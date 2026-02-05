Γιάννης Δρακόπουλος για το «Σόι σου»: Μας έχουν πει ότι θα συνεχιστεί και του χρόνου
Αφού δεν μας βαρέθηκαν ακόμα, είπε με χιούμορ ο ηθοποιός
Για το «Σόι σου» μίλησε ο Γιάννης Δρακόπουλος, επισημαίνοντας πως έχουν πει στους ηθοποιούς πως θα συνεχιστεί και του χρόνου, ωστόσο δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ανακοίνωση από το κανάλι.
Ο ηθοποιός ανέφερε πως είναι πολύ χαρούμενος που συναντήθηκαν όλοι μαζί ξανά μετά από τόσα χρόνια και πως το κλίμα στα γυρίσματα είναι πολύ ευχάριστο. Μιλώντας στο «Breakfast@Star» την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου δήλωσε επίσης πως δεν έχουν αντιμετωπίσει κάποια ιδιαίτερη δυσκολία στο πλατό, ενώ έκανε και ένα σχόλιο για τη συμμετοχή του Γιώργου Καπουτζίδη στη σειρά.
Ο Γιάννης Δρακόπουλος είπε αναλυτικά: «Συνεχίζουμε πολύ καλά. Εξακολουθεί να είναι μία πολύ ωραία κατάσταση για εμάς όλη αυτή η ιστορία των γυρισμάτων μετά από τόσα χρόνια, που είμαστε ξανά πάλι μαζί. Δεν έχει αλλάξει κάτι ευτυχώς. Κάποια δυσκολία ιδιαίτερη, τουλάχιστον από τη δική μας την πλευρά, δεν υπήρξε. Πάει πάρα πολύ καλά. Ευχαριστούμε τον κόσμο που εξακολουθεί να μας δείχνει την προτίμηση και την αγάπη του. Υπάρχει κούραση αλλά τουλάχιστον λες ότι κάτι καλό γίνεται. Κι εμείς έχουμε ακούσει ότι θα πάρει το πράσινο φως για του χρόνου, ότι θα συνεχιστεί. Είναι πολύ ευχάριστο. Αφού δεν μας βαρέθηκαν ακόμα. Μας το έχουν πει, αλλά επίσημα όπως όταν βγαίνει και το ανακοινώνει το κανάλι, όχι».
Στη συνέχεια, δήλωσε για τον Γιώργο Καπουτζίδη και το γκεστ που θα κάνει στο σίριαλ: «Μακάρι να ήταν και στις δύο οικογένειες. Δεν γνωρίζω τον ρόλο του».
