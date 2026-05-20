Τουλάχιστον 30 τραυματίες από τον σεισμό των 6,1 Ρίχτερ στο Περού, δείτε βίντεο
Κατολισθήσεις, ζημίες σε κτίρια και πανικός στην περιφέρεια Ίκα από τη ισχυρή σεισμική δόνηση
Ο σεισμός σημειώθηκε στις 12:57 (τοπική ώρα· 20:57 ώρα Ελλάδας) 41 χιλιόμετρα νότια από την Ίκα, πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωφυσικής του Περού (IGP).
🇵🇪 | Un sismo de magnitud 6.1 estremeció la región Ica, Perú. pic.twitter.com/Rkdzi8DG3v— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 19, 2026
Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της χώρας, πολλοί έσπευσαν να βγουν από σπίτια και εμπορικά κέντρα αναζητώντας ανοικτούς χώρους όπου αισθάνονταν πιο ασφαλείς.
«Έχουμε 27 αστυνομικούς τραυματίες, υπέστησαν κυρίως μώλωπες, κανένας δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση», είπε στον Τύπο ο υπουργός Άμυνας Αμαντέο Φλόρες, ο οποίος μετέβη στην Ίκα για να διαπιστώσει την έκταση των ζημιών.
Ο σεισμός προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος παλιού νεκροταφείου, με αποτέλεσμα να εκτεθούν οστά.
Reports from Ica, Peru, say students at San Juan Bautista University saw fallen walls and debris after the 6.1 earthquake, with additional damage also reported at UTP, Megaplaza, and other places. #Sismo #Temblor https://t.co/UbDruIXndQ pic.twitter.com/EIiG71A6Ie— GeoTechWar (@geotechwar) May 19, 2026
Τμήμα της οροφής κτιρίου πανεπιστημίου επίσης κατέρρευσε, ενώ κατολισθήσεις και πτώσεις βράχων έκλεισαν δρόμους, ανέφερε η αστυνομία.
«Ο σεισμός ήταν πολύ δυνατός, βγήκαμε έξω μαζί με τη γυναίκα μου», δήλωσε κάτοικος στο ραδιοφωνικό δίκτυο RPP.
Se reportan daños materiales en la región de Ica, Perú, luego de un sismo de magnitud 6,1 que sacudió varias localidades durante la jornada.#Peru #Ica #Sismo #Emergencia #Temblor— Canal TV Digital (@canaltvdigital) May 19, 2026
Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή ως τη Λίμα, κάπου 400 χιλιόμετρα από την Ίκα.
Μετασεισμική δόνηση 4,1 βαθμών σημειώθηκε στην ίδια περιοχή στις 17:18 (01:18 ώρα Ελλάδας), ενημέρωσε το IGP.
Το Περού, πάνω στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς στον Ειρηνικό, συγκαταλέγεται στις χώρες που είναι πιο εκτεθειμένες στη σεισμική δραστηριότητα.
Κάθε χρόνο, καταγράφονται κάπου 400 σεισμοί μεγέθους υψηλότερου από 4 βαθμούς. Ο χθεσινός ήταν ο πρώτος από την αρχή της χρονιάς που είχε μέγεθος μεγαλύτερο από τους 6 βαθμούς.
