Γιάννης Δρακόπουλος για το «Σόι σου»: Δεν ήμασταν 100% σίγουροι, αν αυτό που θα κάνουμε θα αρέσει πάλι
Μπορούμε πλέον να πούμε αναμφισβήτητα ότι είναι επιτυχημένο, πρόσθεσε ο ηθοποιός

Τις αμφιβολίες που είχαν κάποιοι από τους συντελεστές της σειράς «Το Σόι σου» σχετικά με την επιστροφή της υπογράμμισε ο Γιάννης Δρακόπουλος. Ο ηθοποιός εξήγησε πως το αποτέλεσμα δείχνει πως πρόκειται για μία κίνηση που άξιζε τον κόπο, δηλώνοντας πως η συνάντηση των οικογενειών «Χαμπέα» και «Τριανταφύλλου» στη μικρή οθόνη, μετά από τόσο χρόνια, υπήρξε αναμφίβολα επιτυχημένη.

Όπως είπε αρχικά στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star», με το σχετικό βίντεο με να προβάλλεται την Τετάρτη 18 Μαρτίου: «Είναι ευτυχές που το comeback της σειράς, τελικώς μπορούμε πλέον να πούμε ότι είναι επιτυχημένο, αναμφισβήτητα. Ο κόσμος ξαναγάπησε τους παλιούς νέους ήρωες, κατά μία έννοια. Κάπως είναι πολύ έτσι, ευχάριστο».

Σύμφωνα με εκείνον, οι συντελεστές της σειράς δεν αισθάνθηκαν ότι είχαν μεσολαβήσει έξι χρόνια από τον τελευταίο κύκλο και την επιστροφή τους στο πλατό. Παράλληλα, τόνισε πως δεν ήταν όλοι βέβαιοι για την επιτυχία που θα σημείωναν τα νέα επεισόδια.

«Ότι θα έχουν περάσει πέντε χρόνια σεναριακά, αλλά η αλήθεια είναι ότι για μας είναι κάπως σαν να μην έχουν περάσει. Από πολλές απόψεις άξιζε. Δεν υπήρχε καμιά αμφιβολία του αν αξίζει. Και εμείς δεν ήμασταν εκατό τοις εκατό σίγουροι αν αυτό που θα κάνουμε θα αρέσει πάλι. Δηλαδή δεν είναι τίποτα ποτέ δεν είναι δεδομένο», σχολίασε.

Thema Insights

