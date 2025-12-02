Γιάννης Τσορτέκης και Έλενα Μαυρίδου: Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε μαζί στο θέατρο
Γιάννης Τσορτέκης και Έλενα Μαυρίδου: Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε μαζί στο θέατρο

Οι δύο ηθοποιοί βρέθηκαν στην πρεμιέρα της παράστασης «Ταρτούφος»

Γιάννης Τσορτέκης και Έλενα Μαυρίδου: Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε μαζί στο θέατρο
Ο Γιάννης Τσορτέκης και η Έλενα Μαυρίδου φωτογραφήθηκαν μαζί στο θέατρο, με το ζευγάρι να προχωράει και σε κοινές δηλώσεις.

Το βράδυ της Δευτέρας 1η Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Ταρτούφος» την οποία σκηνοθετική η Έλενα Μαυρίδου, με τον Γιάννη Τσορτέκη να βρίσκεται στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Το ζευγάρι πόζαρε αγκαλιά στον φωτογραφικό φακό στο Θέατρο Αλκυονίς, ενώ μίλησε και στην κάμερα του «Happy Day».

Γιάννης Τσορτέκης και Έλενα Μαυρίδου: Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε μαζί στο θέατρο

Σε δηλώσεις που προβλήθηκαν το πρωί της Τρίτης, ο ηθοποιός μίλησε μεταξύ άλλων για το εάν είχε κάποιο γούρι: «Εμείς οι ίδιοι είμαστε γούρια. Δεν πιστεύω σε αυτά» με την Έλενα Μαυρίδου να προσθέτει: «Είναι ήδη γιορτινή ημέρα αυτή, γιατί η παράσταση έχει παίξει κάποιες παραστάσεις, οπότε ξαφνικά το να έρθουν κάποιοι φίλοι συνάδελφοι, αντιμετωπίζεται ως γιορτή».


Τον Ιανουάριο,  σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Espresso» έγινε γνωστό ότι μετά τον χωρισμό της Έλενας Μαυρίδου από τον Δημήτρη Λάλο, η ηθοποιός προχώρησε στην προσωπική της ζωή και βρίσκεται σε σχέση με τον Γιάννη Τσορτέκη.

Γιάννης Τσορτέκης και Έλενα Μαυρίδου: Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε μαζί στο θέατρο
Με τον Βαγγέλη Αλεξανδρή στην πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Ο τελευταίος ασπροκόρακας»

Οι δύο τους φωτογραφήθηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο μαζί, όταν ο Γιάννης Τσορτέκης παρευρέθηκε στην πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Ο τελευταίος ασπροκόρακας», την οποία σκηνοθετούσε η Έλενα Μαυρίδου.

Φωτογραφίες: NDPPHOTO - Ανδρέας Νικολαρέας

