Θαυμαστής έδωσε στην Αν Χάθαγουεϊ το Κοράνι μετά το «Ινσαλάχ» σε συνέντευξή της
Θαυμαστής προσέγγισε την Αν Χάθαγουεϊ και της έδωσε το Κοράνι μετά τη χρήση της φράσης «Ινσαλάχ» σε πρόσφατη συνέντευξή της.
Το απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 22 Απριλίου, στην πρεμιέρα της ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» στο Λονδίνο, όσο η ηθοποιός υπέγραφε αυτόγραφα. Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο θαυμαστής πλησίασε τη Χάθαγουεϊ και της είπε: «Σου έφερα αυτό το Κοράνι. Είδα το βίντεο όπου είπες “Ινσαλάχ”». Η ηθοποιός δέχτηκε το δώρο, χαμογέλασε και τον ευχαρίστησε.
Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά από συνέντευξη της Χάθαγουεϊ , κατά την οποία χρησιμοποίησε τη φράση «Ινσαλάχ», που σημαίνει «αν το θέλει ο Θεός». Μιλώντας για τη ζωή και το μέλλον της, δήλωσε στο People: «Θέλω πραγματικά να ζήσω και να απολαύσω τη ζωή. Θέλω να έχω μια μακρά και υγιή ζωή, Ινσαλάχ, το ελπίζω. Ινσαλάχ».
Η τοποθέτηση της ηθοποιού προκάλεσε διαφορετικές αντιδράσεις στα social media, με ορισμένους να τη σχολιάζουν θετικά και άλλους να εκφράζουν επιφυλάξεις. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφηκαν και πιο συγκρατημένες ή επικριτικές τοποθετήσεις, με κάποιους να επισημαίνουν ότι η χρήση λέξεων από διαφορετικές γλώσσες και πολιτισμούς από δημόσια πρόσωπα ενδέχεται να γίνεται επιφανειακά, τονίζοντας την ανάγκη για ουσιαστική κατανόηση του πολιτισμικού τους πλαισίου.
Πιο συγκεκριμένα, ορισμένοι εξέφρασαν απορία για τη χρήση της συγκεκριμένης φράσης, αναδεικνύοντας το πολιτισμικό της υπόβαθρο. Ενδεικτικά σχόλια ανέφεραν: «Ινσαλάχ;», ενώ άλλοι έγραψαν «δεν περίμενα να το πει αυτό» και «αναρωτιέμαι πώς το χρησιμοποιεί χωρίς να είναι μουσουλμάνα».
Από την άλλη πλευρά, η δήλωση της Χάθαγουεϊ συγκέντρωσε και μεγάλο αριθμό θετικών αντιδράσεων, κυρίως από πρόσωπα που είδαν στη χρήση της φράσης μια ένδειξη αποδοχής και εξοικείωσης με διαφορετικά πολιτισμικά στοιχεία. Πολλοί υπογράμμισαν ότι η ηθοποιός χρησιμοποίησε τον όρο σωστά και με φυσικότητα, ενώ άλλοι εξέφρασαν ικανοποίηση για την παρουσία τέτοιων εκφράσεων στον δημόσιο λόγο. Χαρακτηριστικά σχόλια ανέφεραν ότι η χρήση του «Ινσαλάχ» από την ηθοποιό ήταν «με φυσικό τρόπο» και «σημαντική».
Η ηθοποιός επιστρέφει στο «Ο Διάβολος φοράει Prada 2», επαναλαμβάνοντας τον ρόλο της Andy Sachs, της νεαρής δημοσιογράφου που είχε ξεκινήσει την καριέρα της ως βοηθός της Miranda Priestly στον κόσμο της μόδας, όπως είχε παρουσιαστεί και στην πρώτη ταινία. Η παραγωγή ανήκει στη 20th Century Studios και η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες την 1η Μαΐου του 2026.
A fan gifts Anne Hathaway a copy of the Quran at ‘THE DEVIL WEARS PRADA 2’ London premiere after she said “inshallah” in an interview.— Film Updates (@FilmUpdates) April 22, 2026
(via harryl_1223 / IG) pic.twitter.com/mUVHec0Dib
The famous American actress Anne Hathaway is causing a big stir after saying the phrase "Insha'Allah" in Arabic during her talk about her future, and she said:— JM News Network (@JMNewsNetwork_) April 21, 2026
‘I want to live a long and healthy life, Insha'Allah.’ pic.twitter.com/V3vT8TrvAF
