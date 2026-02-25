Γιάννης Τσορτέκης για Έλενα Μαυρίδου: Είναι υπερταλαντούχα και πανέμορφη, την αγαπάω υπέρμετρα
Ο ηθοποιός αυτό το διάστημα συνεργάζεται με τη σύντροφό του στο θέατρο
Για την Έλενα Μαυρίδου μίλησε ο Γιάννης Τσορτέκης, επισημαίνοντας πως την αγαπά υπέρμετρα, καθώς πέρα από υπερταλαντούχα και πανέμορφη είναι άνθρωπος που σκέφτεται και λειτουργεί.
Ο ηθοποιός συνεργάζεται με την Έλενα Μαυρίδου στην παράσταση «Ταρτούφος» την οποία εκείνη σκηνοθετεί και στη συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή Buongiorno την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, σημείωσε πως τον γοητεύει ιδιαίτερα ο τρόπος που προσέγγισε το έργο.
Ο Γιάννης Τσορτέκης είπε για την Έλενα Μαυρίδου: «Πέρα από το ότι είναι υπερταλαντούχα και πανέμορφη, αυτό δεν είναι μόνο έξω αλλά και μέσα και το μέσα έχει να κάνει με τον τρόπο που αντιμετώπισε ένα τόσο δύσκολο έργο το οποίο είναι μεταξύ μαύρης κωμωδίας και δράματος. Εφάρμοσε ό,τι είχε ως προπαιδεία η ίδια. Στο βιογραφικό της ήταν κάτι πολύ οικείο για να το εξελίξει».
Και πρόσθεσε: «Με γοητεύει η συνεργασία, η επαφή με τους ανθρώπους. Αυτό που έκανε η Έλενα, το ότι προσέγγισε τον Ταρτούφο... την αγαπάω υπέρμετρα γιατί είναι άνθρωπος που σκέφτεται και λειτουργεί. Είναι ένα κομμάτι απ’ αυτό που αγαπάω σε εκείνη».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο ηθοποιός μίλησε για την καριέρα του και την πορεία του στον χώρο του θεάτρου, η οποία μετρά 36 χρόνια: «Δεν ακολούθησα ποτέ κάτι που έλεγε η λογική. Ενστικτωδώς αντιδρώ σε αυτό, χωρίς δεύτερη σκέψη από πίσω. Είχα την απόλυτη επιθυμία να είμαι εμπλεκόμενος σε κάτι. Ποτέ δεν είχα την επιθυμία στο θέατρο να παίξω Οιδίποδα, Οθέλο, Μάκβεθ, Κρέοντα, ποτέ. Είμαι εξαιρετικά κοινωνικός σαν άνθρωπος. Η αξία του καθενός είναι στον στίβο μάχης που ανδρώνεται και ασκείται».
Ο Γιάννης Τσορτέκης και η Έλενα Μαυρίδου είναι ζευγάρι εδώ και 1,5 χρόνο, με τη σχέση τους να ξεκινά λίγο καιρό μετά το διαζύγιο της ηθοποιού με τον Δημήτρη Λάλο, με τον οποίο έχει αποκτήσει μία κόρη.
