Eurovision 2026: Ο Aκύλας συνάντησε τον Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ
Eurovision 2026: Ο Aκύλας συνάντησε τον Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ
Ο τραγουδιστής υποδέχτηκε τον Σέρβο συνθέτη και ερμηνευτή, που έχει συνδέσει το όνομά του με τον διαγωνισμό τραγουδιού, προσφέροντάς του ένα συμβολικό δώρο
Με τις προετοιμασίες για την εμφάνισή του στη σκηνή της Eurovision να συνεχίζονται, ο Ακύλας έκανε ένα διάλειμμα από τις εντατικές πρόβες για να συναντήσει τον εμβληματικό καλλιτέχνη και θρύλο της Eurovision, Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς, στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας 6 Απριλίου.
Ο Aκύλας, έχοντας ήδη γνωρίσει τον Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς στη Σερβία τον περασμένο Φεβρουάριο, υποδέχτηκε τον Σέρβο συνθέτη και ερμηνευτή, προσφέροντάς του ένα συμβολικό δώρο: το σκουφάκι που έχει γίνει σήμα κατατεθέν του εκπροσώπου της Ελλάδας και του τραγουδιού «Ferto».
Οι δύο καλλιτέχνες συνομίλησαν σε θερμό κλίμα, με τον Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς να δίνει ευχές στον Akyla για καλή επιτυχία στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη, υπενθυμίζοντας με νόημα το προσωνύμιο «Akyla Fertovic» που του έχει δώσει. Στη συνέχεια, παραχώρησαν δηλώσεις στην κάμερα της ΕΡΤ, με τον Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς να εκφράζει για άλλη μια φορά τη στήριξή του στον εκπρόσωπο της Ελλάδας και με τον Ακύλα να τον ευχαριστεί και να δηλώνει θαυμαστής του.
Με λιγότερο από ένα μήνα να απομένει για την αναχώρηση της ελληνικής αποστολής για τη Βιέννη, ο Ακύλας συνεχίζει την προετοιμασία για τη σκηνική παρουσίαση του «Ferto», καθώς και για την προώθηση της ελληνικής συμμετοχής. Το Σάββατο 4 Απριλίου ταξίδεψε στο Βέλγιο, όπου τον υποδέχτηκε η Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών.
Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν του, ο πρόεδρος της Κοινότητας, Φίλιππος Κοτσαρίδης, ευχήθηκε καλή επιτυχία στον εκπρόσωπο της Ελλάδας, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε η πρέσβειρα της Ελλάδας στο Βέλγιο, Σοφία Γραμματά. Ο τραγουδιστής γνώρισε τους Έλληνες των Βρυξελλών, τραγούδησε ζωντανά το «Ferto» και τους ευχήθηκε καλό Πάσχα. Στο πλευρό του ήταν, μάλιστα, και η μητέρα του.
Επόμενος σταθμός είναι η Ολλανδία, όπου ο Ακύλας θα εμφανιστεί στο σόου «Eurovision In Concert 2026» στο Άμστερνταμ, το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου.
Ο Aκύλας, έχοντας ήδη γνωρίσει τον Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς στη Σερβία τον περασμένο Φεβρουάριο, υποδέχτηκε τον Σέρβο συνθέτη και ερμηνευτή, προσφέροντάς του ένα συμβολικό δώρο: το σκουφάκι που έχει γίνει σήμα κατατεθέν του εκπροσώπου της Ελλάδας και του τραγουδιού «Ferto».
Οι δύο καλλιτέχνες συνομίλησαν σε θερμό κλίμα, με τον Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς να δίνει ευχές στον Akyla για καλή επιτυχία στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη, υπενθυμίζοντας με νόημα το προσωνύμιο «Akyla Fertovic» που του έχει δώσει. Στη συνέχεια, παραχώρησαν δηλώσεις στην κάμερα της ΕΡΤ, με τον Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς να εκφράζει για άλλη μια φορά τη στήριξή του στον εκπρόσωπο της Ελλάδας και με τον Ακύλα να τον ευχαριστεί και να δηλώνει θαυμαστής του.
Δείτε φωτογραφίες
Με λιγότερο από ένα μήνα να απομένει για την αναχώρηση της ελληνικής αποστολής για τη Βιέννη, ο Ακύλας συνεχίζει την προετοιμασία για τη σκηνική παρουσίαση του «Ferto», καθώς και για την προώθηση της ελληνικής συμμετοχής. Το Σάββατο 4 Απριλίου ταξίδεψε στο Βέλγιο, όπου τον υποδέχτηκε η Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών.
Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν του, ο πρόεδρος της Κοινότητας, Φίλιππος Κοτσαρίδης, ευχήθηκε καλή επιτυχία στον εκπρόσωπο της Ελλάδας, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε η πρέσβειρα της Ελλάδας στο Βέλγιο, Σοφία Γραμματά. Ο τραγουδιστής γνώρισε τους Έλληνες των Βρυξελλών, τραγούδησε ζωντανά το «Ferto» και τους ευχήθηκε καλό Πάσχα. Στο πλευρό του ήταν, μάλιστα, και η μητέρα του.
Επόμενος σταθμός είναι η Ολλανδία, όπου ο Ακύλας θα εμφανιστεί στο σόου «Eurovision In Concert 2026» στο Άμστερνταμ, το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου.
