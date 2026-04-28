Σε ποια θέση βρίσκεται ο Ακύλας στα προγνωστικά της Eurovision
GALA
Eurovision Eurovision 2026 Ακύλας Στοιχήματα

Γεωργία Κοτζιά
1 ΣΧΟΛΙΟ
Λιγότερο από ένας μήνας έχει μείνει για τον Α΄ημιτελικό της Eurovision όπου θα διαγωνιστεί ο Ακύλας με το «Ferto» και σύμφωνα με τα προγνωστικά ο Έλληνας εκπρόσωπος «σκαρφάλωσε» ξανά μία θέση στα στοιχήματα.

Ο 27χρονος τραγουδιστής ξεκίνησε από την τρίτη θέση στην κατάταξη, στη συνέχεια βρέθηκε στην τέταρτη και μέχρι πρόσφατα παρέμενε στην πέμπτη θέση. Ο Ακύλας όμως ανέβηκε ξανά στην τέταρτη θέση, ρίχνοντας ξανά την Αυστραλία. Η Φινλανδία, η Γαλλία και η Δανία παραμένουν σταθερά στις τρεις πρώτες θέσεις. Στην έκτη θέση βρίσκεται το Ισραήλ και ακολουθούν η Σουηδία, η Ρουμανία, η Ιταλία και η Ουκρανία.

Δείτε τον πίνακα

Ο Α' ημιτελικός της Eurovision θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Μαΐου στο Wiener Stadthalle της Βιέννης και ο Ακύλας θα εμφανιστεί τέταρτος. Ο Β' ημιτελικός θα λάβει χώρα την Πέμπτη 14 Μαΐου και οι χώρες που θα καταφέρουν να προκριθούν θα διαγωνιστούν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου.

Την Τρίτη 28 Απριλίου δημοσιεύτηκαν τα πρώτα πλάνα από τη σκηνή του 70ού διαγωνισμού με τον φωτισμό.

Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης