Γιάννης Δρακόπουλος: Τα πράγματα δείχνουν ότι θα συνεχίσουμε και του χρόνου με το «Σόι σου»
Η σειρά έχει επιτυχία λόγω του καστ, έχουμε δέσει μεταξύ μας, ανέφερε επίσης ο ηθοποιός
Και την επόμενη σεζόν θα συνεχίσει να προβάλλεται η σειρά «Το Σόι σου» με νέα επεισόδια, σύμφωνα με τον Γιάννη Δρακόπουλο.
Ο ηθοποιός μίλησε για την επιτυχία που σημειώνει η επιστροφή του σίριαλ που επανήλθε στη μικρή οθόνη έξι χρόνια μετά τον προηγούμενο κύκλο, αποδίδοντας την απήχηση στο καστ. Την ίδια στιγμή ωστόσο αναγνώρισε ότι ορισμένοι από τους συντελεστές ανησυχούσαν για το πώς θα υποδεχόταν ο κόσμος τη νέα σεζόν.
«Η επιστροφή πέτυχε, θα συνεχίσουμε και του χρόνου. Έτσι δείχνουν τα πράγματα. Το πιο σημαντικό είναι ότι το απολαμβάνουμε. Ρωτάω για τα νούμερα τηλεθέασης, έχω μια αγωνία να δω αν εξακολουθούμε να πηγαίνουμε καλά», είπε αρχικά για το «Σόι σου» ο Γιάννης Δρακόπουλος στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», την Παρασκευή 24 Απριλίου.
Ο ίδιος αποδίδει την επιτυχία της σειράς στους ηθοποιούς που απαρτίζουν το καστ. «Η σειρά έχει επιτυχία λόγω του καστ, έχουμε δέσει μεταξύ μας. Υπήρχε μια ανησυχία για την επιστροφή, αλλά δεν μας επηρέασε στα γυρίσματα. Ο κόσμος σε θυμάται από τη σειρά που είχε επιτυχία και είναι πολύ λογικό αυτό», σχολίασε.
Δείτε το βίντεο
Στην ίδια συνέντευξη ο Γιάννης Δρακόπουλος αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές που έχει βιώσει ως ηθοποιός. Όπως είπε, έχει δυσκολευτεί οικονομικά, αφού η ζήτηση στον χώρο της υποκριτικής είναι περιορισμένη. «Έχω περάσει δύσκολες στιγμές στη δουλειά μου, ζορίστηκα και έκανα το σκ…ό μου παξιμάδι. Δεν θεωρώ δεδομένο ότι πάντα θα υπάρχει μια καλή πρόταση. Η προσφορά εργασίας είναι μικρότερη της ζήτησης», εξήγησε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα