Η Αν Χάθαγουεϊ και η Ντακότα Τζόνσον φιλιούνται στο στόμα στο τρέιλερ της ταινίας «Verity»
Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Μάικλ Σοουγουόλτερ και σενάριο του Νικ Αντόσκα, θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 2 Οκτωβρίου

Στο στόμα φιλιούνται η Αν Χάθαγουεϊ και η Ντακότα Τζόνσον στο τρέιλερ της ταινίας «Verity».

Πρόκειται για ένα ψυχολογικό θρίλερ, βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Κολίν Χούβερ που δημοσιεύτηκε το 2018, το τρέιλερ του οποίου κυκλοφόρησε τη Δευτέρα 27 Απριλίου.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η Ντακότα Τζόνσον εμφανίζεται αρχικά να κάθεται στην αγκαλιά του Τζος Χάρτνετ και να τον φιλά στο στόμα, πριν η Αν Χάθαγουεϊ πάρει τη θέση του. Αφού τη φιλήσει, τη δαγκώνει, με αποτέλεσμα να γεμίσει με αίμα στα χείλη της και να ουρλιάξει.

Verity | Official Teaser


Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Μάικλ Σοουγουόλτερ και σενάριο του Νικ Αντόσκα, αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 2 Οκτωβρίου.

Η υπόθεση αφορά τη Λόουεν Άσλεϊ (Ντακότα Τζόνσον) η οποία προσλαμβάνεται από τον Τζέρεμι Κρόφορντ (Τζος Χαρτνετ) για να γράψει ως ghostwriter τα μυθιστορήματα της επιτυχημένης συγγραφέα συζύγου του, Βέριτι (Αν Χάθαγουεϊ), η οποία αδυνατεί να τα ολοκληρώσει μετά από ένα ατύχημα. Κατά τη διαμονή της στο σπίτι των Κρόφορντ για να εργαστεί, η Λόουεν ανακαλύπτει σοκαριστικές αλήθειες για τη Βέριτι.

Η ταινία πλαισιώνεται επίσης από τους ηθοποιούς Ισμαέλ Κρουζ Κόρντοβα και Μπρέιντι Ουάγκερ.
