Eurovision 2026: Η ξεχωριστή εκδοχή του «Ferto» με την υπογραφή του Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς
Ο Σέρβος συνθέτης και ερμηνευτής δίνει στο τραγούδι μια βαλκανική χροιά
Το «Ferto, λίγο πριν παρουσιαστεί από τον Ακύλα στη σκηνή της Βιέννης, αποκτά μια ξεχωριστή εκδοχή από τον θρύλο της Eurovision Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς.
Με τον ευφάνταστο τίτλο «Ferto vić», ο Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς δίνει στο τραγούδι μια βαλκανική χροιά, ενισχύοντας τη σύνδεσή του με τον ήχο, την παράδοση και το συναίσθημα της περιοχής.
Η διασκευή του τραγουδιού χαρακτηρίζεται από έναν ήχο αυθεντικό – γεμάτο εικόνες, μνήμες και ένταση. Έναν ήχο που επανασυστήνει τη βαλκανική μουσική στο σήμερα με φρεσκάδα και δυναμική.
Ακούστε τη νέα εκδοχή του Ferto
Η καλλιτεχνική συνάντηση των δύο δημιουργών, που ξεκίνησε στη Σερβία και ενισχύθηκε στην Ελλάδα, εξελίσσεται σε μια συνεργασία με ξεχωριστή χημεία και ουσιαστικό καλλιτεχνικό βάθος. Ο Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς στηρίζει από την πρώτη στιγμή έμπρακτα την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 2026, ενώ ο Akylas ανταποδίδει με μια ερμηνεία γεμάτη πάθος και ένταση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα