συνεργασίας τους. Τα χρόνια που μεσολάβησαν όμως δεν είχε τύχει να συναντηθούν κοντά, παρά την αμοιβαία εκτίμηση που είχε καλλιεργηθεί ανάμεσά τους. Δεν είχαν βρεθεί παρά μόνο δύο φορές τυχαία στον δρόμο.
Το ζευγάρι βρέθηκε στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Τετάρτη 29 Απριλίου, με την Έλενα Μαυρίδου να περιγράφει: «Γνωριζόμαστε 20 χρόνια περίπου. Γνωριστήκαμε το 2003 στη Θεσσαλονίκη σε μια παράσταση που παίζαμε μαζί και λεγόταν ''Τα ελάφια και οι κατάρες''. Παίζαμε μαζί στον χορό. Μέσα σε αυτά τα χρόνια δεν είχαμε ξαναέρθει κοντά, ούτε είχαμε συνεργαστεί. Βρεθήκαμε τυχαία δύο φορές στον δρόμο. Είχαμε μια αμοιβαία εκτίμηση αλλά μέχρι εκεί».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια και με αφορμή μια ερώτηση για τη σχέση τους, ο Γιάννης Τσορτέκης αποκάλυψε ότι αυτό το διάστημα είναι τσακωμένοι: «Αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε τσακωμένοι. Τσακωθήκαμε για μικροπράγματα, τα οποία έχουν να κάνουν με το πώς ξυπνάει στραβά ένας άνθρωπος. Ήρθαμε μαζί σήμερα. Δεν πρόκειται για καβγά ούτε για γκρίνια. Είναι κάποια πράγματα στα οποία βυθίζομαι, όπως η δουλειά και υπάρχει αγωνία. Απομονώνομε για να διαφυλάξω τον εαυτό μου, αλλά αυτό γεννάει ερωτηματικά. Προσπαθώ να ζητάω συγγνώμη και να κάνω πίσω. Πιστεύω σε κάποια πράγματα έχω αλλάξει», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παίρνοντας και πάλι τον λόγο, η ηθοποιός εξέφρασε τον θαυμασμό της για τον σύντροφο και συνάδελφό της. Ακόμα και αν δεν αποδειχθεί πετυχημένη μία συνεργασία τους, εκείνη δεν σταματά να τον θαυμάζει. «Όταν είμαι με τον Γιάννη και δουλεύουμε μαζί, επειδή τον θαυμάζω απεριόριστα, ότι και να έχει συμβεί και σε όποια συνθήκη και να βρισκόμαστε, ακόμα και αν δεν έχει πάει καλά η δουλειά, συνεχίζω να τον θαυμάζω απεριόριστα», σημείωσε.
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα