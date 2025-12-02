Γιάννης Τσορτέκης και Έλενα Μαυρίδου: Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε μαζί στο θέατρο
Γιάννης Τσορτέκης και Έλενα Μαυρίδου: Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε μαζί στο θέατρο
Οι δύο ηθοποιοί βρέθηκαν στην πρεμιέρα της παράστασης «Ταρτούφος»
Ο Γιάννης Τσορτέκης και η Έλενα Μαυρίδου φωτογραφήθηκαν μαζί στο θέατρο, με το ζευγάρι να προχωράει και σε κοινές δηλώσεις.
Το βράδυ της Δευτέρας 1η Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Ταρτούφος» την οποία σκηνοθετική η Έλενα Μαυρίδου, με τον Γιάννη Τσορτέκη να βρίσκεται στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Το ζευγάρι πόζαρε αγκαλιά στον φωτογραφικό φακό στο Θέατρο Αλκυονίς, ενώ μίλησε και στην κάμερα του «Happy Day».
Δείτε τη φωτογραφία
Σε δηλώσεις που προβλήθηκαν το πρωί της Τρίτης, ο ηθοποιός μίλησε μεταξύ άλλων για το εάν είχε κάποιο γούρι: «Εμείς οι ίδιοι είμαστε γούρια. Δεν πιστεύω σε αυτά» με την Έλενα Μαυρίδου να προσθέτει: «Είναι ήδη γιορτινή ημέρα αυτή, γιατί η παράσταση έχει παίξει κάποιες παραστάσεις, οπότε ξαφνικά το να έρθουν κάποιοι φίλοι συνάδελφοι, αντιμετωπίζεται ως γιορτή».
Τον Ιανουάριο, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Espresso» έγινε γνωστό ότι μετά τον χωρισμό της Έλενας Μαυρίδου από τον Δημήτρη Λάλο, η ηθοποιός προχώρησε στην προσωπική της ζωή και βρίσκεται σε σχέση με τον Γιάννη Τσορτέκη.
Οι δύο τους φωτογραφήθηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο μαζί, όταν ο Γιάννης Τσορτέκης παρευρέθηκε στην πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Ο τελευταίος ασπροκόρακας», την οποία σκηνοθετούσε η Έλενα Μαυρίδου.
Φωτογραφίες: NDPPHOTO - Ανδρέας Νικολαρέας
Ειδήσεις σήμερα:
Λούτσα: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο 29χρονος που παρέσυρε και σκότωσε τον 24χρονο
Πατρίτσια Ρετζιάνι: Η ιστορία της «μαύρης χήρας» που συγκλόνισε τον Οίκο Gucci
Ποιο είναι το πιο ορεινό χωριό της Ελλάδας - Δείτε εντυπωσιακό βίντεο από drone
Το βράδυ της Δευτέρας 1η Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Ταρτούφος» την οποία σκηνοθετική η Έλενα Μαυρίδου, με τον Γιάννη Τσορτέκη να βρίσκεται στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Το ζευγάρι πόζαρε αγκαλιά στον φωτογραφικό φακό στο Θέατρο Αλκυονίς, ενώ μίλησε και στην κάμερα του «Happy Day».
Δείτε τη φωτογραφία
Σε δηλώσεις που προβλήθηκαν το πρωί της Τρίτης, ο ηθοποιός μίλησε μεταξύ άλλων για το εάν είχε κάποιο γούρι: «Εμείς οι ίδιοι είμαστε γούρια. Δεν πιστεύω σε αυτά» με την Έλενα Μαυρίδου να προσθέτει: «Είναι ήδη γιορτινή ημέρα αυτή, γιατί η παράσταση έχει παίξει κάποιες παραστάσεις, οπότε ξαφνικά το να έρθουν κάποιοι φίλοι συνάδελφοι, αντιμετωπίζεται ως γιορτή».
Τον Ιανουάριο, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Espresso» έγινε γνωστό ότι μετά τον χωρισμό της Έλενας Μαυρίδου από τον Δημήτρη Λάλο, η ηθοποιός προχώρησε στην προσωπική της ζωή και βρίσκεται σε σχέση με τον Γιάννη Τσορτέκη.
Οι δύο τους φωτογραφήθηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο μαζί, όταν ο Γιάννης Τσορτέκης παρευρέθηκε στην πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Ο τελευταίος ασπροκόρακας», την οποία σκηνοθετούσε η Έλενα Μαυρίδου.
Φωτογραφίες: NDPPHOTO - Ανδρέας Νικολαρέας
Ειδήσεις σήμερα:
Λούτσα: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο 29χρονος που παρέσυρε και σκότωσε τον 24χρονο
Πατρίτσια Ρετζιάνι: Η ιστορία της «μαύρης χήρας» που συγκλόνισε τον Οίκο Gucci
Ποιο είναι το πιο ορεινό χωριό της Ελλάδας - Δείτε εντυπωσιακό βίντεο από drone
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα